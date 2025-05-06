25年05月30日【人民时评】期待更多“鸿蒙时刻”

《人民日报》2025年05月30日【人民时评】期待更多“鸿蒙时刻”作者：谷业凯 一部部突围史，正是我国在关键核心技术领域走出舒适区、在“补课”中实现超越的历史 坚定信心，保持“既急不得，也慢不得”的心态，蓄积拼劲和韧劲，我们有理由相信，在这片创新的热土上，将出现更多的“鸿蒙时刻”，也将上演更多从追赶到超越的逆袭故事 操作系统是信息技术的灵魂，重要性不亚于芯片。 近日，华为正式发布两款全新的鸿蒙电脑，我国自此拥有了从内核层就自主可控的电脑操作系统。这标志着国产操作系统在个人电脑领域实现重要突破。 国产操作系统何以难突围？研发周期长、投入大，且全球操作系统市场已高度集中。在个人电脑领域，经过几十年发展，微软Windows、苹果MacOS全球市场占有率合计接近90%。作为“后来者”，我国企业在这一领域面临限制和挑战，长期未能形成成熟的技术和产业体系。 推进科技创新，就要往高处攀登、向难处攻坚。近年来，在全球科技竞争日益激烈、技术合作面临诸多不确定性的背景下，国内科技界、产业界迎难而上，推动国产操作系统逐渐实现从“能用”到“好用”的转变，一些产品开始展现出较强竞争力。 压力下“转正”的鸿蒙系统，已成长为全球三大移动操作系统之一；阿里云“飞天”系统可将全球百万级服务器连接成一部“超级计算机”；国产操作系统开源生态社区迅速成长，市场规模不断扩大……相关案例映照着我国在信息安全、产业独立性以及技术自主权方面的不断探索与努力。 在科技领域，像这样的逆袭故事不胜枚举。太钢把“百炼钢”做成“绕指柔”，粉碎了“中国永远造不出0.02毫米的‘手撕钢’”的谬论。京东方、TCL华星、维信诺等企业崛起，推动我国显示面板产业实现从长期依赖进口到全球市场占有率超过70%的跨越。国产基因测序仪、RV减速器以超高性价比，重塑全球市场格局。一部部突围史，正是我国在关键核心技术领域走出舒适区、在“补课”中实现超越的历史。 地基打得牢，大厦才能建得高。当前，国际形势正经历深刻复杂变化，迈向高水平科技自立自强的中国，必须始终把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。 近年来，通过持续不懈的攻关，我国已经在一些关键核心技术领域实现突破，也积累了许多重要经验。比如，早在5G发展初期，就依托国家科技重大专项，成立了产学研用各方组成的5G推进组，共促关键核心技术攻关；国产大飞机研制过程中，22个省份、200多家企业、几十万人大力协同，充分发挥新型举国体制优势……这些技术突破，都离不开体制机制的创新。 向深化改革要动力，用好经验、补齐短板，进一步破除影响和制约创新活力的体制机制障碍，才能为开展关键核心技术攻关赋能助力。 还要看到，实现自主可控、自立自强绝非一朝一夕之功，而是一个长期过程。我们在不少领域起步晚、底子薄，但只要明确方向、扬长避短、激发潜力，后发也可先至。从基础研究到前沿技术，从国家谋划到企业自觉，从昔日短板到今日成势，创新已深深植根于中国大地、深深融入中国人的血脉之中。坚定信心，保持“既急不得，也慢不得”的心态，蓄积拼劲和韧劲，我们有理由相信，在这片创新的热土上，将出现更多的“鸿蒙时刻”，也将上演更多从追赶到超越的逆袭故事。