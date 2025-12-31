Especial de navidad | Historias Inéditas | UN CUENTO PARA NO DORMIR (T2 E2)
12/31/2025 | 26 mins.
En este episodio de Historias Ineditas, 3 anecdotas navideñas que nos llegaron a UN CUENTO PARA NO DORMIR, fueron adaptadas por actores de voz que representaron a nuestros seguidores para mantener su identidad anonimaRedes:Créditos:
¡Esto ocultaba esta iglesia! | UN CUENTO PARA NO DORMIR ft Invitado a lo desconocido (T 02- C 01)
12/13/2025 | 2h 19 mins.
Descripción:3 anécdotas distintas, de tres invitados distintos, se reúnen en el podcast; UN CUENTO PARA NO DORMIR. En esta nueva sección llamada: 3 llamadas con un invitado especial conducido por nuestro director Eduardo Capelo, que en esta ocasión estará de la mano de Armando Bonilla de @invitadoalodesconocido.Que lo disfrutes.Redes:YouTube:https://youtube.com/@uncuentopodcast?si=OjqQSUawfTBgLy5CSpotify:https://open.spotify.com/show/66rDKmun3Oqn45XuseRle3?si=a3b7988091794026Instagram:https://www.instagram.com/uncuentopodcast?igsh=MXBwaW4xc3E5cTBqNg%3D%3D&utm_source=qrFacebook:https://www.facebook.com/share/1BTEbynFQs/?mibextid=wwXIfrTikTok:https://www.tiktok.com/@uncuentopodcast?_t=ZS-8vtsWQQnFKa&_r=1X:https://x.com/uncuentopodcast?s=21Threads: https://www.threads.com/@uncuentopodcast?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==Créditos:UN CUENTO PARA NO DORMIR ES UN PODCAST CREADO Y DIRIGIDO por EDUARDO CAPELOCON ANÉCDOTAS DE NUESTROS INVITADOS:Cesar BermúdezRichy AldanaY Sayuri EustaquioProducción General Eduardo Capelo Asistencia en producción:Renato Capelo, Bela Quiñónez e Iskander Galindo Voces para ambientación por parte de:Nicolás Silvera, Braulio Reyes, Abigail Anota, y Paola Covarrubias Una producción de G-ART PRODUCTIONSen colaboración de:GALRUV STUDIOS y 5VOXTEAMMusica porGARABVTO, ISKANDER GALINDO y EDUARDO CAPELODiseño SonoroG-Art PRODUCTIONSEdición y MontajeALBERTO GARDUÑO e ISKANDER GALINDOEdición de video:G- Art PRODUCTIONS y GalRuvStudiosMARKETING y REDES: Alberto Garduño, Miguel Bañuelos y Mariana AlcLEGAL: Carlos Moreno y Mauricio Moreno
TERROR EN SIX FLAGS (y otros PARQUES Parte 3) | UN CUENTO PARA NO DORMIR | Capítulo 20
12/02/2025 | 1h 5 mins.
Tras invitados distintos, con historias distintas, se reúnen esta noche en el podcast; UN CUENTO PARA NO DORMIR, con algo en común.Una anécdota de terror relacionada con PARQUES DE DIVERSIONES.Tercera entrega de esta saga de anécdotas en los parques de diversiones más importantes de la República mexicana, y también el último episodio de nuestra primera temporada ¿te atreves a escuchar?
Entre Cuentos y Psicópatas | Especial halloween | UN CUENTO PARA NO DORMIR ft SerialMente.
11/03/2025 | 33 mins.
tres historias distintas de un invitado más que especial (Sebastian Camelo - SerialMente) se reúnen en el podcast UN CUENTO PARA NO DORMIR con algo en común. una historia de horror relacionada con un asesino serial
Historias Inéditas: Alimañas, Bestias y Nahuales | UN CUENTO PARA NO DORMIR | 006
10/18/2025 | 30 mins.
En este episodio de los archivos de HISTORIAS INÉDITAS del podcast; UN CUENTO PARA NO DORMIR. Te traemos tres historias que nuestros seguidores nos hicieron llegar, pero que prefirieron que las contáramos de manera anónima. Todas con algo en común, son historias donde el protagonista sale a cazar, olfatea tus miedo y devora huesos y entrañas. Animales, Bestias y Nahuales
