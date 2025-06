前不久我们俩又去了一趟东京,距离今年一月份去看箱根驿传仅仅过去了三个月,东京有什么魔力如此吸引我们?一方面是上次是专程去看跑步比赛,匆匆忙忙没有静下心体会这座城市,另一方面是作为美食爱好者的我俩上次属实吃的不够尽兴,所以这次我们以好吃的餐厅为线索重游了东京。而这次在选择餐厅时我们还给自己设置了一个小目标,就是要尝试和上一次完全不同的美食类别,听过我们上一次东京旅行分享的朋友应该记得,上一次我们吃到了和牛烧肉、寿司、拉面和鳗鱼饭,这次我们决定不吃重复的,选择体验了和牛寿喜烧、和牛汉堡、天妇罗、刺身海鲜饭、日式早餐,并且还探索了好多家咖啡厅。而且我们这次给大家推荐的好店恰好也都在东京值得逛的景点区域,真的是用吃串联起了整场旅行,希望这种旅行的打开方式能给大家启发,也希望我们这一次又一次的分享能帮更多朋友们开启属于自己的难忘东京之旅~本次好店:00:02:27 人形町今半(Ningyocho IMAHAN) - 被超大片和牛的纹理所震撼00:16:37 NY BISTRO by NO CODE - 误打误撞竟然吃到了神户牛肉00:26:23 海の幸 翔(MUSUKO) - 这碗海鲜饭给的太足了!00:33:52 こめらく(Komeraku) - 吃一碗春天吧!00:39:23 天ぷら みや川(Tempuraya Miyakawa) - 三位白发老人经营的店,越回味越惊喜!00:52:13 path - 限量50份的早餐,等了2小时才吃到也觉得值!01:00:53 café LES JEUX GRENIER - 好喝又好看的分层拿铁01:08:48 FUGLEN - 「世界最棒的咖啡」名不虚传!【� 本期BGM:《Tell Me I Can’t》 by Ryan Prewett feat Tyler Flowers �】

