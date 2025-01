Anarchy Podcast | پادکست آنارشی

معمای بازدارندگی؛ بازدارندگی چیست و چگونه عمل می‌کند؟

مفهوم بازدارندگی در سال‌های گذشته یکی از پرتکرارترین واژگان فضای سیاست خارجی و امنیت ملی ایران بوده است. برخی معتقدند بدون رسیدن به بمب اتم، بازدارندگی ایران ناقص است و برخی بمب اتم را موثر نمیدانند. حق با کدام گروه است؟ بازدارندگی در چه مواردی موفق می‌شود و چه کارهایی باید انجام داد تا یک بازدارندگی موفق شود؟آیا ایران و اسرائیل وارد یک جنگ بزرگ می‌شوند؟این‌ها سوالاتی هستند که در این اپیزود سعی کردم به آن‌ها پاسخ دهم.منابع اپیزودMazarr, Michael J., Understanding Deterrence. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2018. https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE295.html.Mazarr, Michael J., Arthur Chan, Alyssa Demus, Bryan Frederick, Alireza Nader, Stephanie Pezard, Julia A. Thompson, and Elina Treyger, What Deters and Why: Exploring Requirements for Effective Deterrence of Interstate Aggression. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2018. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2451.html. Also available in print form.Paul, T. V., Morgan, P. M., & Wirtz, J. J. (2009). Complex deterrence: Strategy in the Global Age.SCHELLING, T. C. (1966). Arms and Influence. Yale University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctt5vm52sExpert Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know? REV-Revised. Princeton University Press, 2005. http://www.jstor.org/stable/j.ctt1pk86s8.