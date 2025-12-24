Paragraph Plus | پاراگراف: چند خط بیشتر

یه کتاب 8 جلدی که نزدیک 14 قرن حکم جی‌پی‌اس دنیا رو داشت! دریانوردا و کاشفای بزرگ انقدر بهش اعتماد داشتن که بدون اون جرئت نمی‌کردن پا به دنیای ناشناخته‌ها بذارن. ولی این کتاب یه اشتباه محاسباتی داشت که باعث کشف آمریکا شد!کلادیوس بطلمیوس توی قرن دوم میلادی در اسکندریه، مفهوم طول و عرض جغرافیایی رو اختراع کرد و 8000 مکان رو با مختصات ریاضی روی نقشه آورد. این اولین تلاش برای نقشه‌کشی علمی دنیا بود. ولی یه مشکل بزرگ داشت: بطلمیوس محیط زمین رو 29 هزار کیلومتر حساب کرده بود، در حالی که واقعاً 40 هزار کیلومتره!سال 1492، کریستف کلمب با اتکا به این نقشه‌ها فکر کرد می‌تونه تو 33 روز از مسیر غرب به هندوستان برسه. همین محاسبۀ غلط بهش جرئت داد که راهی بشه. نتیجه؟ بجای هندوستان، سر از آمریکا درآورد! کلمب تا آخر عمرش باور داشت که هندوستان رو پیدا کرده، نه یه قارۀ جدید.کتاب بطلمیوس بعد از مرگش توسط دانشمندای مسلمون مثل خوارزمی ترجمه شد و توی قرن پونزده به اروپا برگشت. دریانوردای پرتغالی و اسپانیایی مثل واسکو دا گاما، هنری دریانورد و کریستف کلمب همه از این نقشه‌ها استفاده کردن تا راهی اقیانوس‌ها بشن._کلمات کلیدی:_ بطلمیوس، جغرافیای بطلمیوس، کشف آمریکا، کریستف کلمب، اولین اطلس دنیا، نقشه‌های باستانی، تاریخ علم، عصر اکتشاف، دریانوردی، طول و عرض جغرافیایی_منابع:_پادکست پاراگراف - اپیزودهای یونان و روم باستانhttps://www.britannica.com/biography/Ptolemy/Geographerhttps://www.britannica.com/topic/Guide-to-Geography••••••••••••••••••••برای تماشای نسخۀ ویدئویی این اپیزودها فیلترشکن‌تون رو وصل کنید و روی این لینک کلیک کنیدYouTube🌐 وب‌سایت پاراگرافparagraphpodcast.irفروشگاه محصولات پاراگراف☕️ پشتیبانی از پاراگراف📱 اینستاگرام | تلگرام | توییتر (ایکس) Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.