Paragraph Plus | پاراگراف: چند خط بیشتر

داستان عجیب مسیحیان مخفی ژاپن | دینی که ۲۵۰ سال زیرزمینی بود
12/22/2025 | 14 mins.
این داستان واقعی کاکوره کیریشیتان (مسیحیان مخفی ژاپن) است - یکی از شگفتانگیزترین قصههای بقای مذهبی در تاریخ.🔴 در این ویدئو میبینید:• چطور شوگان توکوگاوا مسیحیت رو ممنوع کرد• روشهای وحشیانه شکنجۀ مسیحیان (آنا-تسوروشی و فومیئه)• شورش شیمابارا و ۳۷ هزار شهید• ۵ روش عجیب مخفی کردن ایمان: مجسمههای ماریا کانون، دعاهای مخدوش لاتین، جشنهای قاطیشده با بودیسم• کشف معجزهآسای ۱۸۶۵ توسط کشیش پتیژان• سرنوشت امروز این سنت در جزیرۀ ایکیتسوکی0:00 کشف معجزهآسای ۱۸۶۵1:35 ممنوعیت مسیحیت توسط شوگان توکوگاوا2:40 شکنجههای وحشیانه: آنا-تسوروشی و فومیئه04:06 شورش شیمابارا و کشتار ۳۷ هزار مسیحی05:08 کاکوره کیریشیتان: ۵ روش مخفی کردن ایمان06:00 مجسمههای ماریا کانون و دعاهای مخدوش08:35 ۲۵۰ سال زندگی زیرزمینی09:49 باز شدن درهای ژاپن و کشف مسیحیان مخفی11:10 سرکوب مجدد و آزادی نهایی (۱۸۷۳)12:30 کاکوره کیریشیتان امروز و میراث یونسکو📚 برای شنیدن داستان کامل ساموراییهای ژاپن:پادکست پاراگراف (اپیزودهای ۳۳-۳۶)🎧 لینک پادکست: https://pod.link/1409240084🌐 منابع و اطلاعات بیشتر:• Hidden Christians of Japan - UNESCO World Heritage (2018)• Kakure Kirishitan در جزیرۀ Ikitsuki• تاریخ مسیحیت در ژاپن (۱۵۴۹-۱۸۷۳)• شورش Shimabara (۱۶۳۷-۱۶۳۸)
جغرافیای بطلمیوس: اولین جیپیاس تاریخ
12/21/2025 | 12 mins.
یه کتاب 8 جلدی که نزدیک 14 قرن حکم جیپیاس دنیا رو داشت! دریانوردا و کاشفای بزرگ انقدر بهش اعتماد داشتن که بدون اون جرئت نمیکردن پا به دنیای ناشناختهها بذارن. ولی این کتاب یه اشتباه محاسباتی داشت که باعث کشف آمریکا شد!کلادیوس بطلمیوس توی قرن دوم میلادی در اسکندریه، مفهوم طول و عرض جغرافیایی رو اختراع کرد و 8000 مکان رو با مختصات ریاضی روی نقشه آورد. این اولین تلاش برای نقشهکشی علمی دنیا بود. ولی یه مشکل بزرگ داشت: بطلمیوس محیط زمین رو 29 هزار کیلومتر حساب کرده بود، در حالی که واقعاً 40 هزار کیلومتره!سال 1492، کریستف کلمب با اتکا به این نقشهها فکر کرد میتونه تو 33 روز از مسیر غرب به هندوستان برسه. همین محاسبۀ غلط بهش جرئت داد که راهی بشه. نتیجه؟ بجای هندوستان، سر از آمریکا درآورد! کلمب تا آخر عمرش باور داشت که هندوستان رو پیدا کرده، نه یه قارۀ جدید.کتاب بطلمیوس بعد از مرگش توسط دانشمندای مسلمون مثل خوارزمی ترجمه شد و توی قرن پونزده به اروپا برگشت. دریانوردای پرتغالی و اسپانیایی مثل واسکو دا گاما، هنری دریانورد و کریستف کلمب همه از این نقشهها استفاده کردن تا راهی اقیانوسها بشن._کلمات کلیدی:_ بطلمیوس، جغرافیای بطلمیوس، کشف آمریکا، کریستف کلمب، اولین اطلس دنیا، نقشههای باستانی، تاریخ علم، عصر اکتشاف، دریانوردی، طول و عرض جغرافیایی_منابع:_پادکست پاراگراف - اپیزودهای یونان و روم باستانhttps://www.britannica.com/biography/Ptolemy/Geographerhttps://www.britannica.com/topic/Guide-to-Geography
کشف قوانین حمورابی در ایران؛ راز ستون سنگی ۳۸۰۰ ساله
12/20/2025 | 12 mins.
سال ۱۹۰۱ یه کاوشگر فرانسوی تو شوش خوزستان یه ستون سنگی سیاه ۴ تُنی پیدا کرد که کل تاریخ حقوق رو عوض کرد! این ستون ۳۸۰۰ ساله که روش کاملترین مجموعه قوانین دنیای باستان حک شده بود، چطور از بابل به خاک ایران رسیده بود؟🔍 توی این ویدئو میبینید:• داستان شگفتانگیز کشف لوح حمورابی در شوش• چرا این قوانین ۳۸۰۰ ساله هنوز در دنیای مدرن مهمن؟• راز انتقال این ستون از بابل به ایران باستان• عجیبترین قوانین حمورابی: از "چشم در برابر چشم" تا اعدام معمار!• مقایسۀ قوانین طبقاتی باستان با عدالت امروزحمورابی پادشاه بابل نهتنها یه فاتح بزرگ بود، بلکه با وضع ۲۸۲ قانون، پایهگذار سیستم حقوقی مدرن محسوب میشه. این قوانین که روی سنگ دیوریت سیاه حک شده بودن، اولین تلاش سیستماتیک بشر برای ایجاد عدالت جامع و در دسترس عموم بودن.از قوانین پزشکی وحشتناک گرفته تا حقوق پیشرفتۀ زنان، از استانداردهای ساختمانی سختگیرانه تا مدیریت میخونهها - همه و همه تو این ستون سنگی ۲ متر و ۲۵ سانتیمتری ثبت شده بود.🎯 **کلمات کلیدی:** قوانین حمورابی، کشف باستانی ایران، شوش خوزستان، تاریخ حقوق، بابل باستان، لوح حمورابی، باستانشناسی ایران، تمدن بینالنهرین، قوانین باستان، چشم در برابر چشم📚 منابع اصلی و لینکهای مرتبط:• اپیزود ۳ پادکست پاراگراف: تمدنهای بینالنهرین• HISTORY.com: https://www.history.com/articles/hammurabi• دانشگاه یِیل - پروژۀ آوالون: https://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.asp• دایرهالمعارف بریتانیکا: https://www.britannica.com/topic/Code-of-Hammurabi
حکم آسمانی: مفهومی که 3000 سال قدرت چین رو تضمین کرد!
12/20/2025 | 11 mins.
بیاین یه سر به تاریخ کهن چین بزنیم و راز بزرگ «تیان مینگ» یا همون «حکم آسمانی» رو کشف کنیم؛ فلسفهای که قدرت امپراتورها رو نه فقط به زور و ثروت که براساس عدالت، اخلاق و مسئولیتشون نسبت به مردم تعریف میکرد.چطور امپراتورهای چین باستان حق داشتن بر میلیونها نفر فرمان برون، ولی اگه بدعمل میکردن، مردم حق داشتن علیهشون قیام کنن؟ اصلاً معنای واقعی «حکم آسمونی» چیه و چرا بلایای طبیعی، نشونههای عجیب، جنگها و تغییر دودمانها همه با این موضوع گره خورده؟00:00 مقدمه00:50 حکم آسمانی چیه؟01:46 تیانمینگ از کجا اومده؟02:35 تقدیر حاکم خوب و بد05:53 جهانبینی چینی06:21 چندتا مثال08:01 مفهوم تیان مینک در چین امروز09:20 تأثیر فلسفۀ کنفوسیوسی بر ایدۀ حکم آسمانی10:00 جمعبندی
حشاشین و شوالیههای معبد: تاریخ دو فرقۀ مرموز بازی Assassin’s Creed
12/19/2025 | 11 mins.
تو این ویدئو سراغ دوتا فرقه مرموز و تاریخی میریم: حشاشین و شوالیههای معبد سلیمان یا تمپلارها، که داستانهاشون الهامبخش یکی از محبوبترین بازیهای دنیا، Assassin's Creed بوده. با ما همراه شید تا تاریخچۀ واقعی، رازها و افسانههای پشت پردۀ این دو گروه رو کشف کنیم. از قلعههای اسرارآمیز الموت گرفته تا نبردهای جنگهای صلیبی و نقش شوالیههای معبد در تاریخ اروپا و خاورمیانه.00:00 قصۀ Assassin's Creed01:18 تامپلارها یا شوالیههای معبد03:25 جنگهای صلیبی05:38 حشاشین06:23 ترورهای هدفمند08:17 با هم دشمن بودن؟09:27 اینهمه افسانه از کجا اومده؟منابع برای مطالعه بیشتر: 1. [Knights Templar - Encyclopedia Britannica](https://www.britannica.com/topic/Templars) 2. [The Assassins: A Radical Sect in Islam - Bernard Lewis (کتاب)](https://www.goodreads.com/book/show/230553.The_Assassins) 3. [The Crusades: The Authoritative History of the War for the Holy Land - Thomas Asbridge (کتاب)](https://www.goodreads.com/book/show/7282903-the-crusades)
