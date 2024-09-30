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乱翻书
潘乱
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乱翻书是一档关注商业、科技和互联网的圆桌对话节目，关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，研究公司的创新、竞争和兴衰循环，希望能够为你提供信息增量。 「乱翻书」主理人是潘乱，代表作品有《腾讯没有梦想》、字节跳动/快手早期关键节点的系列特写。
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186.蔚来十周年对话李斌：世界观、产品观、淘汰赛
【本期嘉宾】李斌、王洪浩李斌（蔚来创始人、董事长、CEO）主播：王洪浩（前易车网主编、与非科技创始人）主播：潘乱（「乱翻书」主理人）本期节目由「乱翻书」×「易车」共同制作【时间线】01:29 蔚来十周年当天两封信技术/产品05:00 EVE这款概念车与NIO品牌究竟讲述了怎样的故事？06:53 你是农村出来的孩在，你怎么会习得审美品位？你和蔚来的审美品位究竟是什么？10:28 你是如何理解孤独？或者独处时一般都做什么？15:34 一个没有Living room所有权的人，你为什么可以从量产层面开创了汽车行业第二起居室的时代？18:31 做与不做：不给蔚来装冰箱，但乐道却可以放下执念，为什么会是这种差异化的决策？21:08 NOMI：是什么塑造了你认为情感要高于功能？26:14 女王副驾：在开发ES8的时候是如何有女王副驾这种颠覆性想法的？29:08 回顾过去十年的产品研发历程，你觉得最重要的几项研发投入决策是什么？36:00 同为旗舰，ET9的形态为什么这么激进，跟华为尊界的传统形态不一样？这是什么产品设计逻辑？40:59 因为你的审美、你的价值主张都非常的强烈，会不会有人认为你倾听户意见不够？45:25 「蔚来最危险的悬崖边是2018 年9月12日上市那天」用户企业：独一无二的全球用户社区45:37 你如何有了如此强的用户观？54:15 NIO LIFE：为什么会做NIO LIFE这种与汽车比较远的产品？55:39 如果想把BBA的用户转化成自己的用户，你认为在产品层面要重点做对哪些事情？57:47 要抢BBA份额，在产品层面之外，还需要做对哪些事？59:46当新的标准、秩序形成的过程里面，蔚来最主要的竞争力是什么？充换电62:30 你怎么看待充换电基础设施建设程度和产品销量之间的关系？56:02 你为什么对产权没有那么强的执念？不是我拥有，而是我使用。66:25 为啥对电池寿命这事这么上心？你的思考是什么？萤火虫与多品牌75:59 交付与上市节奏：为什么乐道的上市不延期两个月？比如在昨天蔚来十周年借助品牌情感势能发布。77:58 乐道为什么不放在蔚来的展厅里面来卖，而是独立门店独立运营呢？80:07 为什么你要在这个时间点去推出萤火虫这么一个小车品牌？81:22 萤火虫在产品层面，和市场上现有的小车相比，有什么特点？83:04 蔚来很短的时间里推出两个新品牌，为什么会是这个节奏？是主动选择还是被动应战？全球化84:28 最近几年，融资越来越难，全球化之战，蔚来要为投资人交付的短期阶段性目标是什么？90:59 斌哥趣事分享：花钱真的很算账行业趋势 企业战略92:27 收敛：汽车行业会不会像互联网行业形成类似BAT的第一梯队头部企业？96:00 只有蔚来和特斯拉没搞增程了，你感到孤独吗？100:20 蔚来在经济欠发达的地区，去投这么多的换电站，最后从商业上来算，划算吗？102:42 「用户可能不需要那么好的服务，而是需要更持久的服务。」蔚来能持续吗？104:19 大学生方程式：你投资赞助的这个赛事，出来的年轻人大部分都被行业里其他公司带走了。为什么干这种吃力不讨好贡献行业的事呢？107:38 淘汰赛：BBA降价、新势力竞争加剧、手机厂商入局，你怎么看这三股势力的竞争？115:30 你在昨天发布的全员信里面提到，两三年后，只有少数优秀的企业能生存下来。你怎么分析接下来几年的行业竞争态势？什么样的企业会更有机会生存下来？【开场&结尾音乐】开场音乐：李小龙 - 好久不见（电视剧《武林外传》片头曲）结尾音乐：虞霞/李小龙 - 侠客行（电视剧《武林外传》片尾曲TV Verison）【关于「乱翻书」】「乱翻书」是一档关注商业、科技和互联网的圆桌对话节目。关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，研究公司的兴衰循环，希望能够为你带来信息增量。「乱翻书」主理人是潘乱，代表作品有《腾讯没有梦想》、字节跳动/快手早期关键节点的系列特写。【关于主播】即刻/视频号/B站/抖音：潘乱公众号/播客：乱翻书【图】▲直播数据和回放【图】▲观众分享【图】▲直播现场（左起：潘乱、王洪浩、李斌）微信公众号：乱翻书视频号：潘乱商业合作：联系微信 tongxing717本期编辑：怀杭
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1:56:08
185.中国企业家的父权觉醒
【本期嘉宾】老编辑、阑夕老编辑（「老talk消息」主理人）阑夕（知名IT人）主播：潘乱（「乱翻书」主理人）【新闻背景】11月19日，农夫山泉创始人钟睒睒罕见现身。在江西赣州出席活动时，他发表了大量观点。除了谈他现在最关心的农业问题之外，也借机回应了很多外界关切的问题。而最引人关注的，是他向今日头条、拼多多等平台“开炮”。（新闻来源：凤凰网）《钟睒睒发布会实录：炮轰张一鸣，大量未曝光细节》finance.ifeng.com【时间线】直播带货02:04 这次钟睒睒的“开炮”，有意为之还是头脑发热？03:47 为什么8月份《对话》节目中的发言很得体？【图】▲《对话》钟睒睒（右）主持人相关推荐：央视《对话》钟睒睒：理想主义的疯子（文字稿）m.21jingji.com央视《对话》钟睒睒：理想主义的疯子（节目视频）mbd.baidu.com07:52 跑题一：最近「爹味」炸裂的于东来11:24「于东来就是当地的白嘉轩」14:44 胖东来不是一个现代公司。14:47 企业家的社会责任情怀21:08 既然无法找你张一鸣删帖，那只能另谋他法26:13 三个首富，神仙打架30:49 梁建章与马斯克拼多多44:58 钟睒睒“炮轰”拼多多44:51 什么是好首富？什么是坏首富？48:04 企业家的「父权觉醒」52:56 企业家人生追求：电影思维VS游戏思维56:02 知春路企业家VS中关村企业家56:49 《工程师之魂——比亚迪三十而立（1994-2024）》65:02 父权与大哥67:31 「你喜欢当大哥没错，但是不是所有人都愿意当小弟」张一鸣78:28 时间会证明的82:46 赛季式游戏【开场&结尾音乐】开场音乐：李小龙 - 好久不见（电视剧《武林外传》片头曲）结尾音乐：虞霞/李小龙 - 侠客行（电视剧《武林外传》片尾曲TV Verison）【相关推荐】1、阑夕对本次直播的总结（全文约5千字，原文见链接）：m.okjike.com2、电影《飞行家》（2004年）【关于「乱翻书」】「乱翻书」是一档关注商业、科技和互联网的圆桌对话节目。关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，研究公司的兴衰循环，希望能够为你带来信息增量。「乱翻书」主理人是潘乱，代表作品有《腾讯没有梦想》、字节跳动/快手早期关键节点的系列特写。【关于主播】即刻/视频号/B站/抖音：潘乱公众号/播客：乱翻书【图】▲直播截图微信公众号：乱翻书视频号：潘乱商业合作：联系微信 tongxing717本期编辑：怀杭
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1:25:27
184.AI如何改变我们生活的细节
【本期嘉宾】翟志勇、李楠、阑夕翟志勇（「东腔西调」常驻嘉宾/大观学者、北京航空航天大学教授）李楠（Angry Miao创始人）阑夕（知名IT人）主播：潘乱（「乱翻书」主理人）【时间线】开放对话圆桌01:16 最近频繁发布的手机、PC等AI设备，AI在什么地方？08:19 嘉宾分享：提升幸福感的AI产品19:45 AI在工作的能与不能23:05 如何看待AI应用文字工作之后形成的套路制式现象？34:39 「热爱和天赋是AI没法填补的」现场问答环节38:58 如果发现未来自己的能力是可以被AI替代的，应该怎么办？43:47「还是人和人的卷，人是卷不过机器的」49:53 如何看待借助AI工具辅助面试？52:17 国家针对大语言模型有一些限制，会不会导致中外之间AI的能力的差异更加扩大？54:02 如何看待AI犯罪？52:59 AI跟人的关系，你愿意跟AI恋人共度一生吗？【开场&结尾音乐】开场音乐：李小龙 - 好久不见（电视剧《武林外传》片头曲）结尾音乐：虞霞/李小龙 - 侠客行（电视剧《武林外传》片尾曲TV Verison）【活动推荐】1、贰狂（第三届狂喜播客节）&贰狂+（第四届狂喜播客节）大会主题：《在人间》⏰时间：贰狂 2025年05月10日-11日贰狂+ 2025年11月1日📖活动介绍：【关于「乱翻书」】「乱翻书」是一档关注商业、科技和互联网的圆桌对话节目。关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，研究公司的兴衰循环，希望能够为你带来信息增量。「乱翻书」主理人是潘乱，代表作品有《腾讯没有梦想》、字节跳动/快手早期关键节点的系列特写。【关于主播】即刻/视频号/B站/抖音：潘乱公众号/播客：乱翻书【图】▲开放对话现场（左起：潘乱、阑夕、翟志勇、李楠）微信公众号：乱翻书视频号：潘乱商业合作：联系微信 tongxing717本期编辑：怀杭
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1:07:35
183.今年双11静悄悄，奇观已成寻常
【本期嘉宾】倪叔、戴某DEMO、阑夕倪叔（资深电商专家、「倪叔的思考暗时间」主理人）戴某DEMO（投资人/组织管理顾问）阑夕（知名IT人）主播：潘乱（「乱翻书」主理人）【时间线】02:30 「双11」拼过的，才叫战友。06:54「双11」把阿里的技术拉升了一个台阶07:57 双11晚会虽然没停办，但规模小了很多11:38 88VIP就是淘宝自己的私域13:28 为什么今年的「双11」时间很长，且各平台同时开启？18:14 主播们的变化：「从奇迹到寻常」22:42 今年四大电商平台，还会拿出非常亮眼的「双11」战报吗？24:38 公关口径下的数据27:48 平台和主播之间的蜜月期结束了36:56 从真五折到“奥数题”43:18 「双11」从一开始就不是以用户为中心的活动51:35 「口径筛选的好，我就是行业第一」55:23 互联互通之后的第一个「双11」，有变化吗？58:38 「曾经的绚烂成为寻常」60:44 拼多多——电商行业的魅魔64:24 「双11」的重要性还会再继续下降吗？73:23 Where is Jack Ma?【开场&结尾音乐】开场音乐：李小龙 - 好久不见（电视剧《武林外传》片头曲）结尾音乐：虞霞/李小龙 - 侠客行（电视剧《武林外传》片尾曲TV Verison）【相关推荐】1、阑夕对本次直播的总结（全文约5千字，原文见链接）：okjk.co2、戴某DEMO对本次直播的补充分享（全文约2.5千字，原文见链接）：m.okjike.com【关于「乱翻书」】「乱翻书」是一档关注商业、科技和互联网的圆桌对话节目。关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，研究公司的兴衰循环，希望能够为你带来信息增量。「乱翻书」主理人是潘乱，代表作品有《腾讯没有梦想》、字节跳动/快手早期关键节点的系列特写。【关于主播】即刻/视频号/B站/抖音：潘乱公众号/播客：乱翻书【图】直播截图微信公众号：乱翻书视频号：潘乱商业合作：联系微信 tongxing717本期编辑：怀杭
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182.干了十年个体户，最后还得找个班上？
【本期嘉宾】老编辑、卫诗婕、阑夕老编辑（「老talk消息」主理人）卫诗婕（「卫诗婕｜商业漫谈Jane'stalk」主理人）阑夕（知名IT人）主播：潘乱（「乱翻书」主理人）【老编辑的话】在上海参加狂喜播客节，一狂plus，几位媒体人潘乱，阑夕，卫诗婕聊了聊“不上班”这个话题。上班的时候你想要的自由是“免于睿智领导”的自由，而真的不上班了，你要的自由就无法轻易定义了，如何建立意义感和作品感困难得多。更别提大部分人，不上班的时候最基本的经济问题都难以解决。不上班之后，大概会有一段时间的蜜月期，但是三个月后，焦虑就围上来了。如果在6个月的时候你不能清楚地看到自己今年的猎物，第一个回去上班的时间点就来了。如果再用半年，你打光手里的子弹还没捕捉到猎物，这时候第二个上班点就不可避免了。所以大部分离职博主的生命周期不到一年，尤其是那些还在追求“高成长”，想要赶上下一个风口和红利的奋斗bean们。年轻的时候，很多时候以为是观点之争，如今更清楚地意识到都是年龄问题。如果到了35岁，自己的周期和行业的周期都进入下行，你才能真正有机会进入到不上班的状态：不追求过分明确的目标，不追求成长，追求的是平衡和自洽……不如我，今年只做了一件事，“回到现场”。【时间线】开放对话圆桌02:26 什么样的行业或者工种更合适做个体户？07:23「你上班的话是有限责任，你不上班的话你是无限责任。」14:08忍不住回去上班和混不下回去上班，是两码事20:00个体户自由的时间线节奏：三年后、五年后、七年后是什么样？21:53 嘉宾分享：什么时候决定成为个体户的？30:29 老编辑为什么选择回去上班？34:03 科技自媒体还是一个理想型的工作吗？44:01 「不上班是一种选择，不是一种能力。」现场问答环节50:42 想考虑副业，有什么好的建议？52:59 车圈KOL有真实的吗？55:09 关于个体户招人，有什么建议吗？56:48 做不是自己行业的个体户可行吗？比如开一个民宿、开一个小卖部、开一个咖啡店？62:08 「时代，是最大的导演」65:23 做个体户，怎么去规划自己的节点、milestone目标？69:41 爆款作品带来的利与弊74:13 个体户之路的选择与否：千人千面【开场&结尾音乐】开场音乐：李小龙 - 好久不见（电视剧《武林外传》片头曲）结尾音乐：虞霞/李小龙 - 侠客行（电视剧《武林外传》片尾曲TV Verison）【活动推荐】1、贰狂（第三届狂喜播客节）&贰狂+（第四届狂喜播客节）大会主题：《在人间》⏰时间：贰狂 2025年05月10日-11日贰狂+ 2025年11月1日📖活动介绍：【关于「乱翻书」】「乱翻书」是一档关注商业、科技和互联网的圆桌对话节目。关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，研究公司的兴衰循环，希望能够为你带来信息增量。「乱翻书」主理人是潘乱，代表作品有《腾讯没有梦想》、字节跳动/快手早期关键节点的系列特写。【关于主播】即刻/视频号/B站/抖音：潘乱公众号/播客：乱翻书【图】▲开放对话现场（左起：潘乱、卫诗婕、阑夕、老编辑）微信公众号：乱翻书视频号：潘乱商业合作：联系微信 tongxing717本期编辑：怀杭
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