這集變成兩性論壇了.....你工作上是個負責任的人嗎？跟老闆想的負責任一樣嗎？有人說做事情要當責，但扛了更多責任只是讓自己累死？同事怎麼都把東西丟著？本週就讓我們來討論「問責樓梯」來聊聊工作中負責任的人應該要做到哪裡，然後又怎麼樣來看清楚負責任的局！《科技工作講X104科技菁英私享會》6/28週六下午台北世貿一館與大家見面！想了解中高階科技業職場的進階生存方法嗎？現在就趕快報名。售票網址：https://nabi.104.com.tw/course/104nabi/3c45bce8-8f31-4c0b-b12a-4b5079d012d5現場有抹布，雪柔，Iris，「吃土鋁繩 - 巴逆逆」參戰。本集內容：1. 你是一個負責任的人嗎？感情中以及家庭中？2. 當責又是什麼？ (Responsibility vs. Accountablity) 3. Bruce Gordon的「問責樓梯」4. 最負責任的四個等級：最低到最負責任 - 承認現實（Acknowledging Reality） - 尋找解決方案（Finding a Solution） - 承擔責任（Owning It） - 促成事情發生（Making it Happen）5. 不負責任的四個等級：最高到最不負責任 - 等待與希望（Wait and Hope） -「我不能」（"I Can't"） - 怪罪他人（Blame Others） - 無知/不自知（Unconscious/Unaware）6. 會不會負責任之後，什麼事情都怪我？7. 要怎麼負責任又不會累死自己？參考資料：哈佛商業評論 https://www.hbrtaiwan.com/article/23587/accountabilityThe Accountability Ladder by Bruce Gordon at State of the Black Union 2007：https://www.youtube.com/watch?v=WK9PO1ilw4k