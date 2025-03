EP 169 - Milad Monshipour | Co-founder & Ex-CEO of Tapsi – The Story Behind Iran’s First Startup IPO

میلاد منشئی‌پور، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق تپسی، کسی که اولین استارتاپ ایرانی رو به بورس رسوند و یکی از چهره‌های تأثیرگذار توی اکوسیستم استارتاپی ایرانه. تو دوره‌ای که مدیرعامل تپسی بود، این شرکت به یکی از بازیگران اصلی بازار تبدیل شد و مسیر جدیدی رو برای استارتاپ‌های ایرانی باز کرد.توی این قسمت، از مسیرش بعد از خروج از تپسی می‌گیم. میلاد رو‌راست و بدون تعارف از دلیل تصمیمش برای کنار رفتن حرف می‌زنه، از چالش‌ها و موفقیت‌های ساختن یه استارتاپ از صفر تا بزرگ شدنش. در مورد سبک مدیریتی‌اش که باعث رشد تپسی شد گپ می‌زنیم و می‌پرسیم این روزا مشغول چی کاراست و برنامه‌های آینده‌ش چیه.00:00 - مقدمه و معرفی میلاد منشئی‌پور02:30 - چرا از تپسی کنار رفت؟08:15 - چالش‌های راه‌اندازی تپسی14:45 - سبک مدیریتی و رشد تپسی22:10 - تجربه ورود به بورس30:20 - بعد از تپسی چه کار می‌کند؟37:50 - آینده استارتاپ‌های ایرانی45:00 - سرمایه‌گذاری و نگاه میلاد به اکوسیستم52:30 - تجربه شخصی از رشد و شکست59:10 - مهم‌ترین تصمیمات دوران مدیریت1:05:45 - تأثیرات فرهنگی و اجتماعی تپسی1:12:20 - توصیه به کارآفرینان1:18:50 - برنامه‌های آینده میلاد1:25:00 - جمع‌بندی و حرف‌های پایانیMilad Monshipour, the visionary co-founder and former CEO of Tapsi, one of Iran's leading ride-hailing platforms. Under his leadership, Tapsi achieved a historic milestone by becoming the first Iranian startup to go public, marking a significant moment in the nation's tech industry.In this episode, we discuss Milad's journey after his departure from Tapsi. He candidly shares the reasons behind his decision to step down, offering insights into the challenges and triumphs of steering a startup to success. We also explore his innovative management strategies that propelled Tapsi to new heights and discuss his current ventures and future aspirations.Join us for an inspiring conversation with one of Iran's most influential tech entrepreneurs as we uncover the story behind Tapsi's rise and what’s next for Milad Monshipour.اسپانسر این قسمتراهکارهای سازمانی شاتلراهگشای کسب و کارها در مدیریت خدمات ارتباطیhttps://www.instagram.com/shatelbusiness/اطلاعات بیشتر درباره پادکست طبقه ۱۶ و لینک پادکست‌‌های صوتیhttps://linktr.ee/tabaghe16 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.