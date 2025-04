¿Alguna vez has sentido que mereces más, pero parece que no llega? Muchas veces le pedimos a Dios grandes cosas: una mejor economía, una mayor responsabilidad, una familia sólida o incluso un ministerio. Sin embargo, la pregunta clave es: ¿estamos administrando bien lo que ya tenemos? Sin embargo, la pregunta clave es: ¿estamos administrando bien lo que ya tenemos? La administración no solo se trata de dinero, sino de cómo manejamos nuestro tiempo, nuestras relaciones y las oportunidades que Dios nos da.Suscríbete para recibir las notas de los episodios de VAE Podcast con el siguiente link:https://volviendoalaesencia.myflodesk.com/uhpdtwebxn

¿Alguna vez te has sentido que algo no sale como esperabas, pero no puedes dejar de insistir? ¿Y si te dijera que a veces esas “caídas” pueden ser la forma en que Dios nos está guiando y nos está frenando para que no nos lastimemos? En este video, exploramos cómo discernir la voluntad perfecta de Dios en nuestras decisiones y cómo evitar forzar lo que Él no quiere para nosotros.Suscríbete para recibir las notas de los episodios de VAE Podcast con el siguiente link:https://volviendoalaesencia.myflodesk.com/uhpdtwebxn

The Rosary in a Year (with Fr. Mark-Mary Ames)

Going Beyond Ministries with Priscilla Shirer

The Word on Fire Show - Catholic Faith and Culture

Through the ESV Bible in a Year with Jackie Hill Perry

Astrology of the Week Ahead with Chani Nicholas

Listen to VAE Podcast, 2819 Church and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app Stations and podcasts to bookmark

Stations and podcasts to bookmark Stream via Wi-Fi or Bluetooth

Stream via Wi-Fi or Bluetooth Supports Carplay & Android Auto

Supports Carplay & Android Auto Many other app features Open app