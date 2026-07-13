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L'avis de Kévin Diaz : "Bellingham est irréprochable" ! L'After est unanime sur ses qualités – 13/07
Georges revient sur les "Angleterre - Argentine" historiques. Qui est le favori de cette demi-finale ? Pour Daniel, l'Argentine peut s'en sortir uniquement par un exploit individuel... Scaloni critiqué en Argentine ! – 13/07
France - Espagne : Le XI combiné de Daniel, Walid et Kévin + Débat houleux sur Rabiot, le ton monte, Daniel seul contre tous ! – 13/07
L'avis de Daniel : "Les Espagnols parlent trop" ! Walid estime qu'ils sont dans leur rôle – 13/07
Quelle est la clé de France - Espagne ? Walid craint que l'Espagne gèle le match – 13/07
L'After Foot