EP180｜這個人升L6了 - 美商科技業升等過程分享

有些人說升等通常很低調。不過後來有個網友說，管他的，登山粉絲團平常分享登山心得很正常，職涯社群不分享升遷分享什麼？講的也是。這次升等對我來說，的確就像是成功攻頂一座高山一樣值得分享，而且是一段比我想像中漫長，長達兩年的路。抹布跟Iris這集要來講講科技業升等的過程與心得。本集會比較少提到公司制度，會以比較一般的情況跟大家介紹。本集內容1. 美商工程師升遷的條件？2. 從菜鳥工程師，資深工程師，到Staff engineer？3. 如何跟老闆說想要升遷？4. 如何提高跨領域的影響力？5. 升遷的前提是先做到下一階段的工作再說？6. 中間會不會想放棄？7. 給想升遷的朋友們一些建議----今年104與科技工作講合辦【 科技菁英私享會 】上半年科技工作講實體活動來囉！活動時間：2025/06 /28（六）14 : 00 ~ 17 : 00活動地點：台北世貿二樓演講廳（第一會議室）| 台北市信義區信義路五段5號*今年主題會聚焦：市場趨勢x人脈拓展x高薪關鍵*售票網址：⁠https://nabi.104.com.tw/course/104nabi/3c45bce8-8f31-4c0b-b12a-4b5079d012d5----《感謝火星生技武倍魚油》火星生技的「武倍魚油」，這真的是太符合工程師的需求了，添加了挑戰市場的高劑量、還包含了許多男人需要補充的營養成分，只要你是男人都應該擁有。 現在下單就抽 LINE POINTS 10,000 點 科技工作講聽眾專屬優惠 再送決醒B群隨手包和名片盒喔！ 單入組➡️ https://tzk.one/techfish1三入組➡️ https://tzk.one/techfish3 不同於市面上的魚油，是專屬男人的魚油 • ESF激能性循環複方， EPA+DHA+ESF含量高達1800mg • 添加日本專利 BNN 蕉護活性，結合鋅、瑪卡等8大配方，男人所需營養一次補充 最適合工程師的武倍魚油✨ 4/21-6/30 男人獨自升級，不只強，更要升級到最強！ 一次補足所需，讓你征戰人生修羅場，晉升霸氣狩獵的獵人！ 📍【武倍系列滿3333】送TENGA CUP真空杯 📍【武倍系列滿6666】送性感角色扮演服 📍【全館滿8888】送 10000mAh大容量行動電源 📍 活動期間下單並登錄發票，再抽 LINE POINTS 10,000 點（10名）