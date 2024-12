دوازدهم: ایلات

در این قسمت مروری میکنیم بر تاریخ سیاسی ایلات کوچ‌نشین در ایران با تمرکز بر نقش آنان در ایران دوره قاجار. سپس تاریخ ایل بختیاری در آستانه انقلاب مشروطه را بررسی می‌کنیم و با چهره‌های اصلی رهبری این ایل آشنا می‌شویم. نقل قولهای مستقیم از این منابع بود: شرح مختصر یکی از روسای قزلباش از کتاب «تاریخ قزلباشان» نویسنده نامعلوم، به اهتمام میرهاشم محدث داستان تسلیم شدن اسد خان بختیاروند از کتاب «ناسخ التواریخ» اثر محمدتقی لسان‌الملک سپهر شرح قدرت حسینقلی خان بختیاری در خوزستان از کتاب «سفرنامه خوزستان» اثر حاج عبدالغفار نجم‌الملک، به کوشش محمد دبیرسیاقی منابع برای مطالعه بیشتر: تاریخ بختیاری، از علیقلی‌خان بختیاری (سردار اسعد) و عبدالحسین لسان‌السلطنه Khans and Shahs: A History of the Bakhtyari Tribe in Iran, by Gene R. Garthwaite Nomadism in Iran: From Antiquity to the Modern Era, by D. T. Potts Tribes and Empire on the Margins of Nineteenth-century Iran, by Arash Khazeni Frontier Nomads of Iran: A Political and Social History of the Shahsevan, by Richard Tapper The Qashqa'i Nomads of Fars, by Pierre Oberling