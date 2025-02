فصل دومقسمت ۸۴: اقتصاد رواییروایت‌ها چطور روی روندهای اقتصادی اثر می‌گذارند؟داستان و روایت آثار خیلی زیادی بر روی ما می‌گذارند. هم تصمیمات ما را جهت می‌دهند، هم بر روی دیدگاه ما نسبت به دنیا تاثیر می‌گذارند.اقتصاد هم از این قضیه مستثنی نیست. روایت‌ها نقش اساسی بر روی روندهای اقتصادی دارند. در این اپیزود در مورد همین مورد صحبت می‌کنیم. به شاخه جذابی از اقتصاد تحت عنوان اقتصاد روایی اشاره می‌کنیم و اثر روایت روی اقتصاد را بیان می‌کنیم.نویسنده، طراح و گوینده: پوریا بختیاریتدوین و موسیقی: حسین زنگنهکاری از گروه اکوتوپیا______________________________________________________________________________حامی مالی این قسمت : والکسوالکس پلتفرم ایرانی معاملات ارز دیجیتالِ؛ و بیت‌کوین، اتریوم، تتر و بقیه ارزهای دیجیتال در والکس قابل خرید و فروش و معامله است.والکس به این دلایل که:- امنیت بالایی داره،- استفاده ازش راحته،- پشتیبانی ۲۴ ساعته هم دارهجای خوبی برای معامله ارزهای دیجیتال به حساب میاد.- جالب‌تر این که فقط با ۹۹ هزار تومن، امکان سرمایه‌گذاری روی هر ارز دیجیتالی رو فراهم می‌کنه، حتی بیت‌کوین که این روزها قیمتش به بالای ۱۰۰ هزار دلار هم رسید.دو ارز دیجیتال «تتر» و «تتر گلد» هم از طریق والکس قابل معامله است. تتر، دلار دیجیتاله، و قیمتش دقیقاً با دلار آمریکا برابرِ؛ و «تتر گلد» طلای دیجیتاله که قیمتش با اونس جهانی طلا برابره.مزیت تتر و تتر گلد اینِ که خریدشون آسون و زیر دو دقیقه انجام می‌شه؛ امنیت بالاتری هم نسبت به دارایی فیزیکی دارن و در هر ساعتی از شبانه‌روز قابل نقد شدنن؛ و از این جهت سرمایه‌گذاری امن و هوشمندانه به حساب میان.لینک دسترسی به سایت پلتفرم والکس رو در توضیحات این اپیزود قرار دادیم.سایت:Wallex.irپیج اینستاگرام:Instahram.com/wallexchangeکانال تلگرام:@Wallexchange______________________________________________________________________________ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: آدرس سایت: ecotopia.irاینستاگرام: ecotopia_podcastتلگرام: pouriabakhtiariیوتیوب: pouriabakhtiari_eco Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

فصل دومقسمت ۸۵: وسواس پولیچطور با این پدیده مقابله کنیم؟ وقتی چیزی بیش از حد رهن ما رو به خودش درگیر میکنه اصطلاحا میگیم ذهنمون دچار وسواس شده، حالا اگهاین چیز، پول باشه یعنی زیاد از حد فکرمون درگیر پول بشه، اصطلاحا میگیم به وسواس پولی دچار شدیم.وسواس پولی یک پدیده عجیب و یه اختلالی هست که خیلیامون باهاش درگیریم. توی این اپیزود در مورد همین قضیه صحبت میکنیم. میخوایم بگیم وسواس پولی چیه؟ چطور به وجود میاد و برای مقابله باهاش باید دقیقا چیکار کنیم؟ نویسنده، طراح و گوینده: پوریا بختیاریتدوین و موسیقی: حسین زنگنهکاری از گروه اکوتوپیا______________________________________________________________________________حامی مالی این قسمت : ویپادتسهیلاتی که نه ضامن می‌خواد، نه چک، نه سفته، توی چند دقیقه هم به حساب‌تون واریز بشه، دقیقا چیزیه که خیلی وقتا، خیلی از جاها به کارمون میاد. ویپاد یا ترابانک پاسارگاد، در‌واقع شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که می‌تونین همه کارای بانکی‌تونو آنلاین باهاش انجام بدین؛ از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات؛ همه‌شو می‌شه با موبایل و لپ‌تاپ انجام داد. بعد از افتتاح حساب هم کارت بانکی بدون هیچ هزینه‌ای میاد در خونه‌. مهم‌ترین ویژگی ویپاد اینه که بدون نیاز به مراجعه حضوری، چک، سفته و این چیزا، توی چند دقیقه تسهیلات می‌ده. یعنی اگه توی ویپاد حساب داشته باشین و کارت گرفته باشین، از هرجایی که هستین و توی هر ساعتی، می‌تونین درلحظه تسهیلات بگیرین. بازپرداخت تسهیلات ویپاد، هم می‌تونه یه‌جا باشه، هم چندمرحله‌ای توی چند ماه. برای داشتن ویپاد، کافیه اول اون رو نصب کنین یا از وب اپلیکیشنش استفاده کنین.آدرس وبسایت: https://trc.metrix.ir/gqmqzv/اینستاگرام ویپاد: Wepod_ir______________________________________________________________________________ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: آدرس سایت: ecotopia.irاینستاگرام: ecotopia_podcastتلگرام: pouriabakhtiariیوتیوب: pouriabakhtiari_eco Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

فصل دومقسمت ۸۶: سوگیری پس نگریچرا تصوراتمان نسبت به گذشته درست نیست؟ما عموما تصور درستی نسبت به گذشته نداریم، وقتی به گذشته نگاه میکنیم انگار همه چیز منطقی و قابل پیشبینی با نظر میرسند!در صورتی که آینده برامون به شدت غیر قابل پیش بینیه.این همون چیزیه که توی اقتصاد رفتاری بهش میگیم:سوگیری پس‌نگری!این سوگیری یکی از مهمترین و عجیب ترین سوگیری‌های اقتصاد رفتاریه که تپی این اپیزود می‌خواهیم در مورد آن صحبت کنیم.نویسنده، طراح و گوینده: پوریا بختیاریتدوین و موسیقی: حسین زنگنهکاری از گروه اکوتوپیا______________________________________________________________________________حامی مالی این قسمت : والکسوالکس پلتفرم ایرانی معاملات ارز دیجیتالِ؛ و بیت‌کوین، اتریوم، تتر و بقیه ارزهای دیجیتال در والکس قابل خرید و فروش و معامله است.والکس به این دلایل که:- امنیت بالایی داره،- استفاده ازش راحته،- پشتیبانی ۲۴ ساعته هم دارهجای خوبی برای معامله ارزهای دیجیتال به حساب میاد.- جالب‌تر این که فقط با ۹۹ هزار تومن، امکان سرمایه‌گذاری روی هر ارز دیجیتالی رو فراهم می‌کنه، حتی بیت‌کوین که این روزها قیمتش به بالای ۱۰۰ هزار دلار هم رسید.دو ارز دیجیتال «تتر» و «تتر گلد» هم از طریق والکس قابل معامله است. تتر، دلار دیجیتاله، و قیمتش دقیقاً با دلار آمریکا برابرِ؛ و «تتر گلد» طلای دیجیتاله که قیمتش با اونس جهانی طلا برابره.مزیت تتر و تتر گلد اینِ که خریدشون آسون و زیر دو دقیقه انجام می‌شه؛ امنیت بالاتری هم نسبت به دارایی فیزیکی دارن و در هر ساعتی از شبانه‌روز قابل نقد شدنن؛ و از این جهت سرمایه‌گذاری امن و هوشمندانه به حساب میان.لینک دسترسی به سایت پلتفرم والکس رو در توضیحات این اپیزود قرار دادیم.سایت:Wallex.irپیج اینستاگرام:Instahram.com/wallexchangeکانال تلگرام:@Wallexchange______________________________________________________________________________ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: آدرس سایت: ecotopia.irاینستاگرام: ecotopia_podcastتلگرام: pouriabakhtiariیوتیوب: pouriabakhtiari_eco Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

فصل دومقسمت ۸۷: تاریخچه پولمسیر طولانی از مبادله کالا به کالا تا بلاکچین ما آدم‌ها در طول تاریخ اختراع‌های زیادی انجام دادیم، هر کدوم از این اختراع‌ها یک گام ما رو به سمت جلو بردن و پیشرفت ما رو هموار کردن.بین تموم این اختراع‌ها شاید بشه گفت خطرناک‌ترینشون، پول بود.تاریخچه پول تاریخچه عجیبیه، آثارش هم آثار خیلی عجیب و دردناک و پر هزینه بود. در این اپیزود در‌ مورد همین صحبت میکنیم. از اینکه پول چجوری به وجود اومد، چرا روی سکه عکس پادشاه‌ها ضرب میشه، چرا هر حکومتی که میاد سر کار اولین کارش اینه که پول خودش رو رونمایی میکنه و کلا چرا پول انقدر مهمه! نویسنده، طراح و گوینده: پوریا بختیاریتدوین و موسیقی: حسین زنگنهکاری از گروه اکوتوپیا______________________________________________________________________________حامی مالی این قسمت : ویپادتسهیلاتی که نه ضامن می‌خواد، نه چک، نه سفته، توی چند دقیقه هم به حساب‌تون واریز بشه، دقیقا چیزیه که خیلی وقتا، خیلی از جاها به کارمون میاد. ویپاد یا ترابانک پاسارگاد، در‌واقع شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که می‌تونین همه کارای بانکی‌تونو آنلاین باهاش انجام بدین؛ از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات؛ همه‌شو می‌شه با موبایل و لپ‌تاپ انجام داد. بعد از افتتاح حساب هم کارت بانکی بدون هیچ هزینه‌ای میاد در خونه‌. مهم‌ترین ویژگی ویپاد اینه که بدون نیاز به مراجعه حضوری، چک، سفته و این چیزا، توی چند دقیقه تسهیلات می‌ده. یعنی اگه توی ویپاد حساب داشته باشین و کارت گرفته باشین، از هرجایی که هستین و توی هر ساعتی، می‌تونین درلحظه تسهیلات بگیرین. بازپرداخت تسهیلات ویپاد، هم می‌تونه یه‌جا باشه، هم چندمرحله‌ای توی چند ماه. برای داشتن ویپاد، کافیه اول اون رو نصب کنین یا از وب اپلیکیشنش استفاده کنین.آدرس وبسایت: https://trc.metrix.ir/gqmqzv/اینستاگرام ویپاد: Wepod_ir______________________________________________________________________________ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: آدرس سایت: ecotopia.irاینستاگرام: ecotopia_podcastتلگرام: pouriabakhtiariیوتیوب: pouriabakhtiari_eco Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

فصل دومقسمت ۸۸: شبه علمغبارآلود شدن فضای علمی کار شبه علم اینه که فضای علمی رو غبارآلود کنه، یعنی میاد به حرفای اشتباهش یک لباس علم میپوشونه، تا بتونه به این طریق به اهداف و برنامه‌های خودش برسه. حالا این اهداف میتونه فروختن پکیج رویافروشی باشه یا تضمین منافع ذینفعان شرایط بد اقتصادی!ما توی یک جامعه خرافی زندگی میکنیم که شبه علم و خرافات نقش اساسی و مهمی ر زندگی مردم دارن، پس این اپیزود رو با دقت بیشتری گوش کنید تا ببینید شبه علم چه بلایی داره سرمون میاره و چجور میتونیم باهاش مقابله کنیم!نویسنده، طراح و گوینده: پوریا بختیاریتدوین و موسیقی: حسین زنگنهکاری از گروه اکوتوپیا______________________________________________________________________________حامی مالی این قسمت : دیزولنداگه دنبال یه فروشگاه حرفه‌ای و کار درست هستید که بتونید به روز ترین گجت‌های دنیا رو تهیه کنید و از کیفیتش هم خیالتون راحت باشه، نباید به هیچ جایی غیر از دیزولند فکر کنیدالبته مهمترین ویژگی دیزولند و مزیت رقابتیشون جاروهای رباتیک هست، شما با استفاده از دیزولند میتونید با هر بودجه‌ای که دارید، بهترین مدل و برند متناسب با خودتون رو پیدا کنید!کافیه به سایتشون سر بزنید و کیف کنید از محصولاتی که اونجا گذاشتند براتونآدرس وبسایت: https://dizoland.com/اینستاگرام ویپاد: https://www.instagram.com/dizoland.ir?igsh=MW94djI2cWJ5bm45YQ==______________________________________________________________________________ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: آدرس سایت: ecotopia.irاینستاگرام: ecotopia_podcastتلگرام: pouriabakhtiariیوتیوب: pouriabakhtiari_eco Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

The Let Them Theory | The Messy Podcast

در اکوتوپیا ما سعی می‌کنیم دنیا را با عینک اقتصادی ببینیم و مسائل سخت و پیچیده اقتصادی را به زبان ساده کنار هم یاد بگیریماکوتوپیا یعنی آرمان‌شهر اقتصادیecotopia.ir Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Listen to Ecotopia | اکوتوپیا, The Hilary Silver Podcast and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app Stations and podcasts to bookmark

Stations and podcasts to bookmark Stream via Wi-Fi or Bluetooth

Stream via Wi-Fi or Bluetooth Supports Carplay & Android Auto

Supports Carplay & Android Auto Many other app features Open app