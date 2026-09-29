嫦娥7号这台探测器不仅仅是一个探测器，而是一个标准的4件套。首先是轨道器，这个东西就是在月球轨道上转悠。它的主要活儿是两件事：第一，对月球南极地区做高精度遥感探测，拍地形、拍光照分布，给下面的着陆器"画地图"，告诉它"你往那个方向飞，落地坐标是这儿"；第二，它是通信中继。你想啊，月球南极那个位置，从地球直接看，视线条件极差——每个月能直接通信的时间很有限，俯仰角低，还老被地形挡住。所以月面上的着陆器、巡视器、飞跃器，跟地球说话，都得通过轨道器转发。相当于你在月球南极架了个"基站"。当然，鹊桥2号中继通信卫星也可以提供通信支持。

所以啊，轨道器上装的是最基本的仪器仪表，说白了就是画地图用的立体相机和雷达，以及探测物质分布的一大堆谱仪，比如看红外线的，看中子谱的。还有一些探测空间环境的仪器。

接下来就是着陆器了，这个着陆器也是一大包的东西，它要实现在月球的南极高精度定点软着陆，注意是"定点"，不是"落地就算"，是精确落到预定的那个点上。着陆之后它本身也是一个固定观测平台，在原地做长期的原位勘查，相当于一个"不动的观察哨"。

所以，着陆器上的仪器主要是立体相机、月震仪、环境探测器系统、月球望远镜和尘埃电场探测器。月震仪是咱们中国第一次研制，尘埃电场探测器是俄罗斯制造的，算是国际合作。当然，还少不了意大利人做的角反器。意大利人特别擅长研发角反器，很多角反器都是他们做的……