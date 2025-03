Download for free in the Play Store

En este episodio las Copas les contamos sobre nuestros talentos en diferentes áreas de la vida, desde los más inútiles hasta los más destacables pasando por los financieros y, hablando de financieros, sabías que el único talento que necesitas para que tu dinero crezca hasta 15% al año es abrir tu cuenta digital de Mercado Pago. Donde, ademas, lo tienes siempre disponible para usar cuando quieras. SOMOS SEIS AMIGAS QUE TENÍAMOS PLÁTICAS MUY INTERESANTES Y OTRAS BASTANTE BOBAS, PERO LO QUE QUERÍAMOS ERA QUE TÚ FORMARAS PARTE DE ELLAS. ¡BIENVENIDO A UN LUGAR SEGURO PARA SER TÚ! ✨ Adquiere la sudadera especial de "Una sudadera que diga" en: https://bit.ly/3OZ3gKY Mech disponible en: https://merch.sonoromedia.com Síguenos en nuestras redes: Instagram: ⁠ / 6decopas_ ⁠ Facebook: ⁠ / 6dcopas ⁠ Perfiles personales: Marisol: ⁠ / holasunshinee ⁠ Diana: ⁠ / dwoongr ⁠ Maria: ⁠ / maria.bolio ⁠ Priscila: ⁠ / lafatshionista ⁠ Monica: ⁠ / monicamakaco ⁠ Fer: ⁠ / fernandamartinoficial

SOMOS SEIS AMIGAS QUE TENÍAMOS PLÁTICAS MUY INTERESANTES Y OTRAS BASTANTE BOBAS, PERO LO QUE QUERÍAMOS ERA QUE TÚ FORMARAS PARTE DE ELLAS. ¡BIENVENIDO A UN LUGAR SEGURO PARA SER TÚ! ✨ ⚠️ CONVOCATORIA Y RECOMENDACIONES PARA LA MARCHA 8M ⚠️ https://www.instagram.com/p/DGl6Q1KxrcV/?hl=es&img_index=1 ✨ ¿DE DÓNDE SALIÓ NUESTA INFORMACIÓN? ✨ ✦ VIDEOS: ▸ https://www.youtube.com/watch?v=CszmpqhIWOY&t=3097s ▸ https://youtu.be/0my1oddgK5g?si=seTIjwVi-jEVQpUr ▸ https://youtu.be/n5qsA2XMU1o?si=oi1I78KiUZ03y6QS ✦ LIBROS ▸ Rabia Somos Todas - Soraya Chemaly ▸ Desde Los Zulos - Dahlia De La Cerda ▸ Bellas para morir: Estereotipos y violencia estética contra la mujer - Esther Pineda G ✨ RECOMENDACIONES MENCIONADAS ✨ ▸ El cuento de la criada (Libro y Serie)- Margaret Atwood ▸ Desde los zulos ▸ Los demonios del Eden / The Demons of Eden: El Poder Que Protege a La Pornografia Infantil - Lydia Cacho ✨ADQUIERE TUS BOLETOS PARA LA GIRA LA SÉPTIMA COPA ✨ https://linktr.ee/seisdecopas Adquiere la sudadera especial de "Una sudadera que diga" en: https://bit.ly/3OZ3gKY Mech disponible en: https://merch.sonoromedia.com Síguenos en nuestras redes: Instagram: ⁠ / 6decopas_ ⁠ Facebook: ⁠ / 6dcopas ⁠ Perfiles personales: Marisol: ⁠ / holasunshinee ⁠ Diana: ⁠ / dwoongr ⁠ Maria: ⁠ / maria.bolio ⁠ Priscila: ⁠ / lafatshionista ⁠ Monica: ⁠ / monicamakaco ⁠ Fer: ⁠ / fernandamartinoficial

SOMOS SEIS AMIGAS QUE TENÍAMOS PLÁTICAS MUY INTERESANTES Y OTRAS BASTANTE BOBAS, PERO LO QUE QUERÍAMOS ERA QUE TÚ FORMARAS PARTE DE ELLAS. ¡BIENVENIDO A UN LUGAR SEGURO PARA SER TÚ! ✨ Adquiere la sudadera especial de "Una sudadera que diga" en: https://bit.ly/3OZ3gKY Mech disponible en: https://merch.sonoromedia.com Síguenos en nuestras redes: Instagram: ⁠ / 6decopas_ ⁠ Facebook: ⁠ / 6dcopas ⁠ Perfiles personales: Marisol: ⁠ / holasunshinee ⁠ Diana: ⁠ / dwoongr ⁠ Maria: ⁠ / maria.bolio ⁠ Priscila: ⁠ / lafatshionista ⁠ Monica: ⁠ / monicamakaco ⁠ Fer: ⁠ / fernandamartinoficial Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

La Séptima Copa no es solo un show, es el espacio donde las mejores amigas de las girlies se juntan para hablar de todo: amistad, amor propio, confesiones, risas y muchas sorpresas. Acompáñanos a brindar, reír y hasta llorar, porque no somos seis, somos un chingo. Compra tus boletos en https://linktr.ee/seisdecopas

