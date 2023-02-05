赵穗生是美国丹佛大学国际关系学院教授，《当代中国研究》期刊创办主编。他出版了十余部英文学术专著。去年11月斯坦福大学出版社出版了他关于中国外交政策的专著The Dragon Roars Back。本期《不明白播客》，我们讨论了习近平时代中国外交政策的特点，为什么会有战狼外交官，中美关系为什么会走到现在这一步，以及可能有什么样的契机来打破现在的局面。文字版全文：bit.ly/bmb-047-txt （制作中，请稍后）时间轴：0:41 为什么赵穗生不出版中文著作？写作The Dragon Roars Back的缘由6:46 为什么习近平改变了中国的外交政策16:41 赵立坚被调离发言人岗位可以说明中国的战狼外交的转向18:38 台湾如何影响中美关系26:14 习近平会把解决台湾问题作为自己的政治遗产吗31:22 如何分析习近平是否会攻打台湾42:55 如何看待美国对中国的科技制裁50:08 如何看待中美两国都在拉拢盟国的行为56:17 嘉宾推荐嘉宾推荐：1. 《Overreach: How China Derailed Its Peaceful Rise》 Susan Shirk 著2. 《Rethinking Chinese Politics》 Joseph Fewsmith 著3. 《Coalitions of the Weak》 Victor Shih 著官网：bumingbai.net推特：@bumingbaipod不明白播客 GitHub 文字版：bit.ly/bmb-git
5/14/2023
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黄亚生：科举制度如何影响中国的未来
黄亚生是麻省理工学院斯隆管理学院教授，他研究中国经济的书籍《有中国特色的资本主义：企业与国家》、《售卖中国：改革年代的外国投资》等都曾引起极大的反响。他的新书 The Rise and Fall of the EAST 将在今年8月由耶鲁大学出版社出版。今天我们请黄教授专门来讲一讲他这本书，特别是科举制度对中国社会的深远影响。文字版全文：bit.ly/bmb-046-txt 时间轴：0:38 黄亚生写作此书的缘由2:30 黄亚生认为科举制度是如何帮助中国的专制统治的6:02 为什么中国没有形成可以制衡皇权和政府的民间社会8:36 中国的高考制度和科举制度有相似之处吗12:02 为什么共产党往往使用GDP作为考核指标？这个和科举有何联系16:38 为什么中国能够形成一种“不证自明的合法性”23:26 黄亚生设想接下来会有什么样的变化等待着中国26:53 黄亚生为什么认为中国人的创造力在不断下降32:54 在中国与世界的技术交流减少的情况下，中国高校还能继续保持竞争力和创造力吗38:48 嘉宾推荐嘉宾推荐：1. 《人性中的善良天使》 史蒂芬·平克 著2. 《Slouching Towards Utopia: An Economic History of the Twentieth Century》 J. Bradford DeLong 著3. 《芯片战争：世界最关键技术的争夺战》 克里斯·米勒 著官网：bumingbai.net推特：@bumingbaipod不明白播客 GitHub 文字版：bit.ly/bmb-git