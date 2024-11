#298.src - VC & Dev: Naviguer entre tendances et réalités techniques avec Alexis Robert

"Quand on a vraiment envie de faire un truc, parfois on rĂ©ussi" Le D.E.V. de la semaine est Alexis Robert, Partner @ Kima Ventures. Alexis est dev, clairement, mais aussi investisseur. Il interroge notamment la notion de "hype" dans le dĂ©veloppement technologique et l'investissement, se demandant si les investisseurs prennent rĂ©ellement en compte la technologie ou s'ils sont plus enclins Ă suivre la dynamique du moment. Pour Alexis, l'Ă©quilibre crucial entre le sens de la hype et une Ă©valuation rĂ©aliste de la faisabilitĂ© est un Ă©lĂ©ment clĂ© pour rĂ©ussir en tant qu'entrepreneur. Enfin, il souligne la sĂ©paration problĂ©matique entre le business et les ingĂ©nieurs en France, appelant Ă une meilleure comprĂ©hension et collaboration entre ces deux mondes. Liens Ă©voquĂ©s pendant l'Ă©mission Invest like the best et en particulier Doug Leone - Lessons from a TitanThe mom test **🎧 DĂ©couvrez Tendances Inno, le podcast de Docaposte !** Écoutez dĂšs maintenant : Tendances Inno Envie de comprendre comment les technologies que vous dĂ©veloppez impactent notre sociĂ©tĂ© au-delĂ de la tech ? Écoutez Tendances Inno, le podcast de Docaposte qui dĂ©crypte les innovations comme l’IA, la cybersĂ©curitĂ©, la propriĂ©tĂ© intellectuelle, et bien plus encore. Avec des experts qui confrontent leurs idĂ©es, ce podcast vous offre des clĂ©s pour anticiper les transformations du monde numĂ©rique et vous inspirer.🎙️ Soutenez le podcast If This Then Dev ! 🎙️ Chaque contribution aide Ă maintenir et amĂ©liorer nos Ă©pisodes. Cliquez ici pour nous soutenir sur Tipeee 🙏Archives | Site | Boutique | TikTok | Discord | Twitter | LinkedIn | Instagram | Youtube | Twitch | Job Board |