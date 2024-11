Cozy Corner with Hossein Nasiri | کوزی کرنر با حسین نصیری

آقای «هوتن هاشمی» مشاور برندینگ ، صنعتگر و نویسنده، مهمان این قسمت از پادکست تصویری «کوزی کرنر» هستند.هوتن فعالیت حرفه‌ای خود را با تاسیس گروه ردلاین، که به اکتشافات ماجراجویانه و ثبت تصاویر خیره‌کننده از نقاط بکر ایران می‌پرداخت، آغاز کرد و با اعتقاد به شعار «کار نشد ندارد» توانست در دوران فعالیت ردلاین ایده‌های خلاقانه‌ی خود را در قالب کمپین‌های تبلیغاتی و رویدادهای منحصر به فرد به اجرا درآورد. از ماجراجویی‌های پرخطر تا پروژه‌های تبلیغاتی برندهای مطرحی همچون اسنپ، کاله و ردبول، هاشمی همواره به دنبال خلق تجربه‌های تازه برای مخاطبان خود بوده است.هوتن هاشمی علاوه بر مشاوره در حوزه برندینگ و تبلیغات، نویسنده‌ی کتاب «کیومی» است؛ کتابی که با دغدغه‌ی افزایش کیفیت زندگی افراد با طرح رویکرد و راهکارهای عملی برگرفته از علم کنترل کیفیت به دنبال اثرگذاری و بهتر کردن زندگی فردی و اجتماعی‌ می‌باشد.او معتقد است که خلاقیت، حرف اول را در هر پروژه‌ی تبلیغاتی می‌زند و اگر محتوایی خلاقانه نباشد، تأثیرگذاری آن در ذهن مخاطب به حداقل خواهد رسید، از همین رو، کمپین‌هایی که هاشمی برای برندهای مختلف طراحی و اجرا کرده، همواره به واسطه‌ی منحصر به فرد بودن ایده‌ها و اجراهایش مورد توجه قرار گرفته است.تجربیات هوتن شامل اجرای کمپین‌های خلاقانه در فضاهای متنوعی از جمله طبیعت، کوهستان، دریا و حتی فضای شهری بوده است که یکی از برجسته‌ترین کمپین‌های او، تبلیغ یک نوشیدنی انرژی‌زا با استفاده از بولینگ‌های حبابی در دل کوه‌های دیزین تهران بود، جایی که با ترکیب خلاقیت و مهارت‌های ورزشی خود توانست برنامه‌ای چشم‌گیر و به یادماندنی را برای مخاطبان و کاربران فضای مجازی رقم بزند.هوتن هاشمی در طول بیش از ۱۰ سال فعالیت در این عرصه، نه تنها به طراحی کمپین‌های خلاقانه پرداخته، بلکه به عنوان یک مدیر خلاق حرفه‌ای با توجه به تجربیات خود در زمینه‌ی ورزش‌های اکستریم، همواره تلاش کرده تا با استفاده از علم تولید محتوای بازاریابی - فیلم‌برداری و عکاسی هیجانی، تبلیغاتی - خروجی‌های متفاوت و پرانرژی را خلق کند.هوتن هاشمی همچنین در فضای رسانه‌ای به عنوان یک چهره‌ی منتقد اجتماعی نیز شناخته می‌شود، شخصی که با سبک منحصر به فرد خود در تلاش است با نشان دادن زشتی‌ها و بدی‌ها مخاطب را به فکر فرو برده و با تلنگرهایی که می‌زند او را به تغییر مدل فکری و عملکرد تشویق کند.این شما و این گفت‌وگوی جذاب «هوتن هاشمی» و «حسین نصیری» در کوزی کرنر.امیدواریم لذت ببرید و خلاق‌تر شویداز شما دعوت می‌کنیم تا به پای شنیدن و تماشای این گفتگوی جذاب بنشینید.شما می‌توانید نسخه‌ی ویدیویی این گفتگو را از طریق لینک زیر تماشا کنید:https://yt.openinapp.co/Corner37قبل از هر چیز اگر به خلاقیت اهمیت می‌دهید از شما دعوت می‌کنیم تا پلت‌فرم‌های ما رو دنبال کنید:‏https://www.cozycorner.show/platforms/Original artwork used in this episode’s logo variation is by “Jasmina Zornic” in #36daysoftype هوتن هاشمی را از آدرس‌های زیر دنبال کنید:https://www.instagram.com/hootan7https://t.me/mindqinfohttps://mindq.ir/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

آقای «رضا بختیاری‌فرد» تایپوگرافر و طراح فونت، با سال‌ها تجربه‌ی حرفه‌ای در زمینه‌ی تایپوگرافی و طراحی تایپ‌فیس، به‌عنوان یکی از چهره‌های تاثیرگذار این عرصه، مهمان این قسمت از پادکست تصویری «کوزی کرنر» هستند.رضا دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی گرافیک می‌باشد و ۱۵ سال است که در زمینه‌ی تایپوگرافی و طراحی فونت فعالیت حرفه‌ای دارد و در همکاری‌های مشترک با طراحان دیگر بیش از ۲۰ تایپ‌فیس طراحی کرده که شامل فونت‌های سفارشی برای برندهای معتبر ایرانی مانند ایرانسل، علی‌بابا، همکاران سیستم، بانک آینده، مدرسه‌ی اینورس، باغ کتاب تهران، شرکت ساختمانی میکا، بنیادکودک، نرم‌افزاری مریم و بانک اقتصاد نوین می‌شود.در کنار پروژه‌های سفارشی، بختیاری‌فرد خالق فونت‌های عمومی محبوبی نظیر «ابر»، «راوی»، «دوران»، «ری»، «لیلا»، «پیکان»، «یکان‌بخ»، «نیان» و «دبستان» است که این تایپ‌فیس‌ها به‌طور گسترده توسط طراحان و کاربران فارسی‌زبان در پروژه‌های مختلف از وب‌سایت‌ها گرفته تا کتاب‌ها و مجلات به‌کار گرفته می‌شوند و با توجه به طراحی خلاقانه و مناسب برای کاربردهای مختلف، توانسته‌اند محبوبیت بسیاری در بین جامعه‌ی طراحی کسب کنند.رضا بختیاری‌فرد همچنین در زمینه‌ی آموزش تایپوگرافی و طراحی فونت نیز فعال بوده و به‌عنوان مدرس یا سخنران در مراکز آموزشی و مجموعه‌های مهم مختلفی همچون مدرسه‌ی اینورس، دانشگاه هنر، خانه‌ی هنرمندان ایران به تدریس و سخنرانی پرداخته است.تجربه‌های حرفه‌ای او در طراحی تایپ‌فیس و برگزاری کارگاه‌ها، به همراه جوایز متعددی که در جشنواره‌های بین‌المللی همچون «TDC»، «Granshan»، «سرو نقره‌ای» و «Silk Road» به‌دست آورده، موجب شده تا رضا بختیاری‌فرد به‌عنوان یکی از طراحان برجسته‌ی تایپوگرافی معاصر ایران شناخته شود و با کسب جوایز برتری از جمله نشان تایپوگرافی ممتاز TDC و مقام‌های برتر در رقابت‌های بین‌المللی، اعتبار و جایگاه خود را در عرصه‌ی بین‌المللی نیز تثبیت کرده است.بختیاری‌فرد علاوه بر طراحی تایپ‌فیس‌های نوآورانه و آموزش، به‌عنوان داور در رقابت‌های طراحی تایپ‌فیس و تایپوگرافی شرکت داشته و آثار او در بیش از ۱۰ نمایشگاه گروهی و بیش از ۲۰ کتاب و مجله منتشر شده است. این مشارکت‌ها و تعاملات، نقش رضا را در ارتقای سطح تایپوگرافی فارسی و ارتقای هنر طراحی حروف در ایران و جهان پررنگ‌تر کرده‌اند.رضا بختیاری‌فرد همچنین به‌عنوان مهمان در مجلات، پادکست‌ها و وب‌سایت‌های تخصصی تایپوگرافی حضور داشته و به تبادل تجربیات و دانش خود پرداخته که نشان‌دهنده‌ی تلاش او برای گسترش آگاهی و آموزش در حوزه‌ی تایپوگرافی و طراحی فونت است. رضا با علاقه‌مندی و اشتیاق به طراحی و نوآوری در تایپوگرافی ادامه می‌دهد و به تقویت جایگاه تایپوگرافی فارسی در سطح جهانی متعهد است.

خانم «آفرین ساجدی»، نقاش و هنرمند بصری برجسته، یکی از چهره‌های بین‌المللی هنر معاصر ایران، مهمان این قسمت از پادکست تصویری «کوزی کرنر» هستند.آفرین در شیراز متولد شد و تحصیلات خود را در رشته‌ی طراحی گرافیک در تهران به پایان رساند ولی در طول تحصیل، علاقه به نقاشی را که از کودکی آغاز کرده بود با پشتکار دنبال کرد و توانست از ترکیب تکنیک‌های طراحی گرافیک و نقاشی بهره ببرد و به سبکی منحصربه‌فرد دست یابد که شامل شخصیت‌های تئاتری، چهره‌های زنده و رنگارنگ با الهام از تئاتر ژاپنی، هنر مذهبی غرب و سبک‌های سوررئال و پاپ سوررئال است. شخصیت‌های نقاشی‌های ساجدی معمولاً شاهانه، مغرور و با نگاه‌های عمیق ترسیم می‌شوند و نماد ماهی بعنوان زندگی جاری، همان‌طور که در فرهنگ شرق عنوان می‌شود و سمبلی از احساس ناپیدای سیالی در ذهن است که توسط قلم او بر بیننده هویدا می‌شود.آفرین ساجدی در طول بیش از دو دهه فعالیت هنری خود، به‌عنوان گرافیست، تصویرگر کتاب‌های کودکان، انیماتور و طراح پوستر فعالیت داشته و یکی از پروژه‌های برجسته‌ی او تصویر

آقای «امیرپارسا نشاط» تولیدکننده‌ی محتوا و فعال شبکه‌های اجتماعی، یک داستان‌گوی دیجیتالی و ایده‌پرداز خلاق که با بهره‌گیری از قدرت قصه‌گویی و شبکه‌های اجتماعی، به دنبال ایجاد تحولی عمیق در زندگی مخاطبان خود می‌باشد، مهمان این قسمت از پادکست تصویری «کوزی کرنر» هستند.امیرپارسا رسالتی درونی احساس می‌کند: «سوق دادن افراد به تفکر عمیق‌تر و تجربه‌ی واقعی‌تر از زندگی» و بر این باور است که خلاقیت تنها به ایده‌های تبلیغاتی یا محتوای جذاب محدود نمی‌شود، بلکه به شکل بنیادی در تمامی جوانب زندگی جاری است و می‌تواند افراد را به خودشناسی و آگاهی بیشتر برساند.نشاط از تکنیک‌های متنوعی مانند نوشتار خودکار و نقشه‌برداری ذهنی استفاده می‌کند تا ایده‌های خلاقانه‌اش را پرورش دهد و معتقد است که ایده‌ها زمانی که بدون فشار بر ذهن جاری می‌شوند، به بهترین نحو ظهور می‌کنند. او تعامل مثبت و توجه مخاطبان را عاملی انگیزشی می‌داند که باعث ترشح دوپامین در مغز شده و او را به سطحی از انگیزه و اشتیاق می‌رساند که بتواند دنیای اطرافش را تغییر دهد.یکی از مهم‌ترین جنبه‌های رسالت امیرپارسا، تلاش برای خارج کردن «بازار تفکر و تجربه» از رکود و محدودیت است. او معتقد است که بسیاری از افراد در دنیای امروز از خود واقعی‌شان فاصله گرفته‌اند و به تصویری که دیگران از آن‌ها دارند، بیش از حد اهمیت می‌دهند. امیرپارسا قصد دارد با محتوای خود این افراد را به تجربه‌ای شجاعانه‌تر و عمیق‌تر از زندگی هدایت کند.رویکرد امیرپارسا نشاط به ساده‌سازی مفاهیم پیچیده از طریق قصه‌گویی، طنز و زبان صمیمی، موجب می‌شود که محتوای او برای مخاطبان متنوع و در سنین مختلف قابل فهم و جذاب باشد. او با دقت و تحقیق عمیق به تولید محتوا می‌پردازد و همراه با تیم خود ایده‌ها را از جنبه‌های مختلف بررسی می‌کند تا محتوایی آموزنده و تاثیرگذار تولید کند. در این فرآیند، امیرپارسا به جای تمرکز بر جذب تعداد بیشتری مخاطب، به دنبال محتوایی است که بازتابی از دغدغه‌های واقعی خود و مخاطبانش باشد.امیرپارسا نشاط، با درکی عمیق از مخاطبانش و استفاده از تکنیک‌های خلاقانه، تلاش می‌کند افکار و دیدگاه‌های جدیدی را به زندگی افراد وارد کند و آن‌ها را به همدلی و همگرایی سوق دهد. برای او، خلاقیت نه یک هدف، بلکه ابزاری است برای ایجاد تغییر مثبت و پایدار در دنیای اطرافش.این شما و این گفت‌وگوی جذاب «امیرپارسا نشاط» و «حسین نصیری» در کوزی کرنر.امیدواریم لذت ببرید و خلاق‌تر شویداز شما دعوت می‌کنیم تا به پای شنیدن و تماشای این گفتگوی جذاب بنشینید.شما می‌توانید نسخه‌ی ویدیویی این گفتگو را از طریق لینک زیر تماشا کنید:https://yt.openinapp.co/Corner40قبل از هر چیز اگر به خلاقیت اهمیت می‌دهید از شما دعوت می‌کنیم تا پلت‌فرم‌های ما رو دنبال کنید:‏https://www.cozycorner.show/platforms/Original artwork used in this episode’s logo variation is by “Riya Mahajan” in #36daysoftype امیرپارسا نشاط را از آدرس‌های زیر دنبال کنید:https://www.instagram.com/amirparsaneshat Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

پادکست تصویری‌ای با محوریت خلاقیت! جایی که شما را خلاق‌تر و ایده‌های شما را جسورانه‌تر می‌کند.کوزی کرنر یک سفر ماجراجویانه و عمیق به فرآیند خلاقیت افرادی‌ست که فرهنگ و هنر امروزمان را تعریف کرده‌اند، به موفقیت‌های عالی دست یافته‌اند و داستان‌هایی خلق کرده‌اند که ارزش مطالعه دارند و در کنارش شنیدن داستان‌ها و تجربیات فوق‌العاده‌ی زندگی آن‌ها از زبان خودشان. حسین نصیری در کوزی کرنر با برخی از خلاق‌ترین افراد فارسی‌زبان، کارشناسان و اندیشمندان معاصر می‌نشیند و به مکاشفه‌ی حقایق ناگفته، درس‌های ناآموخته و بینش‌ها و روش‌های مهمی می‌پردازد که خلاقیت او و مخاطبانش را افزایش خواهد داد.Cozy Corner is a deep dive into the creative process of the creative people who have defined culture, achieved greatness, and created stories worth studying, besides hearing their extraordinary life stories and experiences. Hossein sits down with some of the most creative Persian people, experts, and thinkers and embarks on a curiosity-driven journey to discover untold truths, unlearned lessons, and important insights and methods that will make his, and the audiences more creative. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.