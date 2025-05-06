在策划这周节目的时候，突然看到一则「外企3500人大规模裁员」的新闻，让我俩非常震撼，也感慨万千。想起最近和很多朋友见面都会聊起这几年来的职场动荡和求职困难，朋友们不是身在职场人心惶惶就是已经失业在家休息了……或许现在确实不是一个很好的经济时期，但是幸运的是这也是个充满可能性的年代，我们发现身边很多朋友丢了工作后并没有选择重新回到职场，而是遵循自己的内心开启了属于自己的新生活。有人厌倦了企业决定进入零工经济，有人穷游世界看遍风景，也有人寻着自己的爱好做起了串珠、布艺……这给了我们很大的启发，工作不是我们生命的全部，它也无法定义我们的价值，我们的生活可以由自己说了算，自由的可能性有很多！希望我们在这期节目里分享的故事和感悟也能够给大家一丝力量和勇气，无论此刻你正经历何种逆境，都希望你永远相信自己，创造属于自己的美好生活！【本期BGM：《Rhythm Rocket》 by Steven Beddall】
不聊不知道，原来这个世界上竟然有这么多奇怪的职业！有人帮你带孩子游迪士尼，有人cos动漫人物陪你旅行，还有人靠闻臭味儿拿了编制，更有人替人擦屁股年入百万…简直是打开了找工作的新世界大门！欢迎大家跟我们说说看这么多奇妙职业哪个让你心动了？也欢迎分享你听说过的奇妙职业！同时，大家关心的「618 溪木源 x 肥话连篇 听友专属福利」也正式开启，前往天猫【溪木源旗舰店】，跟客服报暗号【肥话连篇】，获取链接进入专属页面，领取对应的优惠券享受听友专属福利和礼赠。【 本期BGM：《Funk around the Block》 by BalloonPlanet 】
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1:20:00
如果世间有魔法，心理咨询算一个！｜VOL.178
咱们好多听众都希望惠子能以心理学行业从业者的视角聊一些相关内容，正好本周日是「525心理健康节」，那就借此机会来实现大家的期待！我们这期以一种简单轻松的方式来聊聊「心理咨询」。这次不仅有惠子的分享，我们还喊来了大家熟悉的、也是业内人士的六维姑娘跟我们一起聊天！（鼓掌欢迎肥话连篇唯一能请到的嘉宾哈哈！）同时我们这期节目还得到了老朋友「简单心理」的大力支持，去年我们就自己体验了它们的「首次咨询（心理评估）」服务并推荐给了大家，这次依然以「超值补贴价199元」为大家带回了这项服务！在北京的朋友可以选择去线下咨询中心「简单森林」进行面对面咨询体验 。同时咱们的听友还可以领取免费的「人格课程」和「冥想课程」，你没看错！每一位都免费！这个羊毛大家请薅秃它！欢迎大家前往【简单心理】微信公众号，回复【肥话连篇】，进入专属页面享受福利！活动即日起至6月18日结束。【� 本期BGM：《Stellar Drift》 by Damon Power �】
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1:32:36
不完全东京美食攻略，但包吃好！｜VOL.177
前不久我们俩又去了一趟东京，距离今年一月份去看箱根驿传仅仅过去了三个月，东京有什么魔力如此吸引我们？一方面是上次是专程去看跑步比赛，匆匆忙忙没有静下心体会这座城市，另一方面是作为美食爱好者的我俩上次属实吃的不够尽兴，所以这次我们以好吃的餐厅为线索重游了东京。而这次在选择餐厅时我们还给自己设置了一个小目标，就是要尝试和上一次完全不同的美食类别，听过我们上一次东京旅行分享的朋友应该记得，上一次我们吃到了和牛烧肉、寿司、拉面和鳗鱼饭，这次我们决定不吃重复的，选择体验了和牛寿喜烧、和牛汉堡、天妇罗、刺身海鲜饭、日式早餐，并且还探索了好多家咖啡厅。而且我们这次给大家推荐的好店恰好也都在东京值得逛的景点区域，真的是用吃串联起了整场旅行，希望这种旅行的打开方式能给大家启发，也希望我们这一次又一次的分享能帮更多朋友们开启属于自己的难忘东京之旅～本次好店：00:02:27 人形町今半（Ningyocho IMAHAN） - 被超大片和牛的纹理所震撼00:16:37 NY BISTRO by NO CODE - 误打误撞竟然吃到了神户牛肉00:26:23 海の幸 翔（MUSUKO） - 这碗海鲜饭给的太足了！00:33:52 こめらく（Komeraku） - 吃一碗春天吧！00:39:23 天ぷら みや川（Tempuraya Miyakawa） - 三位白发老人经营的店，越回味越惊喜！00:52:13 path - 限量50份的早餐，等了2小时才吃到也觉得值！01:00:53 café LES JEUX GRENIER - 好喝又好看的分层拿铁01:08:48 FUGLEN - 「世界最棒的咖啡」名不虚传！【� 本期BGM：《Tell Me I Can’t》 by Ryan Prewett feat Tyler Flowers �】