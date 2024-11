سانگل ششم – بخش دوم: در ذهنت چه می‌گذرد؟

توی بخش قبلی براتون ماجرای بمبگذاری سال 1993 ارتش موقت جمهوریخواه ایرلند توی شهر وارینگتون انگلیس رو تعریف کردم و همراه‌تون کردم با پنج روز غم‌انگیزی که خانواده‌ی پری مجبور به تجربه‌ش شدن. حالا، توی بخش دوم، اول قراره با گروه کرنبریز آشنا بشین، که چطوری شکل گرفت و چه مسیری رو طی کرد که منجر به انتشار اولین آلبوم و شهرتش شد. و بعد، براتون از تاثیر حادثه‌ی بمبگذاری وارینگتون روی خواننده و آهنگساز این گروه، دلارس اریوردن میگم که منجر به ساخت یکی از مشهورترین آهنگهای گروه کرنبریز، یعنی زامبی شد. The story of the Warrington bombing in 1993, which led to the creation of the song "Zombie" by the band The Cranberries.Part II: What's In Your Head? Intro Track: Acid Ghost – The Artist's HighAll prepared by: Bardia BarjCover by: Samineh Ettefagh Tracklist: (00:02:43) The Cranberries – Zombie(00:09:02) The Cranberry Saw Us – Throw Me Down a Big Stairs (00:13:40) The Cranberries - Linger(00:17:13) The Cranberries - Them(00:19:49) The Cranberries - Dreams(00:30:01) The Cranberries - Zombie(00:33:35) The Cranberries – The Icicle Melts(00:36:16) Róisín Elsafty - Eleanor a Run (Eleanor my secret love)(00:37:46) Franzl Lang - Der Jodelwirt vom Alpenblick(00:52:56) Bad Wolves – Zombie Cover(00:54:20) Bad Wolves – Zombie Cover