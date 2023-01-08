About Radio Vanessa FM

About Radio Vanessa FM

About Radio Vanessa FM

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Radio Vanessa FM to lokalna stacja radiowa nadająca na terenie Raciborza, Krapkowic i Olesna. Stacja rozpoczęła działalność 5 czerwca 1994 roku i od tego czasu nieprzerwanie dostarcza słuchaczom najświeższe informacje, rozrywkę oraz różnorodną muzykę.



Nasz zasięg obejmuje również Wodzisław, Żory, Rybnik, Jastrzębie, Kędzierzyn-Koźle, a także Cieszyn, Ustroń i Wisłę. Dzięki transmisji online można nas słuchać z każdego zakątka świata.



Program i audycje

Nasza oferta programowa obejmuje wiadomości lokalne, materiały reporterskie, informacje drogowe, porady finansowe i motoryzacyjne, a także magazyny kulturalne i społeczne.



Radio Vanessa FM dba o muzyczną różnorodność – nie ograniczamy się do jednego gatunku, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspieramy lokalne inicjatywy i angażujemy się w życie społeczności, dostarczając wartościowe treści i informacje.





