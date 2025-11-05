Powered by RND
VK科技閱讀時間

  EP132. 看不見的敵人最可怕：Peter Thiel 的秘密復仇，如何擊垮 Gawker？（陰謀三部曲之二）｜VK 科技閱讀時間
    【本集節目由 Plaud Note Pro 贊助播出】 你也常常在開會、讀書、通話後，腦中冒出很多想法，卻來不及記錄嗎？ Plaud Note Pro 是一款輕薄的 AI 筆記會議助理，讓你用「說的」記錄想法，自動生成逐字稿和結構化筆記。 ✨ 產品特色：4 組麥克風，收音範圍 5 公尺，自動降噪一鍵記重點、多模態系統，全方位紀錄會議精華AI 自動整理重點，生成結構化筆記Ask Plaud 功能：從所有錄音中快速搜尋資訊超輕薄設計：30 克，像信用卡一樣好攜帶50 小時續航，一週充一次電 適合對象： ✓ 經常需要開會的上班族 ✓ 喜歡讀書做筆記的學習者 ✓ 需要記錄重要通話的工作者 ✓ 創作者、自媒體工作者 如果你也想「無痛」記錄每個靈光乍現的瞬間，不妨試試 Plaud Note Pro！ 現在超早鳥價 NT$ 5,390，即刻下單加贈 3 個月專業版會員權益，每月享轉寫時數至 1,200 分鐘 👉 https://pse.is/8a3ehd -- 繼上週的策劃階段後，這集我們進入 Peter Thiel 對抗 Gawker 三部曲的第二部分：執行階段。 五年的精心策劃，無限的資金支持，完美的案件...但當陰謀真正開始執行時會發生什麼？ 從禁制令被駁回、版權噩夢、FBI臥底行動，到內部分裂、公關危機、種族歧視醜聞，Peter Thiel 的團隊如何在一次又一次的挫折中維持信念？Gawker 又如何在傲慢與混亂中一步步走向深淵？ 在這可以看見他們在執行，而是當失敗發生時如何回應。這是一場關於意志力、信念與渴望的終極較量。 究竟是什麼讓一方在壓力下凝聚，另一方卻分崩離析？當雙方都面臨災難性危機時，誰能堅持到最後？ (00:00) 業配：Plaud Note Pro (04:57) 前情提要：策劃階段回顧 (13:08) 執行階段開始：Hogan正式提告 (14:41) 第一波挫折：禁制令被駁回與版權噩夢 (17:38) 陰謀中的陰謀：FBI臥底行動與背叛真相 (21:51) 意外的優勢：佛羅里達上訴保證金 (29:03) 知己知彼：Gawker的致命傲慢 (32:58) 保密的力量：多層次的組織分隔 (39:36) 製造混亂：多戰線的欺敵策略 (46:13) 內部文化對決：Gawker的分裂 vs Peter Thiel的凝聚 (53:29) 靈魂的黑夜：審判前的信念考驗 (59:38) 誰更渴望勝利？過度自信 vs 偏執準備 (1:11:19) 法庭攻防戰：1.4億美元的判決 -- 歡迎閱讀最新一期電子報：陰謀三部曲之二：Peter Thiel 展開復仇行動，誰才能成為真正站到最後的人？ https://vocus.cc/article/6905a380fd8978000115521e 以下兩者平台電子報內容相同，依據讀者習慣平台擇一即可 https://vocus.cc/salon/64e5ac47fd897800011eef80/plans/content 從方格子訂閱電子報 https://vocus.cc/salon/64e5ac47fd897800011eef80/plans/content 從 Firstory 訂閱免費／付費電子報 https://vktechread.firstory.io/ 商業合作業面：https://reurl.cc/LnzLzX 歡迎商業合作，邀約請洽： [email protected] 這是 VK 還會出沒的社群：https://linktr.ee/vk_tech Powered by Firstory Hosting
    1:15:07
  EP131. 億萬富翁的十年復仇：Peter Thiel 如何暗中策劃、毀滅八卦媒體帝國？（陰謀三部曲之一）｜VK 科技閱讀時間
    【本集節目由 NotebookLM 釋放你的知識超能力」贊助播出】 MVP 版本限時優惠倒數兩週！ 立即參與 NotebookLM 線上課程，學習如何打造你的 AI 思考夥伴。 課程特色：14 個實戰單元、學會提出更好的問題、首單元免費試閱。 如果你會在意以下的，先別急著買： ⚠️ 使用舊版介面（核心概念完全相通） ⚠️ MVP 版本，明年正式版會更完整 ⚠️ 需要你的回饋，共同打造更好的課程 早鳥中的早鳥價格，僅此一次！ http://vktechread.kaik.io/courses/notebooklm -- 這集我們來聊一個讓人坐立難安的故事：億萬富翁 Peter Thiel 如何花整整十年時間，在暗中策劃徹底摧毀八卦媒體帝國 Gawker。 2007 年一篇文章，如何引發一場長達十年的復仇？從 PayPal、Palantir 到 Facebook 第一個外部投資人，Peter Thiel 為何決定不惜代價毀掉一家媒體公司？ 這不只是復仇，更是一場精心策劃的陰謀。Peter Thiel 如何組建祕密團隊、尋找完美案件，最終利用摔角手 Hulk Hogan 的錄影帶官司作為武器？ 究竟是什麼讓 Gawker 如此囂張？他們的「戰斧式新聞學」和「無權限、無偏袒、無分寸」如何將媒體變成獵殺遊戲？而 Peter Thiel 又是如何找到 Gawker 法律上的致命弱點？ 這是《陰謀》三部曲的第一集：規劃階段。 📚 本集參考：Ryan Holiday《Conspiracy》 (00:00) 業配：NotebookLM 線上課程 (03:52) 為何要介紹這故事？ (07:01) 陰謀的三個階段：規劃、執行、餘波 (07:47) 引爆點：2007 年那篇文章 (09:14) 兩種世界觀碰撞：祕密 vs 透明 (12:54) Gawker 究竟是什麼？ (18:03) 四大編輯原則 (22:33) 從來沒有人贏過 Gawker (27:24) 柏林晚宴：遇見 A 先生 (29:07) 尋找律師：Charles Harder 登場 (31:45) 2012 年機會來臨 (32:30) Hulk Hogan 案件的前因後果 (36:09) 為什麼這是完美案件？ (38:35) 2012 年 10 月：官司正式開始 (40:30) 讀後感＆預告：下兩集內容 -- 歡迎閱讀最新一期電子報：陰謀三部曲之一：億萬富翁 Peter Thiel 為何要花十年、摧毀八卦媒體帝國？ https://vocus.cc/article/68feee4ffd897800011779f1 以下兩者平台電子報內容相同，依據讀者習慣平台擇一即可 https://vocus.cc/salon/64e5ac47fd897800011eef80/plans/content 從方格子訂閱電子報 https://vocus.cc/salon/64e5ac47fd897800011eef80/plans/content 從 Firstory 訂閱免費／付費電子報 https://vktechread.firstory.io/ 商業合作業面：https://reurl.cc/LnzLzX 歡迎商業合作，邀約請洽： [email protected] 這是 VK 還會出沒的社群：https://linktr.ee/vk_tech Powered by Firstory Hosting
    45:02
  EP130. 從 500 萬到 250 億！紐約創投如何靠「品味」打進矽谷，投中 Instagram、Stripe、OpenAI？｜VK 科技閱讀時間
    【本集節目由 masa 智慧按摩椅墊贊助播出】 長時間用電腦工作，常常一坐就是好幾個小時，等回過神來，就很容易肩頸頂叩叩，晚上睡覺也很容易落枕。 之前會去推拿，但要提前預約很麻煩，有時候師傅力道太重，按完反而更不舒服。masa 智慧按摩椅墊完美解決了這些困擾！ masa 採用市面上唯一的搖桿控制技術，讓你自由調整按摩位置，精準按到想按的部位！ ✨ 三大核心優勢： 搖桿控制：自由調整按摩位置（高、低、寬、窄） 五段力道調整：想輕柔就調輕，想深層就調重 不佔空間：辦公椅、沙發、瑜珈墊都能用，半夜肩膀緊或工作到一半腰痠都能馬上按 🎁 JOY PRO 升級版： 可拆洗多色布套 ・按摩力道增強 50% 溫熱按摩頭 + 可按摩腿部APP 自訂模式 + 自動模式 💡 比推拿更方便：不用預約排隊、自己調整位置和力道、長期更省錢！ 現在購買享 30 天試用保證！ 結帳輸入「VK500」再折 500 元！ 了解更多：https://masalifes.com/97y18 -- 某個瞬間，你看到一個產品，腦中有個聲音告訴你「對，就是這個」。但如果有人問你為什麼，可能說不出所以然。 這種無法言說的直覺，往往不被重視。但有一家創投 Thrive Capital，卻把這種「無法解釋的直覺」變成最核心的競爭力。 他們來自紐約，卻打進矽谷，投資了 Instagram、Spotify、Stripe、OpenAI。從 2010 年的 500 萬美元，成長到 2024 年管理 250 億美元資產。 為什麼創辦人 Joshua Kushner 能在看到產品的瞬間就知道它會成功？ 直覺和品味是天賦，還是可以培養的能力？在數據至上的時代，「說不清楚」的判斷力為什麼反而更珍貴？ (00:00) 業配：瑪莎智慧按摩椅墊 (02:56) Thrive Capital：從紐約打進矽谷 (05:39) Joshua Kushner 與 Rick Rubin 的對話 (09:51) Kushner 家族三代故事 (14:09) 2010 年創辦 Thrive Capital (16:14) Instagram 投資案 (20:54) Stripe 投資案：科技寒冬的 70 億挑戰 (26:14) OpenAI 投資案與政變危機 (31:08) Thrive 四大投資哲學 (45:24) 結語 〈The New World〉 -- 歡迎閱讀最新一期電子報：投資 OpenAI、Stripe! 來自紐約的新興創投 Thrive Capital，如何成為矽谷科技圈重要玩家？ 以下兩者平台電子報內容相同，依據讀者習慣平台擇一即可 從方格子訂閱電子報 從 Firstory 訂閱免費／付費電子報 商業合作業面：https://reurl.cc/LnzLzX 歡迎商業合作，邀約請洽： [email protected] 這是 VK 還會出沒的社群 Powered by Firstory Hosting
    48:18
  EP129. 即興的力量：Palantir 新人必讀，一本教你擁抱不確定性的表演書｜VK 科技閱讀時間
    【本集節目由 TTXC 台灣文化科技大會 贊助播出】 10 月 10 號到 26 號在高雄駁二舉辦的「TTXC 台灣文化科技大會」，是個規模蠻大的展會，有 2 大展區、超過 30 場產業活動、近百位國內外頂尖專家，主題是「AI 共創 × 內容新經濟」，會探討生成式 AI、虛擬製作、XR 應用、沉浸式展演等技術如何重新定義內容產業。 之中最不能錯過的，就是它的「國際研討會」。整個大會有四大核心議題:影視特效、沉浸式內容、IP 應用娛樂、創新場域營運。 像是「虛擬製作新勢力」單元，邀請到現任 Wētā FX 執行長謝安(曾參與《鐵達尼號》、《復仇者聯盟》視效製作)、韓國 Westworld 創辦人 Daniel Son(《破墓》榮獲亞洲電影大獎最佳視覺效果)等重量級講者。 「IP 娛樂新時代」單元則有日本環球影城創意體驗總監 Arif Khan、講談社版權與媒體業務部副部長伊藤洋平(負責《進擊的巨人》等作品推廣)、智崴集團董事長歐陽志宏等人，分享 IP 如何從漫畫、動畫延伸到沉浸式體驗。 除了研討會，還有 INNOVATIONS 展區展出近 70 件台灣原創作品、跨域新視代影像實驗室剖析《曼達洛人》、《KPOP 獵魔女團》等作品幕後技術，以及驚喜製造《微醺大飯店》、智崴動漫飛行祭等周邊活動。 國際研討會免費索票，名額有限，建議儘早報名! ── 2025TTXC台灣文化科技大會 ── ✦ AI共創 ✖ 內容新經濟 ✦ 📅 2025/10/10 - 10/26 📍 高雄 駁二藝術特區 🔗 官網：http://ttxc.tw 🎟️ 免費索票：https://www.opentix.life/topic/1971524794159771649 -- 這集我們來聊一本超過 40 年的經典表演書《即興》。 為什麼科技公司 Palantir 選擇即興表演書作為新人必讀？為什麼專業演員在即興表演時反而比一般人更糟？如何透過「姿態」看懂人際互動中的權力遊戲？ 英國戲劇大師 Keith Johnstone 揭示：教育扼殺了想像力，我們被訓練成「說不的人」。但透過練習「Yes, And」、禮物練習等方法，可以重新找回即興能力。 Palantir 執行長 Alex Karp 說：「即興劇場與創辦新創，都在回答同一個問題：如何面對不確定性？」 (00:00) 業配：臺灣文化科技大會 (04:58) 為什麼要聊《即興》？Palantir 新人書單之謎 (09:16) 姿態是什麼？權力遊戲無所不在 (15:27) 互動中的高低姿態：人際翹翹板 (24:03) 專業演員的悖論：為什麼演不好即興？ (28:31) 拒絕是一種攻擊 (32:45) Yes, And 的黃金法則 (40:54) 用速度對抗完美主義 (42:46) 禮物練習：過度接受的藝術 (47:34) 放棄控制才是真正的掌控 -- 歡迎閱讀最新一期電子報：Palantir 新人必讀！經典表演書《即興》：如何擁抱偶然、更好面對不確定性 以下兩者平台電子報內容相同，依據讀者習慣平台擇一即可 從方格子訂閱電子報 從 Firstory 訂閱免費／付費電子報 商業合作業面：https://reurl.cc/LnzLzX 歡迎商業合作，邀約請洽： [email protected] 這是 VK 還會出沒的社群 Powered by Firstory Hosting
    53:34
  EP128. 我超會賺錢！師從哈伯瑪斯、被矽谷創投塗鴉羞辱，Alex Karp 如何逆襲成為 Palantir 執行長？｜VK 科技閱讀時間
    【本集節目由 AWS Innovate 活動合作推廣】 AWS Innovate 免費線上活動來了！10/16 整天活動完全免費，還能拿證書、抽 Apple Watch！ 活動亮點：黃大仙老師親自授課：AI Agent 新紀元深度解析五大技術軌道：Microsoft、VMware、SAP、Oracle 遷移實戰從理論到實務：大量真實企業案例分享彈性參加：線上直播 + 會後重播 誰適合參加？開發者、工程師、技術主管IT 經理、CTO、架構師產品經理、專案經理學生、研究者 AWS Innovate: Migrate and Modernize 📅 2025/10/16（四）09:00-17:00 💰 完全免費 🎓 完課證書 + 抽 Apple Watch、iPad、AirPods 🔗https://reurl.cc/Y3zdLL -- 【醞釀半年多的線上課程終於上線啦！】 這門「打造你的 AI 思考夥伴：NotebookLM 釋放你的知識超能力」的線上課程，之中會介紹到與 NotebookLM 團隊背後如何設計、採用哪些學習理論，可以幫助你更了解如何學得更好、用得更好。 課程特色： ✅ 從設計理念切入，不只教按鈕操作 ✅ 四種實證方法循環，立即套用工作學習 ✅ Google I/O 第一手產品洞察分享 ✅ MVP 版本優惠價 $888（正式版可折抵） 如果你會在意以下的，先別急著買： ⚠️ 使用舊版介面（核心概念完全相通） ⚠️ MVP 版本，明年正式版會更完整 ⚠️ 需要你的回饋，共同打造更好的課程 早鳥中的早鳥價格，僅此一次！ 課程連結：http://vktechread.kaik.io/courses/notebooklm -- 這集我們來聊聊 Palantir 執行長 Alex Karp 的故事。 一個研究「新古典社會理論」的哲學博士，為什麼會創立一家服務 CIA、FBI 的軟體公司？ 從史丹佛法學院的「最糟三年」，到德國法蘭克福大學師從哲學大師哈伯馬斯，Alex Karp 的學術之路充滿轉折。 他自嘲是「地球上受教育程度最高、賺錢最少的人」，卻意外發現自己擁有賺錢的天賦。 與 Peter Thiel 在史丹佛的深夜辯論、繼承祖父遺產創立資產管理公司、最終成為 Palantir 執行長。 這位每天練太極、游泳冥想、辦公室放著 20 副泳鏡的「哲學家執行長」，如何用完全不同的視角重新定義科技公司？ (00:00) 業配：AWS Innovate (03:46) 醞釀半年的計畫：NotebookLM 線上課程 (09:47) 為什麼要聊 Alex Karp？ (10:14) 主題開始：哲學家執行長的故事 (14:23) 史丹佛法學院、德國求學 (18:49) 離開學術界：從研究者到創業者 (20:21) 與 Peter Thiel 重逢：Palantir 的誕生 (23:53) 早期挑戰：被主流創投拒絕 (30:01) 獨特招募哲學 (39:31) 結語：改寫市場規則的人 -- 歡迎閱讀最新一期電子報：從哲學家到執行長：Alex Karp 為什麼決定離開學術界、加入並打造 Palantir？ 以下兩者平台電子報內容相同，依據讀者習慣平台擇一即可 從方格子訂閱電子報 從 Firstory 訂閱免費／付費電子報 商業合作業面：https://reurl.cc/LnzLzX 歡迎商業合作，邀約請洽： [email protected] 這是 VK 還會出沒的社群 Powered by Firstory Hosting
    50:08

About VK科技閱讀時間

Hi，我是 VK~ 好奇科技發展、想看懂科技趨勢和新創的眉角，決定每週記錄下那些我感興趣、還看不懂的事。 這裡會聊很多科技公司、新創，他們背後的人物與故事，和這些故事帶給我的啟發。 偶爾，也會有些商業、科技類的閱讀分享。歡迎追蹤訂閱《VK科技閱讀時間》的 Podcast！ Powered by Firstory Hosting
