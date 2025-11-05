EP132. 看不見的敵人最可怕：Peter Thiel 的秘密復仇，如何擊垮 Gawker？（陰謀三部曲之二）｜VK 科技閱讀時間
-- 繼上週的策劃階段後，這集我們進入 Peter Thiel 對抗 Gawker 三部曲的第二部分：執行階段。 五年的精心策劃，無限的資金支持，完美的案件...但當陰謀真正開始執行時會發生什麼？ 從禁制令被駁回、版權噩夢、FBI臥底行動，到內部分裂、公關危機、種族歧視醜聞，Peter Thiel 的團隊如何在一次又一次的挫折中維持信念？Gawker 又如何在傲慢與混亂中一步步走向深淵？ 在這可以看見他們在執行，而是當失敗發生時如何回應。這是一場關於意志力、信念與渴望的終極較量。 究竟是什麼讓一方在壓力下凝聚，另一方卻分崩離析？當雙方都面臨災難性危機時，誰能堅持到最後？ (00:00) 業配：Plaud Note Pro (04:57) 前情提要：策劃階段回顧 (13:08) 執行階段開始：Hogan正式提告 (14:41) 第一波挫折：禁制令被駁回與版權噩夢 (17:38) 陰謀中的陰謀：FBI臥底行動與背叛真相 (21:51) 意外的優勢：佛羅里達上訴保證金 (29:03) 知己知彼：Gawker的致命傲慢 (32:58) 保密的力量：多層次的組織分隔 (39:36) 製造混亂：多戰線的欺敵策略 (46:13) 內部文化對決：Gawker的分裂 vs Peter Thiel的凝聚 (53:29) 靈魂的黑夜：審判前的信念考驗 (59:38) 誰更渴望勝利？過度自信 vs 偏執準備 (1:11:19) 法庭攻防戰：1.4億美元的判決
