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College & High School Sports radio – Listen to 104 College & High School Sports radio stations online

undefined WXYT-FM - 97.1 The Ticket

WXYT-FM - 97.1 The Ticket

Detroit, Talk
undefined KTCK - The Ticket 1310 AM / 96.7 FM

KTCK - The Ticket 1310 AM / 96.7 FM

Dallas, Talk
undefined WDWS News Talk 1400 DWS

WDWS News Talk 1400 DWS

Champaign, Talk
undefined WJFK-FM - The Fan 106.7 FM

WJFK-FM - The Fan 106.7 FM

Manassas VA, Talk
undefined FOX Sports Radio

FOX Sports Radio

Talk
undefined WCNN - Sports Radio 680 The Fan

WCNN - Sports Radio 680 The Fan

North Atlanta
undefined WBAP News Talk

WBAP News Talk

Dallas, Talk
undefined KZNS - KSL Sports Zone 97.5 FM & 1280 AM

KZNS - KSL Sports Zone 97.5 FM & 1280 AM

Salt Lake City, Talk
undefined WCMC-FM - 99.9 The Fan

WCMC-FM - 99.9 The Fan

Holly Springs
undefined KSSU

KSSU

Sacramento
undefined 95.3 WWCU FM

95.3 WWCU FM

Hits
undefined WJR 760 AM

WJR 760 AM

Detroit MI, Talk
undefined WHB - Sports Radio 810 AM

WHB - Sports Radio 810 AM

Kansas City MO, Talk, Top 40 & Charts
undefined Fox Sports Radio 104.7FM & 970 AM

Fox Sports Radio 104.7FM & 970 AM

Pittsburgh
undefined ESPN College Football 2

ESPN College Football 2

Bristol
undefined KLAC - AM 570 LA Sports

KLAC - AM 570 LA Sports

Los Angeles, Talk
undefined KTCU FM 88.7 The Choice

KTCU FM 88.7 The Choice

Fort Worth
undefined WPRT 102.5 The Game

WPRT 102.5 The Game

Nashville
undefined WSBB-FM - WSB Radio

WSBB-FM - WSB Radio

Atlanta, Hits, Talk, Pop
undefined 94.9 TNT

94.9 TNT

Tallahassee FL
undefined 97.3 The Game

97.3 The Game

Milwaukee
undefined KKOB - Newsradio 770

KKOB - Newsradio 770

Albuquerque NM, Talk
undefined WHGB - CBS Sports Radio Harrisburg 95.3

WHGB - CBS Sports Radio Harrisburg 95.3

Harrisburg
undefined KPLX 99.5 the Wolf

KPLX 99.5 the Wolf

Dallas, Rock, Pop
undefined FOX Sports - WMPO

FOX Sports - WMPO

Middleport, Talk
undefined FOX Sports 1300 AM

FOX Sports 1300 AM

New Haven, Talk
undefined WKRX - Kickin Country 96.7 FM

WKRX - Kickin Country 96.7 FM

Roxboro NC, Country
undefined The River 94.9 FM

The River 94.9 FM

undefined OC Radio

OC Radio

Oldham, Dance, Hip Hop, Pop, Indie
undefined Radio MOVA 101,3

Radio MOVA 101,3

Classical, Classic Rock
undefined WXbX kool - 95.3 FM

WXbX kool - 95.3 FM

Bluefield, Oldies
undefined WINC AM

WINC AM

Winchester VA, Talk
undefined WCGX - The Cat

WCGX - The Cat

Galax, Oldies
undefined Lone Star 92.5

Lone Star 92.5

Dallas, Rock
undefined WKCJ - Oldies 93

WKCJ - Oldies 93

Oldies, 70s, 80s
undefined WVGM - CBS Sports Radio LYNCHBURG 93.3

WVGM - CBS Sports Radio LYNCHBURG 93.3

Lynchburg VA
undefined ESPN 1320 Sacramento

ESPN 1320 Sacramento

Sacramento
undefined Classic 94.4 Rock Radio - WMMQ

Classic 94.4 Rock Radio - WMMQ

Lansing MI
undefined The Fan Sports Network

The Fan Sports Network

undefined KTTN 92.3

KTTN 92.3

Trenton
undefined Twin Cities News Talk

Twin Cities News Talk

Minnesota
undefined WISE Sports Radio 1310

WISE Sports Radio 1310

Ashville
undefined NewsTalk WKBZ 1090 AM

NewsTalk WKBZ 1090 AM

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