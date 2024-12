بحران ادامه‌دارِ ویتنام - پرونده جنگ ویتنام - قسمت هفتم

سیاستمداران آمریکایی هنوز نتونستن به بحران جنگ ویتنام و حضور نظامی در این کشور غلبه کنن که درگیر مسائل جدی سیاسی در کشورشون هم هستن. از یه طرف انتخابات و دروغ‌ها و ترور‌ها در آمریکا و از طرف دیگه بحران نظامی و سیاسی در ویتنام آمریکا رو به کام یک باتلاق عظیم کشونده

منابع این پرونده۱. The Vietnam war documentary directed by Ken Burns and Lynn Novick۲. کتاب جنگ ویتنام با عنوان اصلی The Fall Of Vietnam نوشته Philip Gavin ترجمه سهیل سُمّی از انتشارات ققنوس۳. ‌بریتانیکا۴. سایت History۵. مرکز ویلسون۶. آلفا هیستوری۷. باز هم بریتانیکا

متن: نازنین قاری
تدوین: الیاس گرجی
روایت: احسان طریقت