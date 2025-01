اپیزود ۴۰ام رادیو دیو- خانه‌ای که به سینه می‌فشارم‏‎ این اپیزود با حمایت مالی خانه چوب و هنر منتشر می‌شودخانه چوب و هنر طراح و تولید کننده‌ی محصولات چوبی خانه است. با چیدمان محصولات خانه چوب و هنر رویای خانه دلخواهتان را به واقعیت نزدیکتر کنیدhttps://choobohonar.com/عکاس کاور: بنفشه کاظمیعنوان اپیزود برگرفته از شعری سروده بیژن الهی از مجموعه شعر دیدنفهرست منابع اپیزودwww.radiodeev.org/donation حمایت از ما از داخل ایرانحمایت از ما از خارج ایران: پی پل / پیتریان‏‎#پادکستفارسی #پادکست #رادیودیو #خانه Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

اپیزود ۴۱ام رادیو دیو‎‏‎ این اپیزود با حمایت مالی ایزی لایف منتشر می‌شودبی مقدمه صحبت کردن از عارضه بی‌اختیاری ادرار گام بلندی است که ایزی لایف برای شکستن این تابوی قدیمی برداشته است تابوشکنی از این عارضه، آگاهی از تجربه‌ی مبتلایان و مراقبین آنها همزمان با پیشرفت و‌ توسعه محصولات مدیریت بی‌اختیاری ادرار کمک می‌کند این عزیزان بدون شرم و حس جدا افتادگی از جامعه، زندگی‌ روزمره‌ی آسان و باکیفیتی داشته باشندبرای اطلاعات بیشتر کلیک کنیدعکس کاور: Gueorgui Pinkassovفهرست منابع اپیزودwww.radiodeev.org/donation حمایت از ما از داخل ایرانحمایت از ما از خارج ایران: پی پل / پیتریان

اپیزود چهل ‌و دوم رادیو دیو: گاه گم می‌شوم‎‏‎ این اپیزود با حمایت مالی دنون منتشر می‌شودhttps://danone.ir/شرکت دنون یکی از بزرگترین شرکت های غذا و نوشیدنی دنیاست که در ایران، دسرهای خوش طعم و سالم دنت را تولید می‌کند و آشنای قدیمی همه‌ی ماست. دنون لبنی پارس به عنوان اولین شرکت در ایران موفق به کسب گواهینامه بی کورپ، یکی از بالاترین استانداردهای زیست .محیطی و اجتماعی در دنیا، شده ‌است. رعایت این استانداردهای سختگیرانه به معنای فعالیت موثرتر و مفیدتر دنون در مسیر تبدیلِ جهان به جای بهتری برای زندگی است.دنون، یک زمین یک زندگیکاور از نقاشی اثر هانیه فرهادی نیکنام اپیزود برگرفته از شعری سروده بیژن الهیحمایت از رادیو دیو از داخل ایران radiodeev.org/donationحمایت از رادیو دیو از خارج از ایرانpaypal.me/radiodeevpatreon.com/radiodeev

اپیزود چهل و سوم رادیو‌دیو: بر کوهساران گرجستان‎‏‎ این اپیزود با حمایت مالی نارون اکوتور منتشر می‌شودnarvanecotour.com‎آژانس گردشگری نارون سفرهایی کم‌نظیر به گوشه و کنار ایران و جهان برگزار می‌کند. نارون آژانسی است که تور نمی‌فروشد بلکه تجربه می‌فروشد و بهترین انتخاب برای کسانی است که اهل سفرهای تجربه‌گرا و ماجراجویانه در دنیا هستند و در عین حال از سفری با برنامه‌ریزی دقیق در محیطی امن لذت می‌برند.با نارون مسیر رو زندگی کنCover photo: A Supra feast by Josh Sonنام اپیزود برگرفته از شعری سروده الکساندر پوشکینحمایت از رادیو دیو از داخل ایران radiodeev.org/donationحمایت از رادیو دیو از خارج از ایرانpaypal.me/radiodeevpatreon.com/radiodeev

.اپیزود چهل و چهارم: «در پناه درخت آزاد»هم اکنون در اپ‌های پادگیر و پس از یک هفته در کانال تلگرام رادیو دیو بشنوید.این اپیزود با حمایت کارگزاری آگاه منتشر می‌شود.کارگزاري آگاه ارائه کننده خدمات سرمایه گذاري است. این کارگزاري صندوق طلایی را به بازار معرفی کرده، که علاوه بر حل کردن مشکل نگهداري طلاي فیزیکی در خانه به ما این فرصت را می دهد تا به تدریج اندوخته مان را دربازار طلا سرمایه گذاري کنیم . صندوق طلاي مثقال دارایی هایش را به سکه و شمش طلا اختصاص می دهد، همسو با نرخ دلار و قیمت انس جهانی طلا رشد می کند، نقدشوندگی بالایی دارد و آنلاین خریداري می شود. با خرید صندوق مثقال لازم نیست هزینه اي براي اجرت و مالیات پرداخت کنید یا نگران به سرقت رفتن آن باشید . براي کسب اطلاعات بیشتر و شروع سرمایه گذاري درصندوق مثقال آگاه روی این لینک کلیک کنید:‏https://agbr.ir/43CC5466نقاشی کاور از مونیکا روهان نام اپیزود: درخت آزاد نام گونه‌ای از درختان جنگل‌های هیرکانی است و به نام‌های آزاددار و بن‌دار نیز شناخته می‌شود.از رادیو دیو حمایت کنید:داخل ایران: https://hamibash.com/radiodeevخارج ایران: https://paypal.me/radiodeevhttp://patreon.com/radiodeev

در هر اپیزود از پادکست فارسی رادیو دیو با پرداختن به یک اقلیم یا موضوع ویژه با کمک ادبیات و موسیقی دستچین شده به سفری خیال پردازانه و جستجوگرانه می رویم

