شصت و پنج - تاریخ موبایل

گردآوری و روایت: ارشیا عطاری تدوین: طنین خاکسا موسیقی تیترا‌ژ: مودی موسوی (اینستاگرام | توییتر) طراح گرافیک: تارا نباتیان اسپانسر: خانه مدیا نظرسنجی از مخاطبان چیزکست حمایت مالی از چیزکست اینستاگرام چیزکست | توییتر چیزکست | تلگرام چیزکست وبسایت چیزکست منابع این قسمت Agar, J. (2004). Constant touch: A global history of the mobile phone. Icon Books. ISBN 1-84046-541-7. Levinson, P. (2004). Cellphone: The story of the world's most mobile medium, and how it has transformed everything!. Palgrave Macmillan. ISBN 1-4039-6041-0. Klemens, G. (2010). The cellphone: The history and technology of the gadget that changed the world. McFarland & Company. ISBN 978-0786458670. Bilton, N. (2013, March 15). Who made that cellphone? The New York Times. https://www.nytimes.com/2013/03/17/magazine/who-made-that-cellphone.html. Swidish Educational Broadcasting Company. (2014). History of the cell phone: How did the mobile phone change the world? [Documentary]. Merchant, B. (2017). The one device: The secret history of the iPhone. Little, Brown and Company. ISBN 978-0316546160. Haase, C. (2021). Androids: The team that built the Android operating system. Coreware Publications. ISBN 978-1737354819.