الدروز، الحوثي، حرب ايران والكيان، حزب الله، امريكا وترامب، و غـ.زة | د. عبدالله النفيسي

د. عبدالله فهد النفيسي; مفكر كويتي, رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت عام 1974 الى 1978حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من كلية تشرشل بجامعة كامبريدج في بريطانيا عام 1972في هذا الحوار مع المفكر الكويتي د. عبدالله النفيسي، نتناول محاور حساسة من العمق الإقليمي؛ نبدأ من الدروز في سوريا، ثم نتعمق في تعقيدات المشهد في لبنان وحزب الله، ننتقل ثم لفتح ملف النفوذ الإيراني في لبنان والعراق، ونصل إلى تحليل صريح لما يقوم به الحوثيين في البحر الأحمريتطرق النفيسي إلى حقيقة العلاقة بين ترامب والنتن ياهو ومن يتحكم فعليًا بالآخر، ويقدّم رؤيته حول عودة أمريكا للمنطقة، قبل أن يختم بتحليل المشهد الفلسطيني و غـ.ـزة وختاماً نتطرق جانباً بوقفات فكرية ومشاهد سياسية متنوعة.🎧 تقديم: محمد الزايد✍️ إعداد: عبدالعزيز السليم📲 تابعنا على:🐦 تويتر: @bymahfoof📸 انستقرام: @bymahfoof🎧 استمع للحلقات:🍏 Apple Podcast: اضغط هنا🎵 Spotify: اضغط هنا📩 للآراء والاقتراحات: [email protected] ⚠️ تنويه: الآراء المطروحة من قبل الضيوف تمثلهم ولا تعكس بالضرورة آراء القائمين على البرنامج.