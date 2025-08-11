🚘本期导航本期是「西西弗驿站」Pit Stop，它是赛车在比赛过程中进入维修区加油、换轮胎，也是高速公路旁的休息站，我们会在这里歇歇脚，休整一下再出发。上一期「西西弗驿站」我们分享了在家中与平静有关的事物和感受，这一期我们动起来，分享走出家门走向广阔世界，与旅行有关的故事和体验。过去几年，我们常常因为采访去到一些特殊的、或许这辈子只会来这么一次的地方——在辽宁大石桥市追踪运钞车抢劫案，在可可托海和奥运冠军一起滑雪，在比弗利山庄和破败街区见证拳击这项运动在阶层与肉体上的残酷性，在藏地小镇关注女性意识的萌芽......我们曾在人生感到灰心丧气时有过失业之旅和转折之旅，也曾在旅途中和泉州的桥、布鲁日的“杀手”、西西里的玛莲娜建立了情感联结，也遇到过像穿越而来的神奇路人。在那些陷入个人得失的困顿里，旅行让我们看见他者看见更大的世界，就像一滴水融入大海。希望听到这期的你拥抱好奇心，拥抱广阔世界，并最终拥抱自我。欢迎在评论区和我们分享，你在旅行中的神奇体验（要非虚构噢😯）一、工作中的“旅行”00:54 东北：一宗运钞车抢劫案背后的故事08:46 新疆：18小时从天涯到海角15:27 洛杉矶：拳击背后的复杂世界21:39 理塘：小镇里的女性意识萌芽二、特殊状态下的旅行27:24 失业之旅：探索自我和世界的机会三、旅行中的情感连接41:09 泉州：为自己建一座桥45:58 在布鲁日：圣地巡礼《杀手没有假期》四、旅行中的神奇路人55:12 塞维利亚的房东爷爷59:09 柏林与吉隆坡：两位神秘的女人1:04:20 未来我们期待的旅行⛽本期加油站影视《漫长的季节》《弗兰西丝·哈》《杀手没有假期》（《在布鲁日》）《西西里的美丽传说》书籍《失业之旅》媒体播客“来去泉州”《与苏翊鸣同行：克服重力，身心自由》《海边最后的代书先生：侨信里的时代命运》《拳王的盲区》《辽宁运钞车被劫案昨日开庭：劫匪李绪义那天究竟干了什么？》🍎本期补给感谢「简单心理」对本期节目的赞助播出Seed课程，人人都能学的心理咨询 适合心理学爱好者：零基础入门，更体系化、更科学的方式去理解、学习心理学知识，帮助自己成长，照顾好身边人 适合新手心理咨询师：完整的进阶规划，学完之后可继续进阶课程、平台实习、一站式完成执业化培训 Seed课程，课程原价3980元，西西弗高速听众特惠3380元课程链接：www.jiandanxinli.com 5天体验课，只需要29元，有专门的助教答疑和作业反馈，5天时间走完一整套流程链接：https://www.jiandanxinli.com/activity/landingTemplate/533?vid=523 如果你对课程有问题，微信扫描下方二维码获得更多信息🚩本期服务区主播：J、康制作：Arry头图：谷粒音乐：搬家 - 张震岳Let Me Love You - Paul Brown / Euge GrooveHang Me, Oh Hang Me - Dave Van RonkHave A Baby (With Me) - Daniel CaesarWhat A Difference A Day Made - Timbo Mehrstein Gypsy Jazz EnsembleDinah - Thelonious Monk青い山賊 - 井手健介と母船
1:10:59
1:10:59
16.我在好莱坞拍短剧 | 找朋友
🚘本期导航本期是西西弗高速的新栏目「我在世界找朋友」。以城市地理为坐标，以人与故事为经纬，让生活走出附近，使目光重返世界。第一站我们去到美国洛杉矶。这两年短剧火热。有人戏称，横店已变竖店。提到它，总是跟着一串短平快的数据：“7天写完剧本，一周拍完整部剧”，“制作成本50万，充值流水一个亿”，“3秒一打脸，5秒一反转”。它也越来越占据文化影响力，热搜上新闻事件的主角被称为“短剧女主”，我们用短剧思维看世界风云，看豪门恩怨。与此同时，短剧也出海到美国、东南亚各国，形成文化出海的态势。如今美国已经有若干短剧App，大部分短剧从业者都是中国人，幕后资本是中国公司，比如reelshort，背后是中文在线。本期“新朋友”李知砚，是一位有电影梦想的95后。2020年她因为疫情滞留美国，硕士毕业后遭遇行业大罢工，和同样找不到拍片机会的影视留学生们，一起进入了LA的短剧行业。我们今天会和她聊一聊，“我在好莱坞拍短剧”是一种怎样的体验？竖屏短剧拍摄对剧本、运营、打光、导演、剪辑和制片的影响是什么？中美观众的“爽点”又有什么异同？短剧是内容，是文本，是营收超过电影票房的的产业，同时也是一种思维，无论我们喜不喜欢，它都在映射着是我们身处的世界。在我们看来，中国之所以精准“拿捏”人类爽点，是我们的市场足够庞大，欲望足够庞杂，而积累多年的网文它挖掘得足够精细，足够深入。02:08 我在LA拍短剧08:23 一名短剧制片人的工作日常21:25 中美短剧市场的不同25:29 中美短剧市场观众喜好的差异34:09 “剧情越暴力，短剧越容易爆”42:54 短剧中男女演员的同工不同酬51:01 华人在美国短剧行业的地位59:40 一名华人女性电影人的期待⛽本期加油站影视《幕府将军》媒体《近两年最吸金的行业，有人一次性赚2.5亿》🍎本期补给感谢「谷雨」对本期节目的赞助播出谷雨为国人女性肤质专研，不需要建立耐受，能让我们获得温和高效的护肤体验【谷雨第三代山参胶原霜】，能够促生胶原蛋白，紧致皮肤、提亮气色 购买链接：equity.tmall.com 复制淘口令：69￥7gmz4UAzoje￥ m.tb.cn 进入西西弗高速听众专享 记得下单和客服备注【西西弗高速】，领取专属额外加赠好礼！🚩本期服务区嘉宾：李知砚主播：J、康制作：Arry头图：谷粒音乐：In the Mood - Tyrone DavisKiss Of Fire (Single Version) - Louis ArmstrongUnsaid - Claudio ConstantiniLast Ride Home - Magnus Ringblom QuartetTes petites fesses - LYNN
1:07:09
1:07:09
15.实名的标准与破窗的标准，大连工业大学公告事件与列车砸窗事件〡Newsletter
🚘本期导航好久不见。七月盛暑，新闻也层出不穷。我们本期newsletter分上下两节，关注两组新闻，它们前后发生，在舆论场产生了不同效应，形成了对照关系。有的新闻引发了广泛讨论，比如大连工业大学的一则开除某学生学籍的通报，以全名指出该校学生的“不当行为”，后经媒体转载，成为全国热议的焦点。私德究竟能否作为惩罚的理由，曝光全名是否是“赛博游街”？与此形成对照的，是南京某男子与多位男性发生关系，偷拍视频被广泛传播，舆论以“红姐”“红叔”“红爷”的代称冠名，在后续的官方通报中，此人被称呼为“焦某某”。在通报、媒体和舆论惯例中，实名的标准究竟是什么？有的新闻事实比较简单，声量未必大，但依然令人深思。7月2日，K1373次列车脱线，空调停摆，车厢内闷热难耐，一名男子用安全锤砸破车窗。列车靠站后，男子被批评教育。有人认为他是“英雄之举”，有媒体评论他“破窗英雄本身就是悖论”。7月11日，青海西宁曹家堡机场一辆摆渡车上发生了类似的事，车上闷热有旅客晕倒，其他人破窗并打开车门应急阀，随后机场发布情况说明，无人被批评教育。当身处闷热的车厢之中，破窗的标准又是什么？四则新闻能够展开的面向很多，本期节目选择的角度是“标准”。我们暂且先试图厘清一下这个定义。在深度版节目，我们会继续讨论女性的身体为什么与“国格”联系在一起？当具有性意味的元素出现在新闻中，它一般承载着怎样的作用？康德将责任区分为合乎责任与出于责任两种：为了某种利益而遵循道德，这是合乎责任的；但行好事莫问前程，则是出于责任的。虽然从外表来看，出于责任和合乎责任是完全一样的，但两者的内在动机是不同的。因为害怕惩罚而遵守道德合乎责任，但并不一定出于责任。相反，如果没有任何世俗奖惩的刺激仍然愿意遵守道德，或者即便面临着惩罚，仍愿坚守道德，这才是出于责任，才具有真正的道德价值。——罗翔02:04 事件一：大连工业大学公告事件13:32 新闻中实名的标准25:07 过往高校违法行为是如何发布公告的？32:35 事件二：南京焦某某事件35:00 新闻中称谓的性别色彩42:34 事件三：高温天气下K1373次列车砸窗事件49:25 什么叫紧急避险？01:05:00 事件四：青海摆渡车事件01:10:03 受到短剧思维和流行文化影响的舆论⛽本期加油站媒体《西西弗高速深度版01：由大S去世说开去，论谣言的动力机制》《破窗不是英雄，“情绪脱轨”更不能没有底线》《砸窗非“英雄之举”，守“序”方为安》《理性应对危机，“破窗英雄”本身就是悖论》《刑法第二十一条，也是可以拍电影的》《危急时刻可救命！也有人因它惹麻烦｜南都新知》《火车停运乘客破窗，凸显应急能力不足 | 新京报社论》🚩本期服务区主播：J、康制作：Arry头图：AI音乐：I Love You Like An Alcoholic - The TaxpayersEmma Blowgun's Last Stand - BeulahShe Wore a Paper Dress - General ElektriksNever Know - Jack Johnson
--------
1:16:00
--------
1:16:00
14.论“爆料”的格式：从聊天记录、PDF到PPT | Newsletter
🚘本期导航本期是Newsletter栏目，关于好奇心和有趣洞察的月底分享。上期我们在西西弗驿站里短暂休息了一下，这期我们又回到了复杂的现实世界。过去这段时间发生了许多因“爆料”产生的新闻，比如中日友好医院的肖某医生与“协和4+4”争议，北理工教授宫某事件。每一个新闻背后都涉及更庞大的议题，我们会在后续节目中慢慢深入，这期Newsletter，先抛开新闻事件本身，我们想从一个小的媒介视角进入，来聊一聊“爆料”的格式。无论是事关公众利益、个人维权，还是私人领域的道德问题，大家现在对于种种爆料早已司空见惯。当我们把信息发布到互联网上寻求关注或支持时，需要一种格式来组织内容，随着媒介和传播习惯的演进，爆料的格式一直在发生变化，从最早的微信聊天记录截图，到经过文字编辑的PDF文档，再到近百页的PPT演示文稿。为什么会发生这样的变化？不同的格式在公众舆论和大众传播中起到了怎样的作用？延伸部分，我们还讨论了更多互联网中常用的信息传播格式，包括此刻你正在收听的音频。PPT有故事讲述、要点陈述、数字影音三类元素。有趣的是，它们恰好分别是主导口语文明、文字文明、数字文明的修辞手段。PPT同时继承了以上三种媒介文明的基因，试图兼容以往所有的修辞手段，为说服和沟通提供了最大可能。由此我们给出其定位：PPT是一种多媒体修辞辅助工具。——秦兰珺对于观众而言，逐帧讨论，尽管在表面上看似是对细节的更精确分析，但它实际上并不意味着我们看得更仔细、更客观，反而使得解读变得更加主观和随意。这种讨论方式的核心在于，它将动态的、连贯的画面截断成静止的帧，并赋予每一帧过多的解读空间。每一帧的意义变得不再由其在整体情境中的自然流动来决定，而是通过分析者的主观判断进行建构。——周逵话题一：聊天记录04:02 当微信聊天成为网络爆料的基础设施13:56 微信爆料的媒介特点：私密性、语境性与反转性23:56 《聊天记录》与聊天记录重构的当代社交话题二：PDF32:33 PDF爆料：高知人群在学界与职场使用35:36 PDF爆料在亲密关系中的权力博弈41:17 “小作文”中情感浓度和回忆51:01 售卖和伪造PDF起号的产业链话题三：PPT58:15 PPT：从职场工具到网络维权的新形式01:01:58 PPT的形式特点：要点清单与复杂问题简单化01:06:12 企业演讲与爆料PPT的异同01:15:46 PPT的议程设置与羞辱性分享：其他格式01:34:07 《祭侄文稿》：书写文字下凝固的情感01:38:03 播客：占资源的低调和后台运行的低耗01:47:06 警惕大字报式评论与“憎恶的河流”⛽本期加油站书籍《编码日常：大众软件批判》《聊天记录》《论家用电器》《统计陷阱》《山茶文具店》媒体《PPT为什么那么适合爆料！10分钟理解互联网吃瓜学》《举报导师学术造假的年轻人》《从真人秀到真人学：2024年综艺如何成为全民的“社会学习样本”》PDF实验来自公众号“满分激光枪”🍎本期公益唯爱妈妈，让爱完整。唯爱妈妈是2017年12月由广东省唯品会慈善基金会发起，聚焦单亲家庭及婚姻困境女性的公益项目，通过"心理支持+法律援助+健康保障+社群互助"四位一体的服务体系，累计服务超过30万困境单亲家庭。如果你或者你身边有类似困境的单亲妈妈或者处在婚姻困境中的女性，一定要寻求专业帮助。如何找到单亲家庭公益项目【唯爱妈妈】？ 微信小程序：【唯爱妈妈】 微信公众号：【唯爱妈妈能量营】 微信号：weiaimama123 热线电话：400-038-8888【唯爱妈妈】提供的服务完全免费！🚩本期服务区主播：J、康制作：Arry头图：AI音乐：When You're Gone - The CranberriesSay My Name - Ruben WanSaudade - Julian AvilaIs Yesterday, Tomorrow, Today - StereophonicsHoliday Specials - Magnus Ringblom QuartetZzz - L1onChange - Big Thief
--------
1:53:03
--------
1:53:03
13.有时候，我也想做一朵蘑菇 | 西西弗驿站
🚘本期导航这期是我们的新尝试，也是一个新栏目「西西弗驿站」Pit Stop，它是赛车在比赛过程中进入维修区加油、换轮胎，也是高速公路旁的休息站，我们会在这里歇歇脚，休整一下再出发。似乎过去每一期节目都关于“不平静的世界”，所以第一期驿站我们想要分享与“平静”有关的事物和感受。比如，在什么场景中我们感到平静？家、书架、小动物和25楼。我们也走过更焦虑的青年世代，强烈的被看见的渴望、大开大合的情绪，以及意义危机。经历过这样的自我整合，到了这几年我们逐渐意识到，每一天能够平静地度过，就是最好的状态，非常好的人生。希望听这期的你也能感到安全，感到平静。欢迎在评论区和我们分享，令你感到平静的时刻。02:15 家中的平静时刻：家中丰容与安全岛11:57 书架中的平静时刻：思维与情感的奇妙游戏23:28 工作中的平静时刻：从市井雄心到走出焦虑30:18 2020年的平静时刻：一只小猫的陪伴35:05 “不要陷入幸福的扩大化”48:49 内容创作者的肌肉记忆53:53 对现实更加困惑，从历史书寻找现实01:01:03 身体极限中的平静⛽本期加油站书籍《大胆使用了绿色》《故都的秋》《电影馆》系列《末日的图书馆》《鸟之云》《黄金时代》《康熙的红票》影视《幸福是一条温暖的毛毯》🍎本期补给感谢科学营养专家「Doctor's Best多特倍斯」赞助播出心脏养护就选择多特倍斯辅酶Q10 【高纯度】辅酶Q10原料提纯=99.8% 【高吸收】特添加黑胡椒素，吸收率提升32% 【高活性】76项专利加持，微生物发酵镁片首选多特倍斯，赖氨酸螯合6倍高吸收，肠胃无负担 复制淘口令：mo.m.tmall.com 进入Doctor’s Best多特倍斯专属购买链接 在淘宝搜索【多特倍斯】找到【doctorsbest海外旗舰店】，向人工客服报暗号「西西弗高速」即可获得专属链接，下单记得备注「西西弗高速」多特倍斯最近发起了一个“镁梦返航计划”，购买镁片的听友们坚持打卡+寄回空瓶可以兑换一瓶新的正装产品，为你的好睡眠免费续杯。🚩本期服务区主播：J、康制作：Arry头图：J音乐：Welcome Home - TRIX你是我的家 - 戴娆Bloodless - Andrew BirdRomaine (Digitally Remastered)Where We Started - Bill Evans & Jim HallWe Got Love - Don WilliamsSUCCESS MOON (Live) - 須藤満Misty - 山本刚Smile Meditation - Vulfpeck我喜欢 - 上海彩虹室内合唱团