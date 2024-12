Radio Nadastan | رادیو ناداستان

دوران من و کرت کوبين

رادیو ناداستانفصل سوم : موسیقیاپیزود یازده : دوران من و کرت کوبيننوشته‌ی مايكل آزِرادترجمه‌ی محمود حميدیبا صدای احسان گودرزی|تاریخچه‌ی گروه موسیقی نیروانا، از گروه‌های مشهور راک با سرنوشت غم‌انگیز کرت کوبین، گیتاریست، خواننده و ترانه‌سرای این گروه گره خورده است. موسیقی‌دان خوش‌آتیه و پرفروش و محبوبی که خیلی زود درگیر اعتیاد به مواد مخدر و افسردگی شد. مایکل آزراد نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی در متنی که می‌شنوید از دوران دوستی‌اش با کرت کوبین نوشته. از نبوغ جنون‌آمیز او. از آشنایی‌اش با کوبین، از خودکشی غم‌انگیز‌ش در بیست‌وهفت‌سالگی و سوگواری عمیقی که آزارد پس از آنکه دوست هنرمندش را از دست می‌دهد تجربه می‌کند.|عوامل پادکستسردبیر: مهراوه فردوسیمدیر تولید: پریچهر باقریمدیر هنری: مرتضا آکوچکیانتهیه‌کننده: آرش صادق‌بیگیراوی: شهین‌دخت نجف‌زادهموسیقی: شورا کریمیادیت، میکس و انتشار: حمید محمدیضبط: استودیو بل|فصل سوم رادیو ناداستان با حمایت «کرمان‌موتور» منتشر می‌شود. [+سایت | +اینستاگرام]ناشر: فصلنامه «ناداستان» [+سایت | +اینستاگرام]|موزیک متن:Nirvana - All ApologiesNirvana - In BloomNirvana - BreedNirvana - Come As You Are