Strange Matter: The Witch Who Came in From the Cold

Cuando eres ciego y estás perdido en un lugar siniestro… ¿cómo podrías saber si quien te habla es un humano? Doble Oscuridad, la espeluznante audioserie original producida por Mariano Osorio, que te confrontará con uno de los miedos más primitivos, el miedo a no ver nada, el cual vivirás desde la perspectiva de Beto, un niño ciego, quien va emocionado en el tren de una montaña rusa, pero que, al terminar el recorrido… ¡ya no viene a bordo! Un viaje terrorífico y extenuante de supervivencia, realizado para ti por los mismos creadores de La Tercera Ley de Newton y Simbiosis en el Bajo Astral. Doble Oscuridad… te volverás a sentir indefenso, igual que cuando eras niño. No digas que no te lo advertimos.

Listen to Doble Oscuridad, Six Minutes and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app Stations and podcasts to bookmark

Stations and podcasts to bookmark Stream via Wi-Fi or Bluetooth

Stream via Wi-Fi or Bluetooth Supports Carplay & Android Auto

Supports Carplay & Android Auto Many other app features Open app