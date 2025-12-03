Powered by RND
PodcastsMusic夜光家族
夜光家族
夜光家族

飛碟聯播網
MusicSociety & Culture
夜光家族
Latest episode

Available Episodes

5 of 160
  • 飛碟聯播網《夜光家族》2025.12.02 夜光訪客 - 蘇哲永營養師~細説台灣長照現況
    有人說，照顧就像打仗。 但我覺得，更像一場永遠沒辦法下班的工作。 你要撐住節奏、不能慌、不能亂， 還要看起來沒事，繼續做飯、上班、翻身、餵飯。 這裡是 藍鯨營養師， 一個由營養師開始，但不只講營養的地方。 我們說照顧者的辛苦，也說照顧現場的細節。 如果你曾經照顧過誰，或正在這條路上， 歡迎來這裡—— 我們慢慢浮出水面，先喘一口氣。 在這裡，大家懂你。
    --------  
    44:26
  • 飛碟聯播網《夜光家族》2025.12.01 夜光訪客 - 《FASH EMO》楊琳全新創作專輯！坦言：還好有音樂陪著我!
    『我把心碎唱成流行歌』 ◎ 6首關於「假裝快樂」的真心話練習 ◎ 當代emo生存指南，用情歌對抗焦慮，用快歌埋葬寂寞 「這是一張『誠實到痛』的專輯。 我們用流行情歌的糖衣，包裹現代人千瘡百孔的精神狀態—— 那些在社群平台上滑到的寂寞、在深夜外送訂單裡吃掉的空虛、 在『已讀不回』背後潰堤的自我懷疑⋯⋯ 旋律像冰淇淋融化在耳邊，歌詞卻像一根刺扎進指尖。 如果你也習慣在音樂平台裡哭出來， 這張專輯是你的**疼痛系止痛藥**。」 楊琳，經過淬鍊帶來全新專輯回歸樂壇，以自由且內在的音樂重新出發。這張全新專輯，承載了楊琳從低潮到自我重生的心路歷程，每一首歌都像是一段生活縮影，有苦澀也有甜蜜，有迷惘也有堅持。這不只是一張全新的專輯，更像是一場關於愛、失落、成長的旅程。讓我們跟著楊琳的歌聲，聽見一個人最真實的內心獨白。
    --------  
    48:06
  • 飛碟聯播網《夜光家族》2025.11.27 夜光訪客 - Carol佳樂電子董國濱行銷副總 - 你真的知道麥克風要怎麽選嗎？
    佳樂電子自 1975 年創立以來，就以「將聲音的感動帶給每一個人」為使命。由董事長王固磐與總裁張金爐共同創辦，最初只是台中一間小小電子工作室，但他們對聲音的熱忱，讓公司一步步成長為國際知名的電聲品牌。 從早期代工麥克風和耳機起家，到今天自有品牌CAROL的產品遍及全球，佳樂始終堅持「品質第一、客戶至上」的理念。 在創辦之初，我們總裁就強調，企業要長久生存，必須對產品品質一絲不苟，也要重視客戶的需求。這份理念不僅成為公司核心價值，更形塑了佳樂對品質與創新的堅持。例如在1997年，佳樂通過國際大廠多輪嚴苛樣品測試，以穩定一致的產品品質脫穎而出，贏得國際信任，也奠定了佳樂在代工市場的聲譽。 除了產品品質，佳樂也注重人才培育與內部管理。公司視員工為最重要的資產，打造友善的工作環境，提供完善的教育訓練，鼓勵員工專業成長。正因如此，佳樂不僅能持續創新，也能確保每個產品和服務都能真正符合客戶期待。 隨著市場變化，佳樂開始導入自動化設備，提升生產效率與產品一致性，並專注於核心技術——麥克風音頭的研發，這是一般代工廠難以企及的競爭力。透過對技術、人才與品質的堅持，佳樂不僅贏得了代工業界的口碑，也逐步推動自有品牌發展，實現從代工到品牌領導的轉型願景。 如今，CAROL已走過50年光陰，從台中工作室到國際市場，從代工到自有品牌，佳樂的故事，是關於熱情、專業與永續追求的故事。每一次的成長與突破，都源自對聲音的初心，也源自對員工與客戶的真心關懷。這份精神，將持續引領佳樂，讓更多人感受「聲入人心」的美好。
    --------  
    42:05
  • 飛碟聯播網《夜光家族》2025.11.26 夜光訪客 - 亞東醫院健康管理部 邱彥霖主任 —— 2025台灣醫療科技展
    全台最大健康派對-第九屆『2025台灣醫療科技展』 ，由生策會、生策中心、衛福部、經濟部、國科會、農業部…等共同主辦，  12月4日(星期四)至12月7日(星期日)，在南港展覽館一館1樓及4樓舉辦。** ** 匯集國內外650個參展機構，超過2,500個展位，全台頂尖醫療機構，包括:台大、北榮、新光、北市聯醫、長庚、馬偕…等，國內外指標品牌與企業大廠共襄盛舉。
    --------  
    40:34
  • 飛碟聯播網《夜光家族》2025.11.26 寶藏周記-《他是神奇的嗓音魔法師，更是傳世的音樂藝術家》
    《寶藏周記》專門介紹一位天籟歌手的歌曲。這位歌手是一位靈魂唱將，能一曲入心，一曲入魂；他也是百變的音樂精靈，擅長各種不同的曲風；他還是語言天才，會唱十幾種語言的歌曲；他也是一位"段子手" ，有著寬厚謙虛的品格和搞怪可愛的個性。他就是"人間天使" "寶藏男孩" -周深！ 歡迎您在此一同走進"寶藏男孩" 周深的音樂世界，聆聽天籟歌聲和光禹老師時而幽默風趣，時而動人催淚，時而詩意浩蕩，時而情采飛揚，無比用心用情又恰如其分的解讀，以及這兩個溫暖有趣的靈魂所碰撞出的令人沈醉的"深光笑果" ！
    --------  
    31:23

About 夜光家族

*每周一至周五更新 家族朋友的酸甜苦辣，都能在這個節目一覽無遺 在與家族朋友的互動裡，常常有聽到令人動容、辛酸、爆笑、溫馨的話題 才發現這座大城市裡，存在著這麼多的故事。 真的很有事-時事評論 光之書房-讀書會 打電話給光禹-人物電話專訪 夜光訪客-人物專訪 夜光筆記-日常生活習慣養成
