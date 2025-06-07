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  • EP183 | 特斯拉的AI工程師！Feat. Chiao, 阿財科技分享
    特斯拉是電動車的巨頭，大家也知道他們有強大的AI團隊來訓練他們的自駕車系統。那如果要加入特斯拉做AI工程師，需要有什麼條件呢？本週我們邀請到特斯拉的AI工程師Chiao-Wei，以及自駕車科技愛好者「阿財科技分享」來一起聊聊自駕車與AI，以及AI工程師的面試職涯喔！1. 自駕車上面為什麼需要AI？2. 自駕車現在AI的難點是什麼？3. 要怎麼樣才能成為AI 工程師?4. 特斯拉面試的準備過程？5. 特斯拉的工作風格如何？加班嗎？6. 對於想走AI工程師，應該做好什麼準備？阿財的Youtube頻道：阿財科技分享FB，科技財知道https://www.youtube.com/@xxtech_finance_and_lifeChiao-Wei 的Threadshttps://www.threads.com/@ciaochiaociao?hl=zh-tw
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    1:05:39
  • EP182 | 獵人頭有用！文組記者躍身科技業資深協理 Feat. 104人力銀行 Vivi
    文組天花板！文組記者也能成為科技業高階主管！本週我們邀請到文組記者出身的Vivi學姊來跟我們分享，經歷了Yahoo奇摩電子商務部行銷資深經理，星展銀行數位金融部副總裁，現任104人力銀行學習事業處資深協理的豐富職涯經歷。而且Vivi 的轉職都是靠人脈以及獵人頭顧問的介紹，這些經驗非常不容易，本週就來邀請Vivi來跟大家分享～Vivi的跨域職涯進化論！《科技工作講X104科技菁英私享會》6/28週六下午台北世貿一館與大家見面！想了解中高階科技業職場的進階生存方法嗎？現在就趕快報名！售票網址：https://nabi.104.com.tw/course/104nabi/3c45bce8-8f31-4c0b-b12a-4b5079d012d5現場有抹布，雪柔，Iris，「吃土鋁繩 - 巴逆逆」參戰。1. 請Vivi跟我們描述一下你的學經歷與職涯2. 一起來介紹一下這次跟科技工作講合作的活動3. 涯幾個重要轉折點都是人脈與hunter帶來的，這個過程是如何？4. 從電商，數位金融副總，人力銀行協理，如何轉換技能？5. 職涯中怎麼看「升遷 vs 跳槽」這兩種策略？6. 到了一定職級後，很多人會感到卡關，你怎麼幫自己突破？7. 怎麼讓自己突破目前的職涯與薪水8. 給文組同學的一些建議
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    1:08:36
  • EP181｜外商生存法則23 - 負責任又不當冤大頭的人: Accountability
    這集變成兩性論壇了.....你工作上是個負責任的人嗎？跟老闆想的負責任一樣嗎？有人說做事情要當責，但扛了更多責任只是讓自己累死？同事怎麼都把東西丟著？本週就讓我們來討論「問責樓梯」來聊聊工作中負責任的人應該要做到哪裡，然後又怎麼樣來看清楚負責任的局！《科技工作講X104科技菁英私享會》6/28週六下午台北世貿一館與大家見面！想了解中高階科技業職場的進階生存方法嗎？現在就趕快報名。售票網址：https://nabi.104.com.tw/course/104nabi/3c45bce8-8f31-4c0b-b12a-4b5079d012d5現場有抹布，雪柔，Iris，「吃土鋁繩 - 巴逆逆」參戰。本集內容：1. 你是一個負責任的人嗎？感情中以及家庭中？2. 當責又是什麼？ (Responsibility vs. Accountablity) 3. Bruce Gordon的「問責樓梯」4. 最負責任的四個等級：最低到最負責任 - 承認現實（Acknowledging Reality） - 尋找解決方案（Finding a Solution） - 承擔責任（Owning It） - 促成事情發生（Making it Happen）5. 不負責任的四個等級：最高到最不負責任 - 等待與希望（Wait and Hope） -「我不能」（"I Can't"） - 怪罪他人（Blame Others） - 無知/不自知（Unconscious/Unaware）6. 會不會負責任之後，什麼事情都怪我？7. 要怎麼負責任又不會累死自己？參考資料：哈佛商業評論 https://www.hbrtaiwan.com/article/23587/accountabilityThe Accountability Ladder by Bruce Gordon at State of the Black Union 2007：https://www.youtube.com/watch?v=WK9PO1ilw4k
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    1:02:56
  • EP180｜這個人升L6了 - 美商科技業升等過程分享
    有些人說升等通常很低調。不過後來有個網友說，管他的，登山粉絲團平常分享登山心得很正常，職涯社群不分享升遷分享什麼？講的也是。這次升等對我來說，的確就像是成功攻頂一座高山一樣值得分享，而且是一段比我想像中漫長，長達兩年的路。抹布跟Iris這集要來講講科技業升等的過程與心得。本集會比較少提到公司制度，會以比較一般的情況跟大家介紹。本集內容1. 美商工程師升遷的條件？2. 從菜鳥工程師，資深工程師，到Staff engineer？3. 如何跟老闆說想要升遷？4. 如何提高跨領域的影響力？5. 升遷的前提是先做到下一階段的工作再說？6. 中間會不會想放棄？7. 給想升遷的朋友們一些建議----今年104與科技工作講合辦【 科技菁英私享會 】上半年科技工作講實體活動來囉！活動時間：2025/06 /28（六）14 : 00 ~ 17 : 00活動地點：台北世貿二樓演講廳（第一會議室）| 台北市信義區信義路五段5號*今年主題會聚焦：市場趨勢x人脈拓展x高薪關鍵*售票網址：⁠https://nabi.104.com.tw/course/104nabi/3c45bce8-8f31-4c0b-b12a-4b5079d012d5----《感謝火星生技武倍魚油》火星生技的「武倍魚油」，這真的是太符合工程師的需求了，添加了挑戰市場的高劑量、還包含了許多男人需要補充的營養成分，只要你是男人都應該擁有。 現在下單就抽 LINE POINTS 10,000 點 科技工作講聽眾專屬優惠 再送決醒B群隨手包和名片盒喔！ 單入組➡️ https://tzk.one/techfish1三入組➡️ https://tzk.one/techfish3 不同於市面上的魚油，是專屬男人的魚油 • ESF激能性循環複方， EPA+DHA+ESF含量高達1800mg • 添加日本專利 BNN 蕉護活性，結合鋅、瑪卡等8大配方，男人所需營養一次補充 最適合工程師的武倍魚油✨ 4/21-6/30 男人獨自升級，不只強，更要升級到最強！ 一次補足所需，讓你征戰人生修羅場，晉升霸氣狩獵的獵人！ 📍【武倍系列滿3333】送TENGA CUP真空杯 📍【武倍系列滿6666】送性感角色扮演服 📍【全館滿8888】送 10000mAh大容量行動電源 📍 活動期間下單並登錄發票，再抽 LINE POINTS 10,000 點（10名）
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    1:23:08
  • EP179 | 科技的盡頭是玄學？！Feat. 簡少年
    《科技工作講X104科技菁英私享會》6/28週六下午與大家見面！上半年唯一一場實體活動：售票網址：⁠https://bit.ly/44Fls5p⁠簡少年來了！科技人照理說應該是很理性、實事求是的族群，但為何還有不少工程師信仰機台要放乖乖、披薩不能切片？本集節目我們很榮幸邀請到桃桃喜創辦人、YouTube 將近 40 萬訂閱的算命系網紅簡少年，特別來到錄音室暢談一集科技與玄學的碰撞。這一切可以有邏輯推論，還是信者恆信呢？一起來聽聽我們會聊出怎樣的火花吧！#本集為預錄5/7 Youtube影片上架5/10 Podcast上架訪綱：＊簡少年竟然也曾是科技業新創的一員？！對後來的命理工作有什麼影響？＊科技的盡頭是玄學？！為什麼工程師喜歡在伺服器上放乖乖？晶圓廠點Pizza切片就會讓晶圓破片？！＊為什麼越理性的人，反而在某些時候更願意相信命理？＊命盤是不是就像一個資料模型？解盤就像做資料預測？＊AI 算命會取代真人命理師嗎？＊科技人拜哪尊神？有推薦的廟宇嗎？＊2025想要轉職、升遷、招財，有什麼小儀式或隨身物可以幫助提升工作運?《科技工作講X104科技菁英私享會》上半年唯一一場實體活動現場可以見到科技工作講主持人抹布Iris雪柔，以及其他科技業界的朋友大家一起暢談職涯喔。座位有限，通常會秒殺，大家要記得開賣時間。👉售票時間：早鳥開賣 2025/5/12(一) 21:00開賣👉售票網址：https://bit.ly/4jZsWFh👉入場票價：早鳥優惠$2,800 (20張)，票價$3,000 👉活動時間：2025/06 /28（六）14 : 00 ~ 17 : 00👉活動地點：台北世貿二樓演講廳（第一會議室）| 台北市信義區信義路五段5號
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    46:10

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