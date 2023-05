Historia para Tontos Podcast - Episodio #60 - Vlad el Empalador

¡WEEEEEY! Acompáñenos a descubrir la historia de Vlad Tepez, el empalador, heroe nacional de transilvania, avido aficionado de empalar gente y desafier al islam. tremenda historia en el que el gran @eduoso13 nos vino a compartir, recuerden seguirlo en todas sus redes sociales. empezamos...