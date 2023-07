55. Tell me why, tell me why...

Mon neveu, cet adorable petit garçon, est dans une phase très amusante. A deux ans et demi, il commence quasiment toutes ses phrases par « pourquoi ». Cela nous mène parfois à des discussions comiques. L’autre jour, alors que je mettais un pansement sur mon doigt, que j’avais égratigné en écaillant un poisson, il m’a demandé : « Tu t’es fait mal ? _ Oui, je me suis blessé _ Pourquoi tu t’es blessé ? _ Parce que je suis maladroit _ Pourquoi tu es maladroit ? _ Parce que je n’ai pas réfléchi. _ Pourquoi tu n’as pas réfléchi ? _ Parfois, je suis idiot _ Pourquoi tu es idiot ? » Là, je n’ai pas su quoi répondre, et je lui ai dit d’aller mettre un tricot pour ne pas qu’il attrape froid. Ce matin encore, il m’a fait beaucoup rire. J’étais assis sur la terrasse, je mangeais une tartine de fromage en le regardant jouer dans le sable. Il a couru vers moi et m’a demandé : Qu’est-ce que c’est ? - Du pain - Je veux du pain - Non - Pourquoi je veux pas de pain ? J’ai souri. Décidément, cet enfant a l’esprit bien vif.