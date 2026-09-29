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- 现在回到最根本的问题：火星本身已经够有意思了，为什么还要费劲去探测它身边的小卫星？主要是因为从火星上直接采样返回，难度实在太大了。像咱们天问3号那样，从火星表面打个洞，然后把样品带回来，日本人实在是做不到，他们没有长征5号这样的大火箭。他们只能退而求其次，从火星的卫星上取样返回，难度要小太多太多。
另外呢，这两颗卫星太奇怪了，奇怪到科学家为它们的来历吵了几十年。我们想要搞清楚火星的历史，那就先从卫星开刀。这也是一个相对低成本的选择。
火卫一和火卫二都很小，形状极不规则，像两颗被啃过的土豆。火卫一大约是27公里长、22公里宽、18公里高，火卫二更小，大约15公里长、12公里宽、11公里高。它们表面很暗，反照率只有7%左右，比煤炭还黑。更让人疑惑的是密度：火卫一密度约1.9克每立方厘米，火卫二更低，只有1.5克每立方厘米。普通岩石的密度一般在3左右，说明它们要么内部非常疏松，像一堆碎石被引力勉强聚在一起；要么含有大量水冰或碳质物质。
- 嫦娥7号这台探测器不仅仅是一个探测器，而是一个标准的4件套。首先是轨道器，这个东西就是在月球轨道上转悠。它的主要活儿是两件事：第一，对月球南极地区做高精度遥感探测，拍地形、拍光照分布，给下面的着陆器"画地图"，告诉它"你往那个方向飞，落地坐标是这儿"；第二，它是通信中继。你想啊，月球南极那个位置，从地球直接看，视线条件极差——每个月能直接通信的时间很有限，俯仰角低，还老被地形挡住。所以月面上的着陆器、巡视器、飞跃器，跟地球说话，都得通过轨道器转发。相当于你在月球南极架了个"基站"。当然，鹊桥2号中继通信卫星也可以提供通信支持。
所以啊，轨道器上装的是最基本的仪器仪表，说白了就是画地图用的立体相机和雷达，以及探测物质分布的一大堆谱仪，比如看红外线的，看中子谱的。还有一些探测空间环境的仪器。
接下来就是着陆器了，这个着陆器也是一大包的东西，它要实现在月球的南极高精度定点软着陆，注意是"定点"，不是"落地就算"，是精确落到预定的那个点上。着陆之后它本身也是一个固定观测平台，在原地做长期的原位勘查，相当于一个"不动的观察哨"。
所以，着陆器上的仪器主要是立体相机、月震仪、环境探测器系统、月球望远镜和尘埃电场探测器。月震仪是咱们中国第一次研制，尘埃电场探测器是俄罗斯制造的，算是国际合作。当然，还少不了意大利人做的角反器。意大利人特别擅长研发角反器，很多角反器都是他们做的……
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