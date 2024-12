🏍 ... چه خوبه مثل سایه، همسفر تو بودن؛ هم قدم جاده‌ها، تن به سفر سپردن.این قسمت رو بشنوید و تار و پود ترانه رو با خاطرات‌تون از نو ببافید...امیدواریم که لذت خاطره سازی با ترانه‌ها رو چشیده باشید:کاری از بابک چمن آرا: ایده پرداز، راوی، تهیه کنندهفائقه تبریزی: پژوهش، راوی، تدوین مهمان این قسمت: حسن علی شیری لوگو و کاور: محیا فرمانی:اسپانسرهااینستاگرام گونا گالریمیسویک اینک آهنگ در اینستاگراماینک آهنگ در تلگرامضبط صدا در استودیو همیشه در میانمشاور تبلیغات: آرش قابوسی با تشکر از: آرش چمن‌آرا، بهزاد الماسی، محمدحسین بنکدار تهرانی، اردوان جعفریان .... و با سپاس از آپولون و باربد و نکیسا..:موزیکگوگوش: همسفر – وقتشه – کمکم کن - هجرتویگن: گل سرخ داریوش: علی کنکوری – بوی خوب گندم ابی: کندو Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

... عاشقانه‌ای ساده؛ به زلالی چشمه و به ظرافت بارفَتَن و به زیبایی برق نگاه معشوق..این قسمت رو بشنوید و تار و پود ترانه رو با خاطرات‌تون از نو ببافید.امیدواریم که لذت خاطره سازی با ترانه‌ها رو چشیده باشید:کاری از بابک چمن آرا: ایده پرداز، راوی، تهیه کنندهفائقه تبریزی: پژوهش، راوی، تدوین لوگو و کاور: محیا فرمانی:اسپانسرهااینستاگرام استدیو میس گیفتسایت برند کاماناینک آهنگ در اینستاگراماینک آهنگ در تلگرامضبط صدا در استودیو همیشه در میانمشاور تبلیغات: آرش قابوسی ... با تشکر از: آرش چمن‌آرا، بهزاد الماسی، محمدحسین بنکدار تهرانی، اردوان جعفریان .... و با سپاس از آپولون و باربد و نکیسا:موزیکمارتیک: آهوی پر کرشمه، با تو بد نیستم، ماه، برو دیوونهگوگوش و مارتیک: رفاقت با قسمت هایی از اجرای بی نظیر و خاطره انگیز نماینامه ی " شهر قصه" اثر: بیژن مفید Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

"چه خبر از اون آدمای بی‌نشون؟؟"..رعنا؛ بیان عاشقانه‌ای متفاوت در پسِ دوریِ ناگزیر..این قسمت رو بشنوید و تار و پود ترانه رو با خاطرات‌تون از نو ببافید...امیدواریم که لذت خاطره سازی با ترانه‌ها رو چشیده باشید:کاری از بابک چمن آرا: ایده پرداز، راوی، تهیه کنندهفائقه تبریزی: پژوهش، راوی، تدوین لوگو و کاور: محیا فرمانی:اسپانسرهاقاصدک ۲۴ سایت خرید بلیط هواپیمااینستاگرام قاصدکسایت برند کاماناینک آهنگ در اینستاگراماینک آهنگ در تلگرامضبط صدا در استودیو همیشه در میانمشاور تبلیغات: آرش قابوسی با تشکر از: آرش چمن‌آرا، بهزاد الماسی، محمدحسین بنکدار تهرانی، اردوان جعفریان .... و با سپاس از آپولون و باربد و نکیسا..:موزیکآصف – رعنامصاحبه آصف با فریدون فرخزاد مصاحبه آصف با رادیو فردا Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

..شبای با هم بودن گذشت؛ هرکسی رفت دیگه برنگشت..این قسمت رو بشنوید و تار و پود ترانه رو با خاطرات‌تون از نو ببافید..امیدواریم که لذت خاطره سازی با ترانه‌ها رو چشیده باشید:کاری ازبابک چمن آرا: ایده پرداز، راوی، تهیه کنندهفائقه تبریزی: پژوهش، راوی، تدوین لوگو و کاور: محیا فرمانی:اسپانسرهاسایت برند کامانجعبه ی ابزار فنی راد ایران سایت ایران کالا تولز اینستاگرام ایران کالا تولز اینک آهنگ در اینستاگراماینک آهنگ در تلگرامضبط صدا در استودیو همیشه در میانمشاور تبلیغات: آرش قابوسی با تشکر از: آرش چمن‌آرا، بهزاد الماسی، محمدحسین بنکدار تهرانی، اردوان جعفریان .... و با سپاس از آپولون و باربد و نکیسا..:موزیکگروه آریان آلبوم گل آفتابگردون1379 : ستاره – گل آفتابگردون :گروه آریان و کریستی برگThe Words I Love You Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

...با دستای رفاقتت؛ تاریکی وحشت نداره...نوری که حرف آخره؛ به قصه‌مون پا می‌ذاره.این قسمت رو بشنوید و تار و پود ترانه رو با خاطرات‌تون از نو ببافید .امیدواریم که لذت خاطره سازی با ترانه‌ها رو چشیده باشید:کاری ازبابک چمن آرا: ایده پرداز، راوی، تهیه کنندهفائقه تبریزی: پژوهش، راوی، تدوینمهمان این اپیزود: شرمین نادریلوگو و کاور: محیا فرمانی:اسپانسرهاقاصدک ۲۴ سایت خرید بلیط هواپیمااینستاگرام قاصدکسایت برند کاماناینک آهنگ در اینستاگراماینک آهنگ در تلگرامضبط صدا در استودیو همیشه در میانمشاور تبلیغات: آرش قابوسیبا تشکر از: آرش چمن‌آرا، بهزاد الماسی، محمدحسین بنکدار تهرانی، اردوان جعفریان .... و با سپاس از آپولون و باربد و نکیسا..موزیک:نون و پنیر و سبزیترانه: شهیار قنبریاهنگساز: فرید زولاندخوانندگان: داریوش و ابی.شقایقترانه: اردلان سرفرازآهنگساز: فرید زولاندخواننده:داریوش Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

اینک آهنگ قصه‌ی ترانه‌های فارسیِ دهه‌های گذشته تا حال رو مرور می‌کنه و از خاطرات اونها و خاطره‌هایی که ساختن تعریف می‌کنه Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

