Niñas Bien Podcast

Invitamos a Marcela Alcalá (@marcelaalcalac) a hablar de los mejores chismes de maestrxs. Todos tuvimos maestros así que este chisme es para ti, escucharás historias que se te harán muy conocidas: desde romances entre profesores hasta a la que hicieron llorar. No se lo pierdan y recuerden que si se acuerdan de algún chisme con estas historias siempre pueden mandar correo a [email protected] , Patreon y todo lo demás en : https://linktr.ee/ninasbienmx Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Celebrando el mes de la muyerts, les traemos las biografías no autorizadas de dos mujerones que pasaron a la historia como unas leyendas: Paquita la del barrio y Jenni Rivera. No te pierdas sus mejores momentos, memes más memorables y frases icónicas de estos dos iconos de la cultura. Merch, Patreon y todo lo demás en : https://linktr.ee/ninasbienmx Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Para esta entrega del día de la mujer, los niños MAL toman el control del set para un especial que se trata básicamente de quejarnos del machismo que nos rodea: desde el típico maestro que nadamos les hace caso a los alumnos hombres, hasta una pelea épica en una oficina donde triunfó el bien. No olviden pasar a Youtube a comentar porque hay disfraz en esta ocasión. Merch, Patreon y todo lo demás en : https://linktr.ee/ninasbienmx Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Invitamos a Alex Durán (@alexduran010) a platicar sobre la telerrealidad y nuestros shows preferidos: desde los antiguos como NEXT, Flavor of Love, etc, hasta La más draga, Masterchef La casa de los famosos, y los más importantes del momento. Escucha el episodio y dinos cuáles son tus favoritos y cuales son tus gustos culposos. Merch, Patreon y todo lo demás en : https://linktr.ee/ninasbienmx Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Desempolvamos y desenrollamos chismes largos que teníamos en espera en la bandeja de entrada. Acompañanos a escuchar historias como la de una pelea entre mejores amix por culpa de la maestra de la discordia, así como un desamor fresquísimo de Onlyfans sacado de Patreon. Merch, Patreon y todo lo demás en : https://linktr.ee/ninasbienmx Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

No somos “niñas”, tampoco somos “niñas bien” y mucho menos expertas en nada, pero nos encanta hablar de todo. Niñas Bien es un podcast de comedia hecho por @soyfurrr y @unafantaporfaMerch, redes y todo lo demás: https://linktr.ee/ninasbienmx Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

