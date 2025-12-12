بودكاست الحل إيه؟ مع د. رباب المهدي | من يملك وسط البلد؟ مع كريم الشافعي
في هذه الحلقة من بودكاست #الحل_إيه؟ مع د. رباب المهدي، نطرح السؤال الشائك "من يملك وسط البلد؟" ونستضيف كريم الشافعي، رئيس شركة "الإسماعيلية للاستثمار العقاري والتي تمتلك عددًا من مشاريع التطوير في هذه المنطقة.نناقش استراتيجية التطوير في قلب القاهرة، متصدين للمخاوف الشعبية والأسئلة الشائكة.هل هناك "خطة معتمدة ومحددات واضحة تحكم هذا التغيير الجذري، أم أن الأمر متروك لأهواء المستثمرين؟وتدور الحلقة حول تساؤلات حاسمة: هل شراء العقارات القديمة يهدف لتحويل وسط البلد إلى "كومباوند مغلق للنخبة"؟ وكيف نضمن ان يكون وسط البلد متنوع لكل المصريين من خطط التطوير؟ Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.
بودكاست الحل إيه؟ | معضلات القضية الفلسطينيه مع د. رشيد خالدي
في هذه الحلقة من بودكاست #الحل_إيه؟ مع د. رباب المهدي، نستضيف المؤرخ والمفكر الفلسطيني رشيد الخالدي صاحب كتاب ""حرب المئة عام على فلسطين"" الذي احتل المرتبة الأولى في قائمة صحيفة نيويورك تايمز لأكثر الكتب غير الخيالية مبيعًا، لنحو 39 أسبوعًا متتاليًا.
نتناقش حول تاريخ عائلة الخالدي العريق في فلسطين وعلاقتها بكتابه الأشهر، ونتحول إلى القضية الفلسطينية وتزايد الاهتمام بها في المجتمعات الغربية ودلالة ذلك، وهل خدم الحراك الطلابي في أمريكا تلك القضية؟
هل تحرير فلسطين حلم أم واقع يمكن تحقيقه عن طريق المقاومة بأنواعها؟، وهل انتهى وقت الحديث عن حل الدولتين وأصبحت الدولة الواحدة هي الخيار الوحيد؟
for information about our collection and use of personal data for
advertising.
بودكاست الحل إيه؟ | إشكاليات الإسلام السياسي في المنطقة مع د. محمد سليم العوا
في هذه الحلقة من بودكاست الحل إيه؟ تستضيف د. رباب المهدي المفكر الإسلامي د. محمد سليم العوّا في حوار معمّق حول علاقة الإسلاميين بالدولة الحديثة، وإمكان التوفيق بين المرجعية الدينية ومتطلبات الدولة القُطرية.
كما نستعرض تجارب الحكم الإسلامي في السودان وتركيا، وما تكشفه عن مستقبل المشاريع الإسلامية.
ونتطرّق إلى قضايا الإقليم: موقف المغرب من التطبيع، تحولات سوريا بعد سقوط الأسد، وحدود الدور الإيراني. وفي سياق غزة، نناقش الموقفين المصري والإماراتي، وإمكانية استمرار حماس في المقاومة المسلحة.
for information about our collection and use of personal data for
advertising.
بودكاست الحل ايه؟ | الانتخابات البرلمانية والحياة السياسية في مصر مع محمد انور السادات
في هذه الحلقة نستضيف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية والبرلماني السابق، لنفتح معه نقاشًا صريحًا حول المشهد السياسي في مصر.
هل يشهد المناخ السياسي انفتاحًا حقيقيًا أم ما زالت المشاركة محدودة؟
وهل يمكن تحقيق إصلاح اقتصادي من دون إصلاح سياسي يمهّد له الطريق؟
كيف نجحت جماعة الإخوان المسلمين في كسب تأييد شعبي واسع قبل الثورة بينما ما زالت أحزاب الحركة المدنية تعاني من الضعف والانقسام؟
وهل البيئة السياسية الحالية مهيأة لتغيير في القيادة أو لتجديد في الحياة الحزبية؟
وما الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز هذا الانفتاح؟
وأخيرًا، هل يمكن أن نصل إلى مرحلة إغلاق ملف المحبوسين والمبعدين وبدء صفحة جديدة من الإصلاح والمصالحة السياسية؟
for information about our collection and use of personal data for
advertising.
بودكاست الحل إيه؟ | تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد مع د. سامر عطا الله
هل سيجعلنا الذكاء الاصطناعي أكثر ثراءً؟أم يزيد الفجوة بين الطبقات؟وأين تقف مصر في سباق التكنولوجيا العالمي؟في هذه الحلقة من بودكاست "الحل إيه؟" مع د. رباب المهدي، نستضيف د. سامر عطا الله، أستاذ الاقتصاد والعميد المشارك لكلية إنسي ساويرس للإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لنتحدث عن:• تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد• مستقبل الوظائف والمهارات في مصر• إمكانية التحول إلى مجتمع صناعي• ودور الدولة في إعادة توزيع الثروة في عصر التكنولوجيا Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.