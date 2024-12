Download for free in the Play Store

یه گوشیدنی خوشمزه با طعم تاریخ.اینجا داستان های تاریخی تعریف می کنیم و سعی داریم به روایت ها، دیدگاه علمی داشته باشیم Hosted on Acast. See acast.com/privacy for...

🔻 لویی ناپلئون بناپارت، معروف به ناپلئون سوم آخرین پادشاه فرانسه بود که حدود دو دهه در این کشور حکومت کرد. کسی که در ابتدا با یک انتخابات کم سابقه رئیس جمهور فرانسه شد، ولی در ادامه نظام امپراطوری برقرار کرد و خودش رو امپراطور جدید فرانسه معرفی کرد؛ توسعه و رشد اقتصادی رو به فرانسه اورد و میراث بناپارتیسم رو تاحدودی احیا کرد. اما هرگز مثل عموی خودش ناپلئون اول بویی از نبوغ نظامی نبرده بود. در انتهای حکومتش اصلاحات لیبرال ایجاد کرد و نهایتا در جنگ با امپراطوری پروس، شکست سختی خورد و سرنگون شد. سقوط ناپلئون سوم، ایستگاه پایانی تحولات بعد از انقلاب کبیر فرانسه محسوب میشه و منجر شد به برقراری جمهوری سوم که تا زمان اشغال فرانسه در جنگ جهانی دوم همچنان پایدار بود. در این اپیزود (چهارمین و آخرین قسمت از سریال انقلاب فرانسه) دوران حکومت ناپلئون سوم رو بررسی می کنیم 🔻 متن و روایت : مسعود فهیمی🔻 نسخه تصویری همین اپیزود رو از یوتیوب معجون تماشا کنید : 🔻https://youtu.be/ZWIrvCdFaOI🔻 لینک ویدئوی کمون پاریس------------------------------------------------------------🔻 رفرنس های این اپیزود : 1.کتاب ناپلئون سوم، امپراطوری دوم 2.کتاب فرزندان انقلاب--------------------------------------------اگه صاحب کسب و کاری هستی که دوست داری اسپانسر پادکست معجون باشی، بهمون ایمیل بزن تا در موردش صحبت کنیملینک حمایت از پادکست معجون : https://hamibash.com/majoonpodپادکست معجون رو در یوتوب، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید----------------------------------------- Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

🔻 تیموچین، معروف به چنگیزخان مغول، اولین کسی بود که امپراطوری مغولستان رو وسعت داد. فرمانده ای که فقط برای غلبه و پیروزی می جنگید و فرمانروایی که از دریای خزر تا اقیانوس آرام حکومت کرد. چنگیزخان جنایتکار بزرگی بود اما این شخص رو نمی تونیم صرفا یک آدم وحشی ببینیم؛ بسیار باهوش و زیرک بود و تو دنیای بعد از خودش تاثیر بسیار زیادی گذاشت🔻 متن و روایت : مسعود فهیمی برگرفته از کتاب چنگیزخان؛ زندگی، مرگ و رستاخیر نوشته جان من ---------------------------------------------------------ممنون از آکادمی زبان لینگانو، اسپانسر این اپیزود، حتما یه سری به لینگانو بزنکد تخفیف ویژه مخاطبان معجون برای استفاده از تخفیف 75 درصدی : majoon-----------------------------------------------------------------اگه صاحب کسب و کاری هستی که دوست داری اسپانسر پادکست معجون باشی، بهمون ایمیل بزن تا در موردش صحبت کنیملینک حمایت از پادکست معجون : https://hamibash.com/majoonpodپادکست معجون رو در یوتوب، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

🔻 خانم بی نظیر بوتو فرزند ذوالفقار علی بوتو، نخست وزیر پاکستان، اولین زنی بود که در تاریخ اسلام، هدایت یک کشور اسلامی یعنی پاکستان رو به عهده گرفت. سیاستمداری که در دوران دیکتاتوری ژنرال ضیاالحق یک زندانی سیاسی بود و تا مرز اعدام هم پیش رفت اما ناامید نشد و راه پدرش رو ادامه داد. بی نظیر در تاریخ پاکستان نماد وطن پرستیه. تو این اپیزود که صدای جداشده یکی از ویدئوهای چنل یوتیوب معجونه، سرگذشت بی نظیر بوتو رو بصورت خلاصه بررسی می کنیم🔻 متن و روایت : مسعود فهیمی 🔻برگرفته از کتاب بی نظیر بوتو نوشته مری انگلر-----------------------------------------------------------------اگه صاحب کسب و کاری هستی که دوست داری اسپانسر پادکست معجون باشی، بهمون ایمیل بزن تا در موردش صحبت کنیملینک حمایت از پادکست معجون : https://hamibash.com/majoonpodپادکست معجون رو در یوتوب، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

🔻 محمدرضا پهلوی در آخرین سفر خود به آمریکا بعنوان شاه ایران، مورد حمله و اعتراض دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا قرار گرفت؛ دانشجویانی که قرار بود طبق برنامه تبادل آموزشی بین ایران و آمریکا، مدافع توسعه به روش پهلوی باشن و همینطور سدی در برابر نفوذ ایدئولوژی های انقلاب. اما در عوض به دنبال سرنگونی شاه بودند و با شعار دموکراسی و حقوق بشر، حکومت پهلوی رو در مجامع بین المللی تحت فشار قرار دادن. صادق قطب زاده که نماد بارزی از آغاز و پایان این مسیر چند ساله است و زمانی وزیر امور خارجه ایران بود، ماموریت خود را با این جمله پایان داد: " علت دستگیری من در رابطه با برنامه براندازی ست" این اپیزود بسیاری از دیدگاه های شما رو در رابطه با انقلاب 1357 تغییر خواهد داد. 🔻 متن و روایت : مسعود فهیمی 🔻 براساس کتاب شکست؛ نوشته متیو شانن: برای حمایت از پادکست معجون می تونید این کتاب رو از طریق لینک اختصاصی از سایت ایران کتاب تهیه و مطالعه کنید------------------------------------------------------------- 🔻 اگه صاحب کسب و کاری هستی که دوست داری اسپانسر پادکست معجون باشی، بهمون ایمیل بزن تا در موردش صحبت کنیم 🔻لینک حمایت از پادکست معجون : https://hamibash.com/majoonpod 🔻 پادکست معجون رو در یوتوب، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید------------------------------------------ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

🔻 هانا آرنت در کتاب معروف خودش، از کشف بزرگی در مورد یهودی ستیزی صحبت میکنه؛ آرنت مسئله یهودی ستیزی و یهودی بیزاری رو تفکیک میکنه و معتقده که یهودی ستیزی به هیچ وجه در تاریخ اصالت نداره. تاریخ یهودی ستیزی به حدود دو سه قرن اخیر مربوط میشه؛ یعنی نوعی از دشمنی با یهود که در سیاست ظهور پیدا می کنه. در این اپیزود خلاصه دو کتاب مهم در ارتباط با موضوع یهودی ستیزی رو برای شما تعریف می کنیم. از ماجرای درفوس و رسوایی پروژه کانال پاناما صحبت می کنیم، از ظهور نظریه بلشویسم یهودی و یهودی ستیزی در زمان استالین و نهایتا می رسیم به تاریخ یهودی ستیزی در آلمان و بیوگرافی کوتاهی از دیتریش اکارت که خیلی ها این شخصیت رو پدر ناسیونال سوسیالیسم آلمان میدونن🔻 متن و روایت : مسعود فهیمی🔻 برگرفته از کتاب یهودی ستیزی نوشته هانا آرنت و کتاب بلشویسم یهودی از موسی تا لنین نوشته دیتریش اکارت----------------------------------------------------🔻 اگه دنبال یه صرافی آنلاین مطمئن برای خرید و فروش رمزارز میگردی، حتما یه سری به اینوسویت بزن : 🔻 https://invesweet.com/sign-up-----------------------------------------------🔻 اگه صاحب کسب و کاری هستی که دوست داری اسپانسر پادکست معجون باشی، بهمون ایمیل بزن تا در موردش صحبت کنیم🔻لینک حمایت از پادکست معجون : https://hamibash.com/majoonpod🔻 پادکست معجون رو در یوتوب، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید----------------------------------- Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

