Passerelles : a French podcast for intermediate learners

Niki de Saint Phalle, de la révolte à l’art

La question du jour : Qui était Niki de Saint Phalle ? La phrase à retenir : « Si je devais me définir, je me définirais pas comme artiste. Je me définirais comme réalisateur de rêves. Je réalise mes rêves. » (Niki de Saint Phalle) Résumé de l'épisode : Cette semaine, on parle de Niki de Saint Phalle, une artiste peintre et sculptrice franco-américaine. Vous avez peut-être déjà vu certaines de ses œuvres. Un bon moyen d'entrer dans son histoire avec vous, c'est de lire le synopsis du film qui lui est consacré, et qui est dans les salles de cinéma françaises en ce moment. L'histoire commence à Paris, en 1952. Niki s'est installée en France avec son mari et sa fille loin d'une Amérique et d'une famille étouffantes. Mais malgré la distance, Niki se voit régulièrement troublée par des réminiscences de son enfance qui envahissent ses pensées. Depuis l'enfer qu'elle va découvrir, Niki trouvera dans l'art une arme pour se libérer. (02:57) La question qu'on va se poser cette semaine, c'est tout simplement : qui était Niki de Saint Phalle ? (03:38) D'abord, je vous raconte un peu son histoire. (09:15) Ensuite, on s'arrête sur une de ses œuvres en particulier. (14:36) Et pour finir, je vous dis quelques mots sur ce fameux film, "Niki". Bonne écoute !