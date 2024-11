صبحِ هرروز - دوشنبه 28 آبان 1403

صبح دوشنبه‌تون بخیر باشه خوبین !؟ پاشین بیاین میخوایم امروز دستای همو بگیریمو با هم گپ بزنیموبه این خونواده ای که ساختیم افتخار کنیمموزیکای این قسمت : Googoosh - MakhlooghAbba - GimmeFaramarz Aslani - Dastam Begir Meydan Azadi Band - Ba to Ebi - Ba To Sajad Afsharian - Do What you can'tMarc Antony - Vivir Mi Vida Frank Sinatra - The world we knew اگه دوست دارید به ما هم نامه بزنید می تونید از این لینک نامه رو برای ما ارسال کنید https://letterme.app/@harrooz@harroozpodcast