About Dios Camino Verdad Y Vida

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El propósito de estos ministerios de radios es que vengan al arrepentimiento y el conocimiento de la palabra de Dios. ya que la necesidad que hoy en día en el mundo está necesitado de un verdadero conocimiento, y conocer los propósitos de Dios en sus vidas del cual los traerá a una bonita transformación de sus vidas ha ser mejore seres humanos estamos comprometidos en compartir palabra de vida que edifica sus vidas alcanzando a millares de personas en el mundomateo 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén*Juan.14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí

