من كهفٍ مظلم إلى حكم الصين (الجزء الثاني) | د. أحمد السعيد
في هذه الحلقة المليئة بالمفاجآت، نغوص في القصة غير المتوقعة لأقوى رجل في الصين: شي جين بينغ. كيف تحوّل من طفل منبوذ ومحروم من التعليم، إلى زعيم صعد من الكهوف إلى قمة السلطة؟ وما سر ولائه لحزب سجَن والده؟ نناقش سيرته بتفاصيل إنسانية وسياسية غير مسبوقة، وكيف أثرت تلك التجربة الشخصية في تشكيل الصين الحديثة.ونتوسع في فهم عقلية الصين وطريقتها الخاصة في رؤية العالم: من الداخل مجتمع متماسك رغم التفاوت، ومن الخارج مشروع أممي بملامح صينية صلبة. الحلم الصيني، الحزام والطريق، موقفها من تايوان والغرب، وسؤال الهوية والسلطة داخل دولة يعيش فيها مليار ونصف إنسان. رحلة مكثفة تكشف كيف يفكر صانع القرار الصيني، وكيف تشكّلت "الصين الجديدة".🧠 الدكتور أحمد السعيد، مفكر ومترجم وأكاديمي مصري، يُعد من أبرز الجسور الثقافية بين العالم العربي و الصين. عاش في بكين لأكثر من 15 سنة، واشتغل في الترجمة والنشر والتبادل الثقافي. رؤيته للصين ميدانية، معمّقة، وتختلف عن أي نظرة تقليدية.***🎧 تقديم: محمد الزايد✍️ إعداد: عبدالعزيز السليم📲 تابعنا على:🐦 تويتر: @bymahfoof📸 انستقرام: @bymahfoof🎧 استمع للحلقات:🍏 Apple Podcast: اضغط هنا🎵 Spotify: اضغط هنا📩 للآراء والاقتراحات: [email protected]
⚠️ تنويه: الآراء المطروحة من قبل الضيوف تمثلهم ولا تعكس بالضرورة آراء القائمين على البرنامج.مواضيع الحلقة:المقدمة 0:00قصة الرئيس الحالي لجمهورية الصين 2:14موقف الصين تجاه الإيغور وتايوان 25:37التنوع الثقافي بين مناطق الصين المختلفة 37:19لماذا تعجز الصين عن مجاراة القوة الناعمة الأمريكية؟ 48:14هل يخشى الصينيون نهاية حكم شي؟ 1:00:26ارتباط الحكومة الصينية بهواوي وتيك توك 1:13:19التركيبة الطبقية في الصين 1:17:24تحوّل الصين من الكم إلى الجودة 1:19:53نظرة الشعب الصيني للولايات المتحدة الأمريكية 1:24:25الصين بين صراعات الداخل وطموحات الخارج 1:33:19واقع الدولة حين يغيب الدين 1:40:40تأثير صراع أمريكا والصين على العرب 1:44:20