186.蔚来十周年对话李斌：世界观、产品观、淘汰赛

【本期嘉宾】李斌、王洪浩李斌（蔚来创始人、董事长、CEO）主播：王洪浩（前易车网主编、与非科技创始人）主播：潘乱（「乱翻书」主理人）本期节目由「乱翻书」×「易车」共同制作【时间线】01:29 蔚来十周年当天两封信技术/产品05:00 EVE这款概念车与NIO品牌究竟讲述了怎样的故事？06:53 你是农村出来的孩在，你怎么会习得审美品位？你和蔚来的审美品位究竟是什么？10:28 你是如何理解孤独？或者独处时一般都做什么？15:34 一个没有Living room所有权的人，你为什么可以从量产层面开创了汽车行业第二起居室的时代？18:31 做与不做：不给蔚来装冰箱，但乐道却可以放下执念，为什么会是这种差异化的决策？21:08 NOMI：是什么塑造了你认为情感要高于功能？26:14 女王副驾：在开发ES8的时候是如何有女王副驾这种颠覆性想法的？29:08 回顾过去十年的产品研发历程，你觉得最重要的几项研发投入决策是什么？36:00 同为旗舰，ET9的形态为什么这么激进，跟华为尊界的传统形态不一样？这是什么产品设计逻辑？40:59 因为你的审美、你的价值主张都非常的强烈，会不会有人认为你倾听户意见不够？45:25 「蔚来最危险的悬崖边是2018 年9月12日上市那天」用户企业：独一无二的全球用户社区45:37 你如何有了如此强的用户观？54:15 NIO LIFE：为什么会做NIO LIFE这种与汽车比较远的产品？55:39 如果想把BBA的用户转化成自己的用户，你认为在产品层面要重点做对哪些事情？57:47 要抢BBA份额，在产品层面之外，还需要做对哪些事？59:46当新的标准、秩序形成的过程里面，蔚来最主要的竞争力是什么？充换电62:30 你怎么看待充换电基础设施建设程度和产品销量之间的关系？56:02 你为什么对产权没有那么强的执念？不是我拥有，而是我使用。66:25 为啥对电池寿命这事这么上心？你的思考是什么？萤火虫与多品牌75:59 交付与上市节奏：为什么乐道的上市不延期两个月？比如在昨天蔚来十周年借助品牌情感势能发布。77:58 乐道为什么不放在蔚来的展厅里面来卖，而是独立门店独立运营呢？80:07 为什么你要在这个时间点去推出萤火虫这么一个小车品牌？81:22 萤火虫在产品层面，和市场上现有的小车相比，有什么特点？83:04 蔚来很短的时间里推出两个新品牌，为什么会是这个节奏？是主动选择还是被动应战？全球化84:28 最近几年，融资越来越难，全球化之战，蔚来要为投资人交付的短期阶段性目标是什么？90:59 斌哥趣事分享：花钱真的很算账行业趋势 企业战略92:27 收敛：汽车行业会不会像互联网行业形成类似BAT的第一梯队头部企业？96:00 只有蔚来和特斯拉没搞增程了，你感到孤独吗？100:20 蔚来在经济欠发达的地区，去投这么多的换电站，最后从商业上来算，划算吗？102:42 「用户可能不需要那么好的服务，而是需要更持久的服务。」蔚来能持续吗？104:19 大学生方程式：你投资赞助的这个赛事，出来的年轻人大部分都被行业里其他公司带走了。为什么干这种吃力不讨好贡献行业的事呢？107:38 淘汰赛：BBA降价、新势力竞争加剧、手机厂商入局，你怎么看这三股势力的竞争？115:30 你在昨天发布的全员信里面提到，两三年后，只有少数优秀的企业能生存下来。你怎么分析接下来几年的行业竞争态势？什么样的企业会更有机会生存下来？【开场&结尾音乐】开场音乐：李小龙 - 好久不见（电视剧《武林外传》片头曲）结尾音乐：虞霞/李小龙 - 侠客行（电视剧《武林外传》片尾曲TV Verison）【关于「乱翻书」】「乱翻书」是一档关注商业、科技和互联网的圆桌对话节目。关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，研究公司的兴衰循环，希望能够为你带来信息增量。「乱翻书」主理人是潘乱，代表作品有《腾讯没有梦想》、字节跳动/快手早期关键节点的系列特写。【关于主播】即刻/视频号/B站/抖音：潘乱公众号/播客：乱翻书【图】▲直播数据和回放【图】▲观众分享【图】▲直播现场（左起：潘乱、王洪浩、李斌）微信公众号：乱翻书视频号：潘乱商业合作：联系微信 tongxing717本期编辑：怀杭