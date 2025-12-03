Open app
Discover Prime
Top stations
Podcasts
Live sports
Near you
Genres
Topics
Christmas
Open app
Discover Prime
Radio
Podcasts
Live sports
Near you
Christmas
Open app
All contents
Popular sports
NFL
NBA Basketball
Major League Baseball
NHL
Major League Soccer (MLS)
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Premier League
Top music genres
Pop
Rock
Hip Hop
Chillout
Country
Oldies
Electro
Alternative
80s
Classical
House
Jazz
Top 40 & Charts
Soul
Classic Rock
Blues
Latin
90s
R'n'B
Bossa Nova
Reggaeton
Techno
70s
Traditional music
Indie
Top topics
News
Culture
Sports
Politics
Religion
Children
DJ
Comedy
Campus Radio
Interview
Christmas
Music
Education
Top categories
Comedy
News
Society & Culture
Sports
True Crime
A - H
I - P
Q - Z
The podcast starts in
- 0 sec.
Podcasts
Music
夜光家族
Listen to this podcast in the app for free:
radio.net
Sleep timer
Save favorites
Download for free in the App Store
夜光家族
飛碟聯播網
Music
Society & Culture
Latest episode
Available Episodes
5 of 160
飛碟聯播網《夜光家族》2025.12.02 夜光訪客 - 蘇哲永營養師~細説台灣長照現況
有人說，照顧就像打仗。 但我覺得，更像一場永遠沒辦法下班的工作。 你要撐住節奏、不能慌、不能亂， 還要看起來沒事，繼續做飯、上班、翻身、餵飯。 這裡是 藍鯨營養師， 一個由營養師開始，但不只講營養的地方。 我們說照顧者的辛苦，也說照顧現場的細節。 如果你曾經照顧過誰，或正在這條路上， 歡迎來這裡—— 我們慢慢浮出水面，先喘一口氣。 在這裡，大家懂你。 ___________________________ 🌏申請加入 光禹的夜光家族聊天室 https://reurl.cc/M4KY4n 即時互動 申請後請至本粉絲團私訊區 發訊息 留下暱稱 姓名 手機及簡單自我介紹 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🌏夜光家族收聽時間： 週一至五19點Live首播 / 24點 重播 週末六日 22點 夜光家族精華節選 🌏收音機收聽 飛碟電台 FM 92.1 台中真善美電台 FM 89.9 南台灣之聲 FM 103.9 🌏飛碟電台線上聽APP iOS👉 https://reurl.cc/3jYQMV Android👉 https://reurl.cc/5GpNbR 🌏官方IG https://www.instagram.com/ufo_midnightfamily/ 🎧線上收聽 http://www.uforadio.com.tw/ 🎧Youtube回放 www.youtube.com/@夜光家族官方頻道 www.youtube.com/@921ufonetwork 🎧Podcast收聽 https://sndn.link/ufomidnight - SoundOn https://podcasts.apple.com/podcast/1744542535 - Apple Podcast https://kkbox.fm/0t0UMG - KKBox Podcast https://reurl.cc/nl01od - Spotify 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 飛碟櫃檯服務時間：9點~18點 ＊全面週休二日 (國定假日也休息) -- Hosting provided by SoundOn
--------
44:26
--------
44:26
飛碟聯播網《夜光家族》2025.12.01 夜光訪客 - 《FASH EMO》楊琳全新創作專輯！坦言：還好有音樂陪著我!
『我把心碎唱成流行歌』 ◎ 6首關於「假裝快樂」的真心話練習 ◎ 當代emo生存指南，用情歌對抗焦慮，用快歌埋葬寂寞 「這是一張『誠實到痛』的專輯。 我們用流行情歌的糖衣，包裹現代人千瘡百孔的精神狀態—— 那些在社群平台上滑到的寂寞、在深夜外送訂單裡吃掉的空虛、 在『已讀不回』背後潰堤的自我懷疑⋯⋯ 旋律像冰淇淋融化在耳邊，歌詞卻像一根刺扎進指尖。 如果你也習慣在音樂平台裡哭出來， 這張專輯是你的**疼痛系止痛藥**。」 楊琳，經過淬鍊帶來全新專輯回歸樂壇，以自由且內在的音樂重新出發。這張全新專輯，承載了楊琳從低潮到自我重生的心路歷程，每一首歌都像是一段生活縮影，有苦澀也有甜蜜，有迷惘也有堅持。這不只是一張全新的專輯，更像是一場關於愛、失落、成長的旅程。讓我們跟著楊琳的歌聲，聽見一個人最真實的內心獨白。 —————————————————————————— 家族朋友的酸甜苦辣，都能在這個節目一覽無遺 在與家族朋友的互動裡，常常有聽到令人動容、辛酸、爆笑、溫馨的話題 才發現這座大城市裡，存在著這麼多的故事。 真的很有事-時事評論 光之書房-讀書會 打電話給光禹-人物電話專訪 夜光訪客-人物專訪 夜光筆記-日常生活習慣養成 ___________________________ 🌏申請加入 光禹的夜光家族聊天室 https://reurl.cc/M4KY4n 即時互動 申請後請至本粉絲團私訊區 發訊息 留下暱稱 姓名 手機及簡單自我介紹 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🌏夜光家族收聽時間： 週一至五19點Live首播 / 24點 重播 週末六日 22點 夜光家族精華節選 🌏收音機收聽 飛碟電台 FM 92.1 台中真善美電台 FM 89.9 南台灣之聲 FM 103.9 🌏飛碟電台線上聽APP iOS👉 https://reurl.cc/3jYQMV Android👉 https://reurl.cc/5GpNbR 🌏官方IG https://www.instagram.com/ufo_midnightfamily/ 🎧線上收聽 http://www.uforadio.com.tw/ 🎧Youtube回放 www.youtube.com/@夜光家族官方頻道 www.youtube.com/@921ufonetwork 🎧Podcast收聽 https://sndn.link/ufomidnight - SoundOn https://podcasts.apple.com/podcast/1744542535 - Apple Podcast https://kkbox.fm/0t0UMG - KKBox Podcast https://reurl.cc/nl01od - Spotify 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 飛碟櫃檯服務時間：9點~18點 ＊全面週休二日 (國定假日也休息) #飛碟聯播網 #飛碟電臺 #光禹 #夜光家族 #楊琳 #underlover#全新創作專輯 -- Hosting provided by SoundOn
--------
48:06
--------
48:06
飛碟聯播網《夜光家族》2025.11.27 夜光訪客 - Carol佳樂電子董國濱行銷副總 - 你真的知道麥克風要怎麽選嗎？
佳樂電子自 1975 年創立以來，就以「將聲音的感動帶給每一個人」為使命。由董事長王固磐與總裁張金爐共同創辦，最初只是台中一間小小電子工作室，但他們對聲音的熱忱，讓公司一步步成長為國際知名的電聲品牌。 從早期代工麥克風和耳機起家，到今天自有品牌CAROL的產品遍及全球，佳樂始終堅持「品質第一、客戶至上」的理念。 在創辦之初，我們總裁就強調，企業要長久生存，必須對產品品質一絲不苟，也要重視客戶的需求。這份理念不僅成為公司核心價值，更形塑了佳樂對品質與創新的堅持。例如在1997年，佳樂通過國際大廠多輪嚴苛樣品測試，以穩定一致的產品品質脫穎而出，贏得國際信任，也奠定了佳樂在代工市場的聲譽。 除了產品品質，佳樂也注重人才培育與內部管理。公司視員工為最重要的資產，打造友善的工作環境，提供完善的教育訓練，鼓勵員工專業成長。正因如此，佳樂不僅能持續創新，也能確保每個產品和服務都能真正符合客戶期待。 隨著市場變化，佳樂開始導入自動化設備，提升生產效率與產品一致性，並專注於核心技術——麥克風音頭的研發，這是一般代工廠難以企及的競爭力。透過對技術、人才與品質的堅持，佳樂不僅贏得了代工業界的口碑，也逐步推動自有品牌發展，實現從代工到品牌領導的轉型願景。 如今，CAROL已走過50年光陰，從台中工作室到國際市場，從代工到自有品牌，佳樂的故事，是關於熱情、專業與永續追求的故事。每一次的成長與突破，都源自對聲音的初心，也源自對員工與客戶的真心關懷。這份精神，將持續引領佳樂，讓更多人感受「聲入人心」的美好。 —————————————————————————— 家族朋友的酸甜苦辣，都能在這個節目一覽無遺 在與家族朋友的互動裡，常常有聽到令人動容、辛酸、爆笑、溫馨的話題 才發現這座大城市裡，存在著這麼多的故事。 真的很有事-時事評論 光之書房-讀書會 打電話給光禹-人物電話專訪 夜光訪客-人物專訪 夜光筆記-日常生活習慣養成 ___________________________ 🌏申請加入 光禹的夜光家族聊天室 https://reurl.cc/M4KY4n 即時互動 申請後請至本粉絲團私訊區 發訊息 留下暱稱 姓名 手機及簡單自我介紹 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🌏夜光家族收聽時間： 週一至五19點Live首播 / 24點 重播 週末六日 22點 夜光家族精華節選 🌏收音機收聽 飛碟電台 FM 92.1 台中真善美電台 FM 89.9 南台灣之聲 FM 103.9 🌏飛碟電台線上聽APP iOS👉 https://reurl.cc/3jYQMV Android👉 https://reurl.cc/5GpNbR 🌏官方IG https://www.instagram.com/ufo_midnightfamily/ 🎧線上收聽 http://www.uforadio.com.tw/ 🎧Youtube回放 www.youtube.com/@夜光家族官方頻道 www.youtube.com/@921ufonetwork 🎧Podcast收聽 https://sndn.link/ufomidnight - SoundOn https://podcasts.apple.com/podcast/1744542535 - Apple Podcast https://kkbox.fm/0t0UMG - KKBox Podcast https://reurl.cc/nl01od - Spotify 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 飛碟櫃檯服務時間：9點~18點 ＊全面週休二日 (國定假日也休息) -- Hosting provided by SoundOn
--------
42:05
--------
42:05
飛碟聯播網《夜光家族》2025.11.26 夜光訪客 - 亞東醫院健康管理部 邱彥霖主任 —— 2025台灣醫療科技展
全台最大健康派對-第九屆『2025台灣醫療科技展』 ，由生策會、生策中心、衛福部、經濟部、國科會、農業部…等共同主辦， 12月4日(星期四)至12月7日(星期日)，在南港展覽館一館1樓及4樓舉辦。** ** 匯集國內外650個參展機構，超過2,500個展位，全台頂尖醫療機構，包括:台大、北榮、新光、北市聯醫、長庚、馬偕…等，國內外指標品牌與企業大廠共襄盛舉。 ———————————————————————— 家族朋友的酸甜苦辣，都能在這個節目一覽無遺 在與家族朋友的互動裡，常常有聽到令人動容、辛酸、爆笑、溫馨的話題 才發現這座大城市裡，存在著這麼多的故事。 真的很有事-時事評論 光之書房-讀書會 打電話給光禹-人物電話專訪 夜光訪客-人物專訪 夜光筆記-日常生活習慣養成 ___________________________ 🌏申請加入 光禹的夜光家族聊天室 https://reurl.cc/M4KY4n 即時互動 申請後請至本粉絲團私訊區 發訊息 留下暱稱 姓名 手機及簡單自我介紹 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🌏夜光家族收聽時間： 週一至五19點Live首播 / 24點 重播 週末六日 22點 夜光家族精華節選 🌏收音機收聽 飛碟電台 FM 92.1 台中真善美電台 FM 89.9 南台灣之聲 FM 103.9 🌏飛碟電台線上聽APP iOS👉 https://reurl.cc/3jYQMV Android👉 https://reurl.cc/5GpNbR 🌏官方IG https://www.instagram.com/ufo_midnightfamily/ 🎧線上收聽 http://www.uforadio.com.tw/ 🎧Youtube回放 www.youtube.com/@夜光家族官方頻道 www.youtube.com/@921ufonetwork 🎧Podcast收聽 https://sndn.link/ufomidnight - SoundOn https://podcasts.apple.com/podcast/1744542535 - Apple Podcast https://kkbox.fm/0t0UMG - KKBox Podcast https://reurl.cc/nl01od - Spotify 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 飛碟櫃檯服務時間：9點~18點 ＊全面週休二日 (國定假日也休息) -- Hosting provided by SoundOn
--------
40:34
--------
40:34
飛碟聯播網《夜光家族》2025.11.26 寶藏周記-《他是神奇的嗓音魔法師，更是傳世的音樂藝術家》
《寶藏周記》專門介紹一位天籟歌手的歌曲。這位歌手是一位靈魂唱將，能一曲入心，一曲入魂；他也是百變的音樂精靈，擅長各種不同的曲風；他還是語言天才，會唱十幾種語言的歌曲；他也是一位"段子手" ，有著寬厚謙虛的品格和搞怪可愛的個性。他就是"人間天使" "寶藏男孩" -周深！ 歡迎您在此一同走進"寶藏男孩" 周深的音樂世界，聆聽天籟歌聲和光禹老師時而幽默風趣，時而動人催淚，時而詩意浩蕩，時而情采飛揚，無比用心用情又恰如其分的解讀，以及這兩個溫暖有趣的靈魂所碰撞出的令人沈醉的"深光笑果" ！ ___________________________ 🌏申請加入 光禹的夜光家族聊天室 https://reurl.cc/M4KY4n 即時互動 申請後請至本粉絲團私訊區 發訊息 留下暱稱 姓名 手機及簡單自我介紹 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🌏夜光家族收聽時間： 週一至五19點Live首播 / 24點 重播 週末六日 22點 夜光家族精華節選 🌏收音機收聽 飛碟電台 FM 92.1 台中真善美電台 FM 89.9 南台灣之聲 FM 103.9 🌏飛碟電台線上聽APP iOS👉 https://reurl.cc/3jYQMV Android👉 https://reurl.cc/5GpNbR 🌏官方IG https://www.instagram.com/ufo_midnightfamily/ 🎧線上收聽 http://www.uforadio.com.tw/ 🎧Youtube回放 www.youtube.com/@夜光家族官方頻道 www.youtube.com/@921ufonetwork 🎧Podcast收聽 https://sndn.link/ufomidnight - SoundOn https://podcasts.apple.com/podcast/1744542535 - Apple Podcast https://kkbox.fm/0t0UMG - KKBox Podcast https://reurl.cc/nl01od - Spotify 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 飛碟櫃檯服務時間：9點~18點 ＊全面週休二日 (國定假日也休息) -- Hosting provided by SoundOn
--------
31:23
--------
31:23
Show more
More Music podcasts
Decoding Taylor Swift
Music, Music Commentary
Celebrity Jobber Podcast with Jeff Zito
Music, Music Interviews
Techy Tekki Trance, Techno, and Euphoric Hardstyle
Arts, Music, Music Commentary, Performing Arts
A History of Rock Music in 500 Songs
History, Music, Society & Culture, Documentary, Music History
BIDDING WARS
Music, News, Entertainment News, Music Interviews
Music Saved Me Podcast
Music, Music Interviews
Tony Mantor's : Almost Live..... Nashville
Music, TV & Film, Music Interviews
New Rory & MAL
Comedy, Music, Society & Culture
Music Matters with Darrell Craig Harris
Music, Music Commentary
Joe and Jada
Music, Sports
Trending Music podcasts
ILLENIUM - Phoenix Radio
Music, Music Commentary
Toolroom Radio
Music
The Mallory Bros Podcast
Music
Alison Wonderland - Radio Wonderland
Music, Music Commentary
13: A Taylor Swift Fan Podcast
Music
Monstercat Silk Showcase
Music
Eelke Kleijn | DAYS like NIGHTS Radio
Music
Greg & The Morning Buzz On Demand
Comedy, Music, News, Society & Culture, TV & Film, Daily News, Film Interviews, Music Commentary
Woody & Wilcox
Music
Fedde Le Grand - Darklight Sessions
Music
No Skip Christmas
Comedy, Music
ROC Solid
Music, Society & Culture
Let There Be House
Music
One Life One Chance with Toby Morse
Music, Society & Culture
Perfecto Podcast: featuring Paul Oakenfold
Music
Deadbeats Radio with Zeds Dead
Music
Back on Figg
Comedy, Music, News, Comedy Interviews, Entertainment News, Music Interviews
Clapcast from Claptone
Music
Rolling Stone All Access
Music, Music Commentary
CYB3RPVNK Radio
Music
Here's The Thing with Alec Baldwin
Arts, Music, TV & Film, Film Interviews, Music Interviews, Performing Arts
ITS UP THERE PODCAST W/LOONEY
Music
Pop Pantheon
Music, Music Commentary
Bobbycast
Music, Music Interviews
Hollywood Hamilton & The KTU Morning Crew
Music
Stories To Tell with Richard Marx
Music, Music Interviews
The Dave Ryan Show
Music
The Rise Guys Podcast
Music
Paul van Dyk's VONYC Sessions Podcast
Music
BIG FACTS with Big Bank & DJ Scream
Music, Society & Culture, Music Interviews
About 夜光家族
*每周一至周五更新 家族朋友的酸甜苦辣，都能在這個節目一覽無遺 在與家族朋友的互動裡，常常有聽到令人動容、辛酸、爆笑、溫馨的話題 才發現這座大城市裡，存在著這麼多的故事。 真的很有事-時事評論 光之書房-讀書會 打電話給光禹-人物電話專訪 夜光訪客-人物專訪 夜光筆記-日常生活習慣養成 🌏申請加入 光禹的夜光家族聊天室 https://reurl.cc/M4KY4n 即時互動 申請後請至本粉絲團私訊區 發訊息 留下暱稱 姓名 手機及簡單自我介紹 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🌏夜光家族收聽時間： 週一至五19點Live首播 / 24點 重播 週末六日 22點 夜光家族精華節選 🌏收音機收聽 飛碟電台 FM 92.1 台中真善美電台 FM 89.9 南台灣之聲 FM 103.9 🌏飛碟電台線上聽APP iOS👉 https://reurl.cc/3jYQMV Android👉 https://reurl.cc/5GpNbR 🌏官方IG https://www.instagram.com/ufo_midnightfamily/ 🎧線上收聽 http://www.uforadio.com.tw/ 🎧Youtube回放 www.youtube.com/@夜光家族官方頻道 www.youtube.com/@921ufonetwork 🎧Podcast收聽 https://sndn.link/ufomidnight - SoundOn https://podcasts.apple.com/podcast/1744542535 - Apple Podcast https://kkbox.fm/0t0UMG - KKBox Podcast https://open.spotify.com/show/6n9Kh4Sj3LgIbf4It3uZtq?si=0773dff2a2f34e2e - Spotify 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 飛碟櫃檯服務時間：9點~18點 ＊全面週休二日 (國定假日也休息) -- Hosting provided by SoundOn
Podcast website
Music
Society & Culture
Personal Journals
Listen to 夜光家族, Decoding Taylor Swift and many other podcasts from around the world with the radio.net app
Get the free radio.net app
Stations and podcasts to bookmark
Stream via Wi-Fi or Bluetooth
Supports Carplay & Android Auto
Many other app features
Open app
Get the free radio.net app
Stations and podcasts to bookmark
Stream via Wi-Fi or Bluetooth
Supports Carplay & Android Auto
Many other app features
夜光家族
Scan code,
download the app,
start listening.
夜光家族: Podcasts in Family
新北衛生健康TALK
Health & Wellness, Alternative Health, Medicine, Mental Health, Nutrition
幽浮停看聽
Government
飛碟晚餐 侯文詠時間
Arts, Society & Culture
陶晶瑩 娛樂+
TV & Film, Film History, Film Reviews, TV Reviews, Leisure, Hobbies
唐湘龍 美食+
Health & Wellness
蕭彤雯 生活+
Arts, Books, Kids & Family, Education for Kids, Parenting, Leisure, Hobbies
Alven Super夢想+
Technology
青春點點點
Comedy, Comedy Interviews, Improv, Stand-Up Comedy, Society & Culture
飛碟晚餐 謝哲青時間
Arts, Society & Culture, History
百無禁忌獨佔企劃
Society & Culture, History, True Crime
出來走走
Society & Culture, Places & Travel, Leisure, Hobbies, Science, CATEGORY_NATURE
飛碟電台
News
Company
About radio.net
Press
Advertise with us
Broadcast with us
Legal
Terms of use
Privacy Policy
Legal notice
Privacy-Manager
Service
Contact
Apps
Help / FAQ
Apps
iPhone
iPad
Android
Social
USA
v8.0.6
| © 2007-2025 radio.de GmbH
Generated: 12/3/2025 - 2:44:55 PM