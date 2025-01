Download for free in the Play Store

En este episodio vamos a escuchar una conversación generada por inteligencia artificial, escucharon bien!, es una iA hablando sobre la iA en medicina. Utilizando la app de google: NotebookLM y 3 fuentes cargadas: el editorial del NEJM Artificial Intelligence in Medicine y los artículos: Artificial Intelligence in Health Care, Will the Value Match the Hype? de JAMA y Artificial Intelligence and Machine Learning in Clinical Medicine de NEJM, la iA resume los aspectos principales de cada fuente y nos descresta con este episodio

