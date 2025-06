這集變成兩性論壇了.....你工作上是個負責任的人嗎?跟老闆想的負責任一樣嗎?有人說做事情要當責,但扛了更多責任只是讓自己累死?同事怎麼都把東西丟著?本週就讓我們來討論「問責樓梯」來聊聊工作中負責任的人應該要做到哪裡,然後又怎麼樣來看清楚負責任的局!《科技工作講X104科技菁英私享會》6/28週六下午台北世貿一館與大家見面!想了解中高階科技業職場的進階生存方法嗎?現在就趕快報名。售票網址:https://nabi.104.com.tw/course/104nabi/3c45bce8-8f31-4c0b-b12a-4b5079d012d5現場有抹布,雪柔,Iris,「吃土鋁繩 - 巴逆逆」參戰。本集內容:1. 你是一個負責任的人嗎?感情中以及家庭中?2. 當責又是什麼? (Responsibility vs. Accountablity) 3. Bruce Gordon的「問責樓梯」4. 最負責任的四個等級:最低到最負責任 - 承認現實(Acknowledging Reality) - 尋找解決方案(Finding a Solution) - 承擔責任(Owning It) - 促成事情發生(Making it Happen)5. 不負責任的四個等級:最高到最不負責任 - 等待與希望(Wait and Hope) -「我不能」("I Can't") - 怪罪他人(Blame Others) - 無知/不自知(Unconscious/Unaware)6. 會不會負責任之後,什麼事情都怪我?7. 要怎麼負責任又不會累死自己?參考資料:哈佛商業評論 https://www.hbrtaiwan.com/article/23587/accountabilityThe Accountability Ladder by Bruce Gordon at State of the Black Union 2007:https://www.youtube.com/watch?v=WK9PO1ilw4k

