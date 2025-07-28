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محفوف

Mohammad AlZayed
Education
محفوف
Latest episode

Available Episodes

5 of 132
  • الدروز، الحوثي، حرب ايران والكيان، حزب الله، امريكا وترامب، و غـ.زة | د. عبدالله النفيسي
    د. عبدالله فهد النفيسي; مفكر كويتي, رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت عام 1974 الى 1978حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من كلية تشرشل بجامعة كامبريدج في بريطانيا عام 1972في هذا الحوار مع المفكر الكويتي د. عبدالله النفيسي، نتناول محاور حساسة من العمق الإقليمي؛ نبدأ من الدروز في سوريا، ثم نتعمق في تعقيدات المشهد في لبنان وحزب الله، ننتقل ثم لفتح ملف النفوذ الإيراني في لبنان والعراق، ونصل إلى تحليل صريح لما يقوم به الحوثيين في البحر الأحمريتطرق النفيسي إلى حقيقة العلاقة بين ترامب والنتن ياهو ومن يتحكم فعليًا بالآخر، ويقدّم رؤيته حول عودة أمريكا للمنطقة، قبل أن يختم بتحليل المشهد الفلسطيني و غـ.ـزة وختاماً نتطرق جانباً بوقفات فكرية ومشاهد سياسية متنوعة.🎧 تقديم: محمد الزايد✍️ إعداد: عبدالعزيز السليم📲 تابعنا على:🐦 تويتر: @bymahfoof📸 انستقرام: @bymahfoof🎧 استمع للحلقات:🍏 Apple Podcast: اضغط هنا🎵 Spotify: اضغط هنا📩 للآراء والاقتراحات: [email protected]⚠️ تنويه: الآراء المطروحة من قبل الضيوف تمثلهم ولا تعكس بالضرورة آراء القائمين على البرنامج.
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    2:51:25
  • الله ميَّزني بالإبتلاء …ليقوّيني | قصة فياض الكندي
    فياض الكندي، صانع المحتوى العُماني الذي واجه سلسلة من الابتلاءات الصحية القاسية منذ طفولته، بما في ذلك مرضين وراثيين وخطأ طبي كاد يودي بحياته. فياض يروي قصته المؤثرة من المستشفيات إلى منصة المليون على يوتيوب، ويكشف كيف نحت الألم شخصيته، وكيف حول المعاناة إلى إيمان وعمل ونجاح.🎧 تقديم: محمد الزايد✍️ إعداد: عبدالعزيز السليم📲 تابعنا على:🐦 تويتر: @bymahfoof📸 انستقرام: @bymahfoof🎧 استمع للحلقات:🍏 Apple Podcast: اضغط هنا🎵 Spotify: اضغط هنا📩 للآراء والاقتراحات: [email protected]⚠️ تنويه: الآراء المطروحة من قبل الضيوف تمثلهم ولا تعكس بالضرورة آراء القائمين على البرنامج.مواضيع الحلقة00:00 - بداية القصة: أول ذكرى مؤلمة في المستشفى08:00 - ولادته واكتشاف الأمراض الوراثية19:00 - الطفولة والحرمان من اللعب والمدرسة29:00 - لحظة النزيف المفاجئ والاستفراغ الدموي41:00 - الإسعاف والطوارئ والدخول للعناية المركزة50:00 - بداية رحلة العلاج في الهند56:00 - قصة والد فياض ومعاناته مع الفشل الكلوي01:03:00 - آثار المرض على الأسرة والمسؤوليات الثقيلة01:11:00 - العمليات الجراحية والتحديات النفسية01:21:00 - اللحظات العصيبة في غرفة العمليات01:29:00 - بداية التحول: من المعاناة إلى الطموح01:40:00 - الدعاء، اليقين، والرضا بالقدر01:54:00 - البحث عن القوة والشخصية من اليوتيوب01:56:00 - دور للوالدين والعائلة02:01:00 - تأثير القصة على الناس02:03:00 - ختام الحلقة
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    2:07:59
  • من كهفٍ مظلم إلى حكم الصين (الجزء الثاني) | د. أحمد السعيد
    في هذه الحلقة المليئة بالمفاجآت، نغوص في القصة غير المتوقعة لأقوى رجل في الصين: شي جين بينغ. كيف تحوّل من طفل منبوذ ومحروم من التعليم، إلى زعيم صعد من الكهوف إلى قمة السلطة؟ وما سر ولائه لحزب سجَن والده؟ نناقش سيرته بتفاصيل إنسانية وسياسية غير مسبوقة، وكيف أثرت تلك التجربة الشخصية في تشكيل الصين الحديثة.ونتوسع في فهم عقلية الصين وطريقتها الخاصة في رؤية العالم: من الداخل مجتمع متماسك رغم التفاوت، ومن الخارج مشروع أممي بملامح صينية صلبة. الحلم الصيني، الحزام والطريق، موقفها من تايوان والغرب، وسؤال الهوية والسلطة داخل دولة يعيش فيها مليار ونصف إنسان. رحلة مكثفة تكشف كيف يفكر صانع القرار الصيني، وكيف تشكّلت "الصين الجديدة".🧠 الدكتور أحمد السعيد، مفكر ومترجم وأكاديمي مصري، يُعد من أبرز الجسور الثقافية بين العالم العربي و الصين. عاش في بكين لأكثر من 15 سنة، واشتغل في الترجمة والنشر والتبادل الثقافي. رؤيته للصين ميدانية، معمّقة، وتختلف عن أي نظرة تقليدية.***🎧 تقديم: محمد الزايد✍️ إعداد: عبدالعزيز السليم📲 تابعنا على:🐦 تويتر: @bymahfoof📸 انستقرام: @bymahfoof🎧 استمع للحلقات:🍏 Apple Podcast: اضغط هنا🎵 Spotify: اضغط هنا📩 للآراء والاقتراحات: [email protected]⚠️ تنويه: الآراء المطروحة من قبل الضيوف تمثلهم ولا تعكس بالضرورة آراء القائمين على البرنامج.مواضيع الحلقة:المقدمة 0:00قصة الرئيس الحالي لجمهورية الصين 2:14موقف الصين تجاه الإيغور وتايوان 25:37التنوع الثقافي بين مناطق الصين المختلفة 37:19لماذا تعجز الصين عن مجاراة القوة الناعمة الأمريكية؟ 48:14هل يخشى الصينيون نهاية حكم شي؟ 1:00:26ارتباط الحكومة الصينية بهواوي وتيك توك 1:13:19التركيبة الطبقية في الصين 1:17:24تحوّل الصين من الكم إلى الجودة 1:19:53نظرة الشعب الصيني للولايات المتحدة الأمريكية 1:24:25الصين بين صراعات الداخل وطموحات الخارج 1:33:19واقع الدولة حين يغيب الدين 1:40:40تأثير صراع أمريكا والصين على العرب 1:44:20
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    1:47:19
  • ماذا تعرف عن الصين ؟ | د. أحمد السعيد
    في هذه الحلقة، نغوص مع د. أحمد السعيد في رحلة الصين من "قرن الإذلال" إلى لحظة الصعود العالمي.ليش تفكر الصين بشكل مختلف؟ سر علاقتها بالإسلام؟ وهل فعلاً تسعى للهيمنة أو مجرد تشارك؟حديث مليء بالمحطات تاريخية، ونقاط فاصلة تفهمك "العقلية الصينية" بعيداً عن الضجيج مع لقطات من الـ Ai عشان تعيش تجربة تاريخية للأحداث.🧠 الدكتور أحمد السعيد، مفكر ومترجم وأكاديمي مصري، يُعد من أبرز الجسور الثقافية بين العالم العربي و الصين. عاش في بكين لأكثر من 15 سنة، واشتغل في الترجمة والنشر والتبادل الثقافي. رؤيته للصين ميدانية، معمّقة، وتختلف عن أي نظرة تقليدية.**  🎧 تقديم: محمد الزايد✍️ إعداد: عبدالعزيز السليم📲 تابعنا على:🐦 تويتر: @bymahfoof📸 انستقرام: @bymahfoof🎧 استمع للحلقات:🍏 Apple Podcast: اضغط هنا🎵 Spotify: اضغط هنا📩 للآراء والاقتراحات: [email protected]⚠️ تنويه: الآراء المطروحة من قبل الضيوف تمثلهم ولا تعكس بالضرورة آراء القائمين على البرنامج.مواضيع الحلقةالمقدمة 0:00الزيارة الأولى للصين وأثر الإختلاف الثقافي 1:33 مكانة الإسلام ضمن الثقافة الصينية 16:28نهج الصين في بناء العلاقات عبر التجارة 24:05تشابه القيم بين الفكر الإسلامي والصيني 28:43 مراحل تأسيس وبناء الدولة الصينية 37:26حكاية انتشار الأفيون داخل الصين 48:26الصين بين النفوذ الغربي والاجتياح الياباني 57:05موقف الشعب الصيني من قرن الإذلال والاحتلال الياباني 1:02:10الإنطلاقة الأولى لجمهورية الصين الشعبية 1949م 1:08:09الثورة الثقافية في الصين 1966م 1:34:49سنة التحولات الكبرى 1976م  1:48:10شكل المصانع الصينية اليوم 2:00:37عوامل استمرار هيمنة الحزب الشيوعي 2:06:08
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    2:14:56
  • كيف تفهم نمط شخصيتك | د. أيوب الأيوب
    د. أيوب الأيوب، خبير في التنمية البشرية والتربيةيواجه الكثيرون صراعات داخلية ومشكلات متكررة نتيجة عدم فهم نمط شخصيتهم. في هذه الحلقة، يأخذنا الدكتور أيوب الأيوب في رحلة استكشافية لأنماط الشخصية الأربعة: العملي، التحليلي، التعبيري، والودي. يشرح الدكتور كيف تتكون هذه الأنماط وتؤثر على تواصلنا وعلاقاتنا في العمل، مع الأصدقاء، وداخل الاسرة.اذا مهتم بالقيام باختبار نمط شخصيتك:16Personalities.com🎧 تقديم: محمد الزايد✍️ إعداد: عبدالعزيز السليم📲 تابعنا على:🐦 تويتر: @bymahfoof📸 انستقرام: @bymahfoof🎧 استمع للحلقات:🍏 Apple Podcast: اضغط هنا🎵 Spotify: اضغط هنا📩 للآراء والاقتراحات: [email protected]⚠️ تنويه: الآراء المطروحة من قبل الضيوف تمثلهم ولا تعكس بالضرورة آراء القائمين على البرنامج.مواضيع الحلقةالمقدمة 0:00سبب دراسة الضيف لأنماط الشخصية 1:34نظريات تصنيف الشخصيات 11:20النمط العملي: شخصية الأرض الصلبة 19:24الفرق بين الأنماط والأخلاق 38:25 النمط التحليلي: عقل منطقي ومنظم 55:44النمط التعبيري: روح الإبداع والتواصل 1:11:10النمط الودي: الشخصية المحببة والمساندة 1:24:56الفرق بين النمط التعبيري و الودي 1:37:51هل يمكن أن تمتلك أكثر من نمط شخصي؟ 1:40:31 كيف تتشكل أنماط الشخصية لدى الإنسان؟ 1:42:27 كيفية التعامل مع نمطك الشخصي 1:45:49التقلب بين الأنماط وارتداء الأقنعة 1:51:08تأثير الصدمات النفسية على أنماط الشخصية 1:53:29طريقة التأقلم مع الأنماط غير المتوافقة 1:58:58اعرب
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    2:06:00

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