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Neon Galactic with James Faulk

Podcast Neon Galactic with James Faulk
James Faulk and KEET-TV
A production of PBS affiliate KEET-TV, in Eureka, CA. Interviews and such with fascinating folks on the leading edge of discovery around topics like UAPs, UFOs,...
Science

Available Episodes

5 of 71
  • Part II: Birdie Jaworski RVs the Drones -- Neon Galactic -- Episode 68
    In this episode of Neon Galactic, we again interview famed remote viewer and ufologist Birdie Jaworski about two new RV sessions she conducted on the drone/orb/UAP flap now ongoing across the country. We dive deeper into the nature of the non-human intelligence she's encountered, and what it’s trying to accomplish. These new sessions offer clues as to its intent, its view of the planet and our place as a part of it, and how it seems to believe we've become disconnected from our planetary body. Are we a kind of cancer? Can the body be saved? Can we? She also describes the government response, the individuals who have been tasked with handling this crisis, and all the emotions involved. The initial session gave Jaworski some stark and unsettling insight. Using her RV method, known as transdimensional mapping, Jaworski was tasked — blindly — with viewing what turned out to be a photograph of one of the drones. Her session was recorded and later posted online. That first installment has now been followed up by two additional videos, which dive even deeper into the nature of what’s driving the recent incursions. Part II: https://youtu.be/KPPCQnk7n0E?si=pFqSPHyyAqVRieCB Part III: https://youtu.be/KPPCQnk7n0E?si=20ej205-39DAr2_i Like the original, these videos are mesmerizing, and reveal both the magic of her technique, and the depth of her insight. the first in the series be viewed here: Part I: https://youtu.be/-ng1-w1WqiM?si=iV6V23KBlA-kLb9n Jaworski has founded a UFO research and activism group in Albuquerque, NM — ABQ UFOs — and is a leader in the fight for disclosure. To learn more about Birdie, take one of her classes, or read her book: www.norivets.com ————— Music Credits: Music: Cinematic Logo 04 by TaigaSoundProd Free download: https://filmmusic.io/song/8221-cinematic-logo-04 Licensed under CC BY 4.0: https://filmmusic.io/standard-license Music: Technology Calm Logo 01 by TaigaSoundProd Free download: https://filmmusic.io/song/6660-technology-calm-logo-01 Licensed under CC BY 4.0: https://filmmusic.io/standard-license --- Neon Galactic is a production of PBS affiliate KEET-TV in Eureka, CA. Please don’t forget to like and subscribe. Public television can always use your support. On X: @jfrickingfaulk @abqufos #jerseydrones #Remoteviewing #neongalactic #UAP #space #aliens #magic #occult #manyworlds #multiverse #ufo #consciousness #phenomenon #ghosts #afterlife #NDE #NHI
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    49:30
  • Birdie Jaworski RVs the drones — Neon Galactic — Episode 67
    Strange mysteries often require new approaches, and the drone saga is about as strange as it gets. In this episode of Neon Galactic, we interview famed remote viewer and ufologist Birdie Jaworski on a recent session she conducted that gave her some stark and unsettling insight into the ongoing drone/UAP flap now ongoing in New York, New Jersey, and all over the world.Using her RV method, known as transdimensional mapping, Jaworski was recently tasked — blindly — with viewing what turned out to be a photograph of one of the drones.Her session was recorded and later posted online. The video is mesmerizing, and reveals both the magic of her technique, and the depth of her insight. It can be viewed here:https://youtu.be/-ng1-w1WqiM?si=iV6V23KBlA-kLb9nIn this interview, we discuss what she learned, how it fits within the potential causes now being discussed, and where she sees it leading.It is an NHI, she believes, that is different than any she has encountered before. It’s been here for a long time, but is NOT native to this planet. This current intercession is the result of a mounting frustration with how we treat each other and planet, and it will not be winding down anytime soon.Jaworski has founded a UFO research and activism group in Albuquerque, NM — ABQ UFOs — and is a leader in the fight for disclosure.To learn more about Birdie, take one of her classes, or read her book:www.norivets.com—————Music Credits:Music: Cinematic Logo 04 by TaigaSoundProdFree download: https://filmmusic.io/song/8221-cinematic-logo-04Licensed under CC BY 4.0: https://filmmusic.io/standard-licenseMusic: Technology Calm Logo 01 by TaigaSoundProdFree download: https://filmmusic.io/song/6660-technology-calm-logo-01Licensed under CC BY 4.0: https://filmmusic.io/standard-license---Neon Galactic is a production of PBS affiliate KEET-TV in Eureka, CA. Please don’t forget to like and subscribe. Public television can always use your support. On X:@jfrickingfaulk@abqufos#jerseydrones #Remoteviewing #neongalactic #UAP #space #aliens #magic #occult #manyworlds #multiverse #ufo #consciousness #phenomenon #ghosts #afterlife #NDE #NHI
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    43:12
  • Report from Sol Symposium -- Neon Galactic -- Special Edition
    Aired Friday 12/6/24 at 7p pacific on KEET-TV, Channel 13, a Northern California PBS affiliate. The broadcast version, which includes some unrelated content, will shortly be found on KEET’s YouTube channel, www.YouTube.com/@UCB0PweYtBgghdeJEio5yPZA Lede in:A LITTLE MORE THAN A WEEK AGO, I TRAVELED TO FORT MASON IN SAN FRANCISCO TO ATTEND THE SOL FOUNDATION’S SECOND SYMPOSIUM ON UNIDENTIFIED ANOMALOUS PHENOMENON.ATTENDED BY ACADEMICS FROM THE NATION’S TOP UNIVERSITIES, INCLUDING AMONG MANY OTHERS STANFORD AND HARVARD, AS WELL AS VENTURE CAPITALISTS, SCIENTISTS AND OTHERS, THE EVENT IS DESIGNED TO HELP FOSTER RESEARCH AND FUTURE PRODUCT DEVELOPMENT AROUND UAPs, AS WELL AS HELP MAINSTREAM A TOPIC THAT HAS LONG BEEN EXCUSED BY THE NATIONAL MEDIA AND BROADER SOCIETY AS A JOKE.THESE FOLKS, WITH ALL THEIR MONEY, DEGREES, AND GRAVITAS, WOULD ABSOLUTELY BEG TO DIFFER.THE UFO ISSUE IN RECENT YEARS HAS BECOME MORE PUBLIC, AFTER FORMER COUNTERINTELLIGENCE OFFICER LUE ELIZONDO LEFT HIS POST IN GOVERNMENT TO BLOW THE WHISTLE ON A CLANDESTINE GOVERNMENT UFO PROGRAM HE ONCE RAN.AS PART OF HIS DISCLOSURE, THREE VIDEOS FEATURING UAPs WERE RELEASED TO THE PUBLIC, AND SHOCKED THE WORLD.SINCE THEN, ELIZONDO HAS PUBLISHED A BOOK AND BEEN AT THE FOREFRONT OF AN EMERGING MOVEMENT TO FORCE GOVERNMENT TRANSPARENCY AROUND THE UFO PHENOMENON.THE FALL-OUT HAS BEEN DRAMATIC. CONGRESS HAS HELD MULTIPLE HEARINGS, AND EVEN STARTED AN OFFICIAL UFO OFFICE, ALA BLUE BOOK, CALLED THE ALL-DOMAIN ANOMALY RESOLUTION OFFICE. ITS MISSION IS TO GATHER AND COLLATE UFO DATA AND PROTECT ANY WHISTLEBLOWERS WHO COME FORWARD WITH INFORMATION ABOUT SURREPTITIOUS DEFENSE PROGRAMS THAT MIGHT BE ABUSING THE FEDERAL BUDGET SYSTEM AND CONDUCTING THEIR WORK WITHOUT CONGRESSIONAL OVERSIGHT.EVEN THE OUTGOING SENATE MAJORITY LEADER CHUCK SCHUMER AND REPUBLICAN SEN. MIKE ROUNDS, AMONG OTHERS, HAVE STEPPED FORWARD TO DEMAND TRANSPARENCY ON THIS ISSUE.THE SCHUMER-SUPPORTED UAP DISCLOSURE ACT OF 2023, WHICH FAILED TO PASS LAST YEAR DUE TO THE INTERFERENCE FROM ANTI-DISCLOSURE INTERESTS ON CAPITOL HILL, READS AT TIMES LIKE A SCIENCE FICTION NOVEL. I AM NOT MAKING THIS UP.THE SOL FOUNDATION, FOUNDED IN PART BY STANFORD SCIENTIST DR. GARRY NOLAN AND RESPECTED ACADEMIC PETER SKAFISH, HAS BEEN WORKING IN RECENT YEARS TO DEVELOP THE FINANCIAL INFRASTRUCTURE AND INCENTIVES THAT WILL HELP THE SUBJECT MOVE FORWARD WHEN MORE INFORMATION FINALLY BECOMES PUBLIC.THE FOLLOWING REPORT FROM THE SYMPOSIUM PROFILES THE ORGANIZATION, AND TRIES TO EXPLICATE THE BROADER ISSUE.PART OF WHAT INITIALLY GAVE ME PERMISSION, INTELLECTUALLY, TO ENGAGE WITH THE SUBJECT OF UFOS, WAS DISCOVERING THE QUALITY OF THINKERS AND DOERS WHO GIVE THE SUBJECT SERIOUS CONSIDERATION.CLAIMS OF PSEUDOSCIENCE AND CONSPIRACY ABOUND, YET MANY OF THE FOLKS WHO HAVE SERIOUS INTEREST IN THE TOPIC, AND CONSIDER IT WORTHWHILE, ARE AMONG THE NATION’S INTELLECTUAL ELITE.THESE BRILLIANT PEOPLE, SOME OF WHOM YOU’LL HEAR FROM IN A MOMENT, AREN’T INTERESTED IN FANTASY OR MAKE BELIEVE. THERE IS VERY MUCH SOMETHING SERIOUS AND ASTOUNDING AT THE HEART OF THE UAP PHENOMENON — AND THERE’S PEOPLE IN HIGH PLACES POSITIONING THEMSELVES NOW FOR WHEN THAT FACT BECOMES BETTER KNOWN.PLEASE ENJOY.——-To learn more:https://the solfoundation.orgTo get involved in the struggle for disclosure:https://www.uapcaucus.com/To help fund the struggle, and promote sound strategy:https://uapdisclosurefund.orgOn X:@jfrickingfaulk @lesternare@thegoodtroubleshowOn BlueSky:@[email protected]@lesternare.bsky.socialDon’t forget to like this video and subscribe to our channel. This is a production of KEET-TV, a non-profit public television station.#aliens #ufo #uap #Sol #galileo #gallaudet #disclosure #NHI #contact #ET #saucer #deepstate #garrynolan #stanford #AI #grey #abduction #investment #kripal #elizondo #uapdf #uapcaucus #uaptaskforce #uapda
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    23:06
  • Marco Visconti Round II -- Neon Galactic -- Episode 66
    On this episode of Neon Galactic, we interview author and occultist Marco Visconti for the second time, diving deeper into his book, “The Aleister Crowley Manual,” and delineating how he believes the UFO phenomena connects with magick. Visconti has long worked in partnership with his good friend and associate Peter Levenda, who we’ve had on the show several times, and who in recent years has partnered with Tom Delonge in the writing of the Sekret Machines non-fiction trilogy, “Gods, Man, and War.” Visconti and I discuss their partnership, and how they’ve teamed up to offer classes on celestial flight both online and in person. One such class, to be held in Joshua Tree, CA, is scheduled for later this year. The tradition of celestial flight outlines how human beings can develop their inner selves to ascend up through the several spheres of being to achieve gnosis and magickal power. Such development, as asserted by Levenda, will be important in helping the student navigate what could be looming contact with non-human intelligences. We also discuss the anatomy of the human spirit, as outlined in various occult traditions, and the notion of each individual’s divine spark, as well as their Holy Guardian Angel. Marco also describes his second book, a sequel, which should be released in a year’s time. To buy The Aleister Crowley Manual: https://a.co/d/iz5cccd To learn more: Www.Marcovisconti.org And on YouTube: www.youtube.com/@marcovisconti ——————- Music Credits: Music: Cinematic Logo 04 by TaigaSoundProd Free download: https://filmmusic.io/song/8221-cinematic-logo-04 Licensed under CC BY 4.0: https://filmmusic.io/standard-license Music: Technology Calm Logo 01 by TaigaSoundProd Free download: https://filmmusic.io/song/6660-technology-calm-logo-01 Licensed under CC BY 4.0: https://filmmusic.io/standard-license --- Neon Galactic is a production of PBS affiliate KEET-TV in Eureka, CA. Please don’t forget to like and subscribe. Public television can always use your support.  On X: @jfrickingfaulk On Bluesky: @neongalactic.bsky.social @marcovisconti93.bsky.social #magick #thelema #neongalactic #aliens #magic #occult #akashic #psi #materialism #ufo #consciousness #phenomenon #ghosts #afterlife #NDE #spirits #OBE
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    1:18:54
  • Ky Dickens from The Telepathy Tapes -- Neon Galactic -- Episode 65
    On this episode of Neon Galactic, Dr. Chris Avis and I interview Ky Dickens, documentarian and podcaster behind The Telepathy Tapes, about her hit show, the autistic kids she features there, and how they’re potentially revealing deep and transcendent layers of reality.Dickens describes her journey from personal grief into a search for broader meaning, a quest that ultimately led her to the work of Dr. Diane Hennacy Powell and research into telepathy between non-verbal autistic kids and their family members and caregivers.We discuss how her project unfolded, and what the implications are for our culture and society.She delineates her future plans for the project, both in Season 2 and an upcoming documentary project, and previews what’s upcoming in the final episode of Season 1.The entrancing and hopeful Telepathy Tapes podcast charts the deep and baffling connections between non-verbal autistic kids and the people close to them, connections that defy the materialist paradigm currently operative in science and academia.Dickens outlines how these kids seem to have access to a realm of deep information, transcendent connection, and timeless wisdom, and how what they describe seems to match much of what many of humanity’s esoteric wisdom traditions have been saying for ages.For more information and to follow the podcast:thetelepathytapes.comOr anywhere you get your podcasts.——————-Music Credits:Music: Cinematic Logo 04 by TaigaSoundProdFree download: https://filmmusic.io/song/8221-cinematic-logo-04Licensed under CC BY 4.0: https://filmmusic.io/standard-licenseMusic: Technology Calm Logo 01 by TaigaSoundProdFree download: https://filmmusic.io/song/6660-technology-calm-logo-01Licensed under CC BY 4.0: https://filmmusic.io/standard-license---Neon Galactic is a production of PBS affiliate KEET-TV in Eureka, CA. Please don’t forget to like and subscribe. Public television can always use your support. On X:@jfrickingfaulk@telepathytapes@kydickensOn Bluesky:@neongalactic@infinite-jester#neongalactic #telepathy #autism #camosun #theology #spellers #aliens #magic #occult #akashic #psi #materialism #ufo #consciousness #phenomenon #ghosts #afterlife #NDE #spirits #OBE
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    1:06:58

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A production of PBS affiliate KEET-TV, in Eureka, CA. Interviews and such with fascinating folks on the leading edge of discovery around topics like UAPs, UFOs, NHI, Consciousness, psychedelics, NDEs, mysticism, psi, philosophy, technology, shamanism, esotericism, magick, meditation, and more. It’s time to re-enchant ourselves and realize the limits and pitfalls of strict materialism.
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