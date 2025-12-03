飛碟聯播網《夜光家族》2025.11.27 夜光訪客 - Carol佳樂電子董國濱行銷副總 - 你真的知道麥克風要怎麽選嗎？

佳樂電子自 1975 年創立以來，就以「將聲音的感動帶給每一個人」為使命。由董事長王固磐與總裁張金爐共同創辦，最初只是台中一間小小電子工作室，但他們對聲音的熱忱，讓公司一步步成長為國際知名的電聲品牌。 從早期代工麥克風和耳機起家，到今天自有品牌CAROL的產品遍及全球，佳樂始終堅持「品質第一、客戶至上」的理念。 在創辦之初，我們總裁就強調，企業要長久生存，必須對產品品質一絲不苟，也要重視客戶的需求。這份理念不僅成為公司核心價值，更形塑了佳樂對品質與創新的堅持。例如在1997年，佳樂通過國際大廠多輪嚴苛樣品測試，以穩定一致的產品品質脫穎而出，贏得國際信任，也奠定了佳樂在代工市場的聲譽。 除了產品品質，佳樂也注重人才培育與內部管理。公司視員工為最重要的資產，打造友善的工作環境，提供完善的教育訓練，鼓勵員工專業成長。正因如此，佳樂不僅能持續創新，也能確保每個產品和服務都能真正符合客戶期待。 隨著市場變化，佳樂開始導入自動化設備，提升生產效率與產品一致性，並專注於核心技術——麥克風音頭的研發，這是一般代工廠難以企及的競爭力。透過對技術、人才與品質的堅持，佳樂不僅贏得了代工業界的口碑，也逐步推動自有品牌發展，實現從代工到品牌領導的轉型願景。 如今，CAROL已走過50年光陰，從台中工作室到國際市場，從代工到自有品牌，佳樂的故事，是關於熱情、專業與永續追求的故事。每一次的成長與突破，都源自對聲音的初心，也源自對員工與客戶的真心關懷。這份精神，將持續引領佳樂，讓更多人感受「聲入人心」的美好。