14.论“爆料”的格式：从聊天记录、PDF到PPT | Newsletter

🚘本期导航本期是Newsletter栏目，关于好奇心和有趣洞察的月底分享。上期我们在西西弗驿站里短暂休息了一下，这期我们又回到了复杂的现实世界。过去这段时间发生了许多因“爆料”产生的新闻，比如中日友好医院的肖某医生与“协和4+4”争议，北理工教授宫某事件。每一个新闻背后都涉及更庞大的议题，我们会在后续节目中慢慢深入，这期Newsletter，先抛开新闻事件本身，我们想从一个小的媒介视角进入，来聊一聊“爆料”的格式。无论是事关公众利益、个人维权，还是私人领域的道德问题，大家现在对于种种爆料早已司空见惯。当我们把信息发布到互联网上寻求关注或支持时，需要一种格式来组织内容，随着媒介和传播习惯的演进，爆料的格式一直在发生变化，从最早的微信聊天记录截图，到经过文字编辑的PDF文档，再到近百页的PPT演示文稿。为什么会发生这样的变化？不同的格式在公众舆论和大众传播中起到了怎样的作用？延伸部分，我们还讨论了更多互联网中常用的信息传播格式，包括此刻你正在收听的音频。PPT有故事讲述、要点陈述、数字影音三类元素。有趣的是，它们恰好分别是主导口语文明、文字文明、数字文明的修辞手段。PPT同时继承了以上三种媒介文明的基因，试图兼容以往所有的修辞手段，为说服和沟通提供了最大可能。由此我们给出其定位：PPT是一种多媒体修辞辅助工具。——秦兰珺对于观众而言，逐帧讨论，尽管在表面上看似是对细节的更精确分析，但它实际上并不意味着我们看得更仔细、更客观，反而使得解读变得更加主观和随意。这种讨论方式的核心在于，它将动态的、连贯的画面截断成静止的帧，并赋予每一帧过多的解读空间。每一帧的意义变得不再由其在整体情境中的自然流动来决定，而是通过分析者的主观判断进行建构。——周逵话题一：聊天记录04:02 当微信聊天成为网络爆料的基础设施13:56 微信爆料的媒介特点：私密性、语境性与反转性23:56 《聊天记录》与聊天记录重构的当代社交话题二：PDF32:33 PDF爆料：高知人群在学界与职场使用35:36 PDF爆料在亲密关系中的权力博弈41:17 “小作文”中情感浓度和回忆51:01 售卖和伪造PDF起号的产业链话题三：PPT58:15 PPT：从职场工具到网络维权的新形式01:01:58 PPT的形式特点：要点清单与复杂问题简单化01:06:12 企业演讲与爆料PPT的异同01:15:46 PPT的议程设置与羞辱性分享：其他格式01:34:07 《祭侄文稿》：书写文字下凝固的情感01:38:03 播客：占资源的低调和后台运行的低耗01:47:06 警惕大字报式评论与“憎恶的河流”⛽本期加油站书籍《编码日常：大众软件批判》《聊天记录》《论家用电器》《统计陷阱》《山茶文具店》媒体《PPT为什么那么适合爆料！10分钟理解互联网吃瓜学》《举报导师学术造假的年轻人》《从真人秀到真人学：2024年综艺如何成为全民的“社会学习样本”》PDF实验来自公众号“满分激光枪”🍎本期公益唯爱妈妈，让爱完整。唯爱妈妈是2017年12月由广东省唯品会慈善基金会发起，聚焦单亲家庭及婚姻困境女性的公益项目，通过"心理支持+法律援助+健康保障+社群互助"四位一体的服务体系，累计服务超过30万困境单亲家庭。如果你或者你身边有类似困境的单亲妈妈或者处在婚姻困境中的女性，一定要寻求专业帮助。如何找到单亲家庭公益项目【唯爱妈妈】？ 微信小程序：【唯爱妈妈】 微信公众号：【唯爱妈妈能量营】 微信号：weiaimama123 热线电话：400-038-8888【唯爱妈妈】提供的服务完全免费！🚩本期服务区主播：J、康制作：Arry头图：AI音乐：When You're Gone - The CranberriesSay My Name - Ruben WanSaudade - Julian AvilaIs Yesterday, Tomorrow, Today - StereophonicsHoliday Specials - Magnus Ringblom QuartetZzz - L1onChange - Big Thief