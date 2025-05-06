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人民日报《人民时评》每日读报 申论写作学习
安屿同学
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25年06月06日【人民时评】合力打造人工智能“创新生态圈”
《人民日报》2025年06月06日【人民时评】合力打造人工智能“创新生态圈”作者：丁兆丹 企业一端与市场需求紧密相连，一端与科研院所紧密合作，最了解市场需求和技术趋势，具有得天独厚的资源配置优势 算力合作伙伴组成“算力调度平台”，依托实验室、语料公司搭建“开放数据平台”，超千亿规模基金入驻“金融服务平台”，法律方面专业人士组成“合规指导平台”……在上海“模速空间”大模型创新生态社区，科创企业“足不出园”，就能尽享各类平台服务。 为什么要不遗余力为人工智能企业提供专班式服务？习近平总书记在中共中央政治局第二十次集体学习时指出，“要推动人工智能科技创新与产业创新深度融合，构建企业主导的产学研用协同创新体系”。人工智能从理论上的科学设想、论文里的数学公式，变成生产线上的真材实料、应用场景中的便捷高效，企业在其中具有至关重要的作用。充分发挥企业主体作用，不断深化产学研用融合，方能打造好人工智能领域的“创新生态圈”。 “向新逐质”，企业一马当先。目前，我国人工智能企业数量超4500家，相关企业超424万家，形成了完整的人工智能产业体系。企业一端与市场需求紧密相连，一端与科研院所紧密合作，最了解市场需求和技术趋势，具有得天独厚的资源配置优势。加强产学研用融合，企业要扮演好“出题人”“答题人”“阅卷人”三重角色。 在创新方向上，精准定义技术攻坚重点。比如，海尔集团建立线上开放创新平台HOPE，聚集高校、科研机构、大公司、创业公司等主体，覆盖100+的核心技术领域，可以快速对接需求。 在创新方式上，企业要发挥主体作用，不妨强化技术攻关协同，联合高校科研院所开展探索性基础研究和应用性基础研究。比如，三一重工与中南大学构建协同体系，企业工程师常驻实验室，将市场需求拆解为百余项技术指标嵌入研发流程。 在创新成果运用上，企业离市场最近，最有话语权。通过应用反馈和市场验证，动态优化技术路径，企业可更有效地提高科技成果落地转化率，拓展应用场景。比如2020年9月华为捐赠鸿蒙操作系统基础能力相关代码后，多家企业开发商业版系统，如今超过1100款软硬件产品通过兼容性测评。 企业既是人工智能技术攻坚的“破冰船”，也是人工智能应用落地的“推广者”，以实际需求牵引技术创新，以生态协同加速成果转化，以市场反馈优化技术迭代，能为推动人工智能技术进步和产业升级作出重要贡献。也要看到，企业当好主角，与全社会协力唱响“多重奏”密不可分。 人工智能作为新技术新领域，政策支持很重要。例如，设立更多耐心资本、长期资本，在支持企业创新发展上拒绝浮躁和短视，有助于让创业者潜心做好自己的事。从“筑巢引凤”到“培土育林”，从完善政策工具库到推行示范试点，“有为政府”更好发挥自身作用，“有效市场”的发展底座才能更加稳固。 展望未来，人工智能将成为助力经济发展的基础要素、支撑社会运转的基础设施。在这场竞技长跑中，我们持续将技术势能转化为产业动能，必能打造具有国际竞争力的人工智能产业集群，推动“中国浪潮”带给世人更多震撼。
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25年06月05日【人民时评】免门票后，关键做好三篇文章
《人民日报》2025年06月05日【人民时评】免门票后，关键做好三篇文章作者：李忱阳 浙江杭州富阳龙门古镇取消景区大门票，江苏苏州昆山亭林园景区宣布免费开放，河南洛阳嵩县天池山景区推出免门票政策……近段时间，多地景区纷纷试水“免费开放”，以此吸引更多游客。 景区免门票，并非新鲜事。早在2002年，浙江杭州西湖就拆掉围墙、取消门票，成为国内首个免费开放的5A级旅游景区。随之而来的，是景区人气的提升，进而带动餐饮、零售等服务行业的整体收入提升。杭州市旅游部门曾提出“241算法”——每名游客多逗留24小时，当地旅游年综合收入会增加约100亿元。门票的“免”，换来的是综合消费的“增”。因此，问题不在于“免不免”，而在于“如何免”，特别是免门票之后，如何实现可持续性发展。 吸引一时流量可能不难，难的是“长久红”。持续吸引游客，首先要做好“特色”文章。 特色，是景区魅力的体现，也是打造核心竞争力的关键。过去，文旅产业的开发方式相对简单，有“好风景”就是“有特色”。如今，旅游早已不是单纯的“看风景”，提供有特色的“吃、住、行、游、购、娱”综合体验，才能让景区更有吸引力，进而让游客从思考“去不去”转而考虑“待多久”。比如，推出互动性强的沉浸式体验活动，孵化独具特色的IP文创产品，让演艺、市集等业态与景区融为一体、合而为一等。 提升景区的持久魅力，不能就景区看景区。放在更大的视角来看，景区发展完全可以融入城市发展中。持续吸引游客，还要做好“联通”文章，联通景区内外、拓展服务链条。 一段时间以来，各地围绕“票根经济”做文章，让“小票根”澎湃消费“大能量”。江西南昌，凭演唱会门票能免费游览滕王阁等景区；云南玉溪，球迷凭足球赛门票可在比赛当日及前后各3天内，免费游玩当地50家A级旅游景区；江苏苏州，凭7日内抵达苏州吴江的高铁票，旅客可免费换取黎里古镇景区联票……景区门票虽然免了，但从城市的视角来看，原本分散、独立的消费场景被串联了起来，“一次消费”变成“链式消费”，消费空间由此拓展开来，景区从中也能获得更长远、更持久的收益。 这启示我们，重新思考景区一地与城市全域的关系，以景区促全域，以全域带景区，就能实现更大发展。 文旅文旅，文化是灵魂，旅游是载体。旅游有了文化味，游客就会有新体验，热度就有可能持续提升。因此，持续吸引游客，根本在做好“文化”这篇大文章。 《黑神话：悟空》走红，山西推出“跟着悟空游山西”主题活动，让游客领略古建华章与彩塑满堂、楼阁飞云与神仙洞天的独特魅力，游戏取景地加速出圈；电视剧《我的阿勒泰》热播，当地推动影视文旅全周期深度融合，让游客邂逅诗与远方，旅游热度持续提升；打铁花、剪纸、舞狮等非遗表演进景区，吸引大量游客……文以化人，润物无声。将文化元素融入旅游各环节，让游客在领略自然之美中感悟文化之美、陶冶心灵之美，最终实现的，将会是“留客”更“留心”。 免门票只是做好文旅消费文章的开篇。打开思路，在特色、联通、文化上下功夫，以新产品、新业态、新模式解好可持续发展的“方程式”，各地才能更好满足游客期待、扩大服务消费、促进文旅高质量发展。
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4:36
25年06月04日【人民时评】提高知识产权保护的整体效能
《人民日报》2025年06月04日【人民时评】提高知识产权保护的整体效能作者：谷业凯 知识产权管理服务覆盖领域广、涉及方面多，单兵作战往往难以取得预期效果 护航创新，就要紧跟创新，即时掌握创新领域的最新痛点，解决“无形之手”难以化解的问题 树立一盘棋意识，推动政策协调、工作协同、业务联动、形成合力，才能发挥知识产权撬动创新的“杠杆效应” “只要某款热销，很快就能在网上找到‘同款’。”江西景德镇一家陶瓷企业相关负责人抱怨。针对这一现象，前不久福建泉州、河北唐山、江西景德镇等8个主要陶瓷产区的相关部门签订跨域知识产权保护合作协议，通过线上和线下相结合，打造“司法+行政+协会+企业”的联动模式，以知识产权协同保护赋能陶瓷产业升级。这是以知识产权保护护航高质量发展的生动缩影。 习近平总书记强调：“创新是引领发展的第一动力。”今天，知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的作用更加凸显。我国是全球首个国内发明专利有效量突破400万件的国家，2023年专利密集型产业增加值占GDP比重突破13%，知识产权保护工作为建设创新型国家打下坚实基础。 成效显著，工作短板也亟待补齐。知识产权管理服务覆盖领域广、涉及方面多，单兵作战往往难以取得预期效果。打击盗版行为需要版权、文旅等部门群策群力，高校专利成果转化需要教育、科技、财政等部门密切配合，开展知识产权质押融资离不开金融监管部门的支持……知识产权强国建设亟待社会各方形成合力。 时代出题，改革答题。不久前，《2025年知识产权强国建设推进计划》（以下简称《推进计划》）印发。从加快研究构建数据知识产权保护规则，到优化植物新品种权受理审查流程；从深入实施专利转化运用专项行动，到加强技术经理人队伍建设……118项重点任务，一体推进、环环相扣，以不断提升知识产权保护工作的系统性、整体性和协同性，回应新技术、新产业、新形势带来的新挑战。 护航创新，就要紧跟创新，即时掌握创新领域的最新痛点，解决“无形之手”难以化解的问题。比如，人工智能快速迭代，由人工智能生成的内容、产品或服务，应该如何界定其知识产权？再比如，数字经济赋能千行百业，数据成为新型生产要素，如何实现数据确权，既保障权益又规避风险？面对崭新课题，《推进计划》明确提出“探索完善大数据、人工智能、区块链等新领域新业态知识产权保护规则”，使知识产权保护更顺应时代的要求，更具现实针对性。 今天的知识产权保护对象，既包含实物，也囊括虚拟资产，涉及的规章、机制等往往更复杂。像数据的生产、收集、使用、经营、加工、交易等，就涉及多主体、多部门。这就决定了知识产权保护工作更需注重整体性。唯有树立一盘棋意识，推动政策协调、工作协同、业务联动、形成合力，才能发挥知识产权撬动创新的“杠杆效应”，激活新质生产力的“一池春水”。 注重协同性，才能提升监管效率。比如，国家级知识产权保护中心和快速维权中心加快建设，“一站式”服务便利了各类创新主体获权、维权；有的地方推动链上企业加强专利交叉许可，为综合整治“内卷式”竞争探索有效途径……这些政策措施在严保护、强运用中形成了协同效应，使知识产权强国建设从单点突破不断迈向系统集成。《推进计划》提出“健全知识产权协同保护格局”，有助于进一步增强各类政策措施目标一致性、方向协调性、节奏统一性和工具互补性，提高知识产权保护的整体效能。 知识产权强国建设是一项长期而艰巨的任务。未来，随着各项重点任务稳步推进，知识产权制度的重要作用将得到更充分发挥，为创新的可能性提供保护的确定性，为发展的高质量提供支持的强保障。
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5:25
25年06月03日【人民时评】以法治之力打击山寨食品
《人民日报》2025年06月03日【人民时评】以法治之力打击山寨食品作者：倪弋 整治山寨食品乱象，是民生课题，也是法治命题。治理的关键，在于构建“违法成本>违法收益”的惩治体系 这样的“傻傻分不清”，令不少消费者感到困扰：远看是“金典牛奶”，近看却是“全典牛奶”；与知名品牌包装设计乃至字体都高度相似，名称却是“小白兔奶糖”…… 以假乱真、偷工减料、以次充好，山寨食品仿冒知名品牌，存在食品安全隐患，破坏公平竞争市场秩序。值得关注的是，曾以农村市场为主要“根据地”的山寨食品，已悄然从线下延伸到线上，“栖身”直播间、购物网站、外卖平台。 不久前，全国人大常委会启动食品安全法执法检查，聚焦“舌尖上的安全”，紧抓影响法律实施和损害群众利益的突出问题。整治山寨食品乱象，是民生课题，也是法治命题。我国现行法律体系已构建起保护食品安全的“四梁八柱”，反不正当竞争法、商标法、食品安全法等相关法律，对山寨食品侵权行为和食品安全问题形成了较完备的法律规制。但实践中，仍面临侵权认定标准模糊、违法成本较低和震慑不足等问题，亟待在法治轨道上加强全链条治理。 治理的有效性取决于措施的精准性。针对“近似侵权”“实质性相似”等法律概念，可制定更具操作性的认定标准，将包装装潢、色彩搭配等隐性侵权要素纳入规制范围。治理的关键，在于构建“违法成本＞违法收益”的惩治体系。不妨考虑在相关法律中增设相关条款，对主观故意、反复侵权等仿冒食品行为施以更高的罚款乃至惩罚性赔偿。同时，应进一步完善行刑双向衔接机制，推动行政处罚和刑事处罚双向闭环、无缝衔接，实现“1+1＞2”的惩治效果。 新技术的应用，也能有效赋能治理。以往，山寨食品往往凭借包装仿冒、渠道隐蔽、地域流动等规避监管。如今，借助区块链技术，可建立从原料采购到终端销售的全链条追溯体系；运用智能算法，能助力监测电商平台中的仿冒食品信息；通过卫星遥感技术，可精准锁定隐蔽加工窝点。促进法治利剑与技术手段深度融合，有利于提升治理效能。 整治山寨食品不是监管的“单打独斗”，而应推进多元主体协同共治。市场监管总局、财政部发布公告，对食品生产经营企业内部举报人举报实施奖励；有的地方创建食品“红黑榜”制度，将销售山寨食品的商户纳入失信名单，倒逼供应链自查自纠；一些食品行业协会发起“正品承诺”联盟，并公开抽检数据。政府厉行监管、企业强化自律、平台严把关口、公众参与监督、行业组织守土尽责，集聚合力，方能让山寨食品无处遁形。 把握“破”与“立”的辩证之道，才能求得更优解。企业维权过去常被认为是“耗时费力、得不偿失”，而黑龙江五常大米的产业实践颇具启示。制定管理办法，规范五常大米地理标志产品专用标志的申请、使用，建立区块链溯源平台，实现“一田一码、一物一链”、全程可追溯，“立法保护+创新赋能”双轨并进。当地龙头企业加大研发投入，推出一系列高附加值产品，带动正品销量提升，大幅挤压仿冒品生存空间。以法治护创新、以创新促保护，正是法治思维的生动写照，也印证了以“良币”驱逐“劣币”的市场机理。 民以食为天，食以安为先。以法治之力打击山寨食品，让消费者拿起一包零食时，不必反复比对商标细节；让企业研发食品时，无需担忧创意被肆意剽窃——这样的期待，必将在法治中国建设中化为现实。
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4:51
25年05月30日【人民时评】期待更多“鸿蒙时刻”
《人民日报》2025年05月30日【人民时评】期待更多“鸿蒙时刻”作者：谷业凯 一部部突围史，正是我国在关键核心技术领域走出舒适区、在“补课”中实现超越的历史 坚定信心，保持“既急不得，也慢不得”的心态，蓄积拼劲和韧劲，我们有理由相信，在这片创新的热土上，将出现更多的“鸿蒙时刻”，也将上演更多从追赶到超越的逆袭故事 操作系统是信息技术的灵魂，重要性不亚于芯片。 近日，华为正式发布两款全新的鸿蒙电脑，我国自此拥有了从内核层就自主可控的电脑操作系统。这标志着国产操作系统在个人电脑领域实现重要突破。 国产操作系统何以难突围？研发周期长、投入大，且全球操作系统市场已高度集中。在个人电脑领域，经过几十年发展，微软Windows、苹果MacOS全球市场占有率合计接近90%。作为“后来者”，我国企业在这一领域面临限制和挑战，长期未能形成成熟的技术和产业体系。 推进科技创新，就要往高处攀登、向难处攻坚。近年来，在全球科技竞争日益激烈、技术合作面临诸多不确定性的背景下，国内科技界、产业界迎难而上，推动国产操作系统逐渐实现从“能用”到“好用”的转变，一些产品开始展现出较强竞争力。 压力下“转正”的鸿蒙系统，已成长为全球三大移动操作系统之一；阿里云“飞天”系统可将全球百万级服务器连接成一部“超级计算机”；国产操作系统开源生态社区迅速成长，市场规模不断扩大……相关案例映照着我国在信息安全、产业独立性以及技术自主权方面的不断探索与努力。 在科技领域，像这样的逆袭故事不胜枚举。太钢把“百炼钢”做成“绕指柔”，粉碎了“中国永远造不出0.02毫米的‘手撕钢’”的谬论。京东方、TCL华星、维信诺等企业崛起，推动我国显示面板产业实现从长期依赖进口到全球市场占有率超过70%的跨越。国产基因测序仪、RV减速器以超高性价比，重塑全球市场格局。一部部突围史，正是我国在关键核心技术领域走出舒适区、在“补课”中实现超越的历史。 地基打得牢，大厦才能建得高。当前，国际形势正经历深刻复杂变化，迈向高水平科技自立自强的中国，必须始终把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。 近年来，通过持续不懈的攻关，我国已经在一些关键核心技术领域实现突破，也积累了许多重要经验。比如，早在5G发展初期，就依托国家科技重大专项，成立了产学研用各方组成的5G推进组，共促关键核心技术攻关；国产大飞机研制过程中，22个省份、200多家企业、几十万人大力协同，充分发挥新型举国体制优势……这些技术突破，都离不开体制机制的创新。 向深化改革要动力，用好经验、补齐短板，进一步破除影响和制约创新活力的体制机制障碍，才能为开展关键核心技术攻关赋能助力。 还要看到，实现自主可控、自立自强绝非一朝一夕之功，而是一个长期过程。我们在不少领域起步晚、底子薄，但只要明确方向、扬长避短、激发潜力，后发也可先至。从基础研究到前沿技术，从国家谋划到企业自觉，从昔日短板到今日成势，创新已深深植根于中国大地、深深融入中国人的血脉之中。坚定信心，保持“既急不得，也慢不得”的心态，蓄积拼劲和韧劲，我们有理由相信，在这片创新的热土上，将出现更多的“鸿蒙时刻”，也将上演更多从追赶到超越的逆袭故事。
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