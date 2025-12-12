بودكاست الحل ايه؟ | الانتخابات البرلمانية والحياة السياسية في مصر مع محمد انور السادات

في هذه الحلقة نستضيف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية والبرلماني السابق، لنفتح معه نقاشًا صريحًا حول المشهد السياسي في مصر. هل يشهد المناخ السياسي انفتاحًا حقيقيًا أم ما زالت المشاركة محدودة؟ وهل يمكن تحقيق إصلاح اقتصادي من دون إصلاح سياسي يمهّد له الطريق؟ كيف نجحت جماعة الإخوان المسلمين في كسب تأييد شعبي واسع قبل الثورة بينما ما زالت أحزاب الحركة المدنية تعاني من الضعف والانقسام؟ وهل البيئة السياسية الحالية مهيأة لتغيير في القيادة أو لتجديد في الحياة الحزبية؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز هذا الانفتاح؟ وأخيرًا، هل يمكن أن نصل إلى مرحلة إغلاق ملف المحبوسين والمبعدين وبدء صفحة جديدة من الإصلاح والمصالحة السياسية؟ Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See https://pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.