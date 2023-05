L'embarquement

Julien : Ça, c'est ce que j'appelle de l'embarquement 5 étoiles ! Petite coupe de champagne et sourire de l'équipage, on adore ! Louise : C'est clair que c'est super agréable ! Bon, on pose la valise, et on va visiter le bateau, ok ? Julien : Carrément ! J'ai noté quelques trucs que je veux absolument voir comme la piscine et le cinéma qu'ils ont installés à l'intérieur ! Louise : Au moins, pour une fois, on n'aura pas d'excuse pour ne pas y aller ! À nous la liberté !