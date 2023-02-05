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袁莉和她的朋友们
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当下中国最有趣的谈话都是在私下进行的。《不明白播客》希望把有趣的谈话分享给世界各地的中文听众，在这个黑暗、混乱的时代发出一点光亮和温度。这个播客是几位专业新闻记者联合发起的个人项目，不代表我们供职的机构。取名不明白是因为在这个魔幻的国度有太多不符合常理值得探究的事情。我们希望每周能就一个话题进行深入、不设限制的讨论。欢... More
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当下中国最有趣的谈话都是在私下进行的。《不明白播客》希望把有趣的谈话分享给世界各地的中文听众，在这个黑暗、混乱的时代发出一点光亮和温度。这个播客是几位专业新闻记者联合发起的个人项目，不代表我们供职的机构。取名不明白是因为在这个魔幻的国度有太多不符合常理值得探究的事情。我们希望每周能就一个话题进行深入、不设限制的讨论。欢... More

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  • 谁是“编程随想”？
    自从2009年开通博客以来，“编程随想”撰写了大量与网络安全知识、时政和翻墙教程相关的文章，是中国互联网安全领域的传奇人物，国安试图追踪他多年却一无所获。但是2021年5月，“编程随想”却突然消失了，他的真实身份也成了一个谜。直到今年3月，贝女士在推特上发布救助信息，表示她的丈夫就是“编程随想”。她说“编程随想”本名阮晓寰，于2021年5月10日被政府带走，于今年2月以“煽动颠覆国家政权罪”被判处7年徒刑。本周的《不明白播客》，袁莉对话阮晓寰的妻子贝女士，谈谈为什么她认为自己的丈夫阮晓寰就是“编程随想”，以及阮晓寰究竟是什么样的一个人。文字版全文：bit.ly/bmb-048-txt 时间轴：2:40 贝女士讲述阮晓寰被捕的经历7:43 贝女士是如何发现阮晓寰就是“编程随想”的16:49 贝女士讲述与阮晓寰相识与结婚的经历24:42 阮晓寰对于工作、金钱和是否养育子女的看法30:56 贝女士在发现阮晓寰就是“编程随想”之后的想法36:11 贝女士如何看待“编程随想”的文章41:06 “编程随想”的一位粉丝发来的语音44:19 为什么阮晓寰会选择写技术博客的方式来寻求改变中国46:52 阮晓寰选择做独立开发者、然后开通“编程随想”博客的心路历程49:12 阮晓寰坚持写匿名博客十几年会觉得孤独吗51:38 阮晓寰被捕前家里的各种反常现象54:12 贝女士认为“编程随想”是如何被攻破的56:38 贝女士讲述阮晓寰案在侦查和审判中遭遇的不公1:06:31 嘉宾推荐嘉宾推荐：1. 《战略论：间接路线》 李德·哈特 著2. 《辩护人》 杨宇硕 导官网：bumingbai.net推特：@bumingbaipod不明白播客 GitHub 文字版：bit.ly/bmb-git
    5/19/2023
    1:08:02
  • 赵穗生：习近平治下中国外交为何大转向
    赵穗生是美国丹佛大学国际关系学院教授，《当代中国研究》期刊创办主编。他出版了十余部英文学术专著。去年11月斯坦福大学出版社出版了他关于中国外交政策的专著The Dragon Roars Back。本期《不明白播客》，我们讨论了习近平时代中国外交政策的特点，为什么会有战狼外交官，中美关系为什么会走到现在这一步，以及可能有什么样的契机来打破现在的局面。文字版全文：bit.ly/bmb-047-txt （制作中，请稍后）时间轴：0:41 为什么赵穗生不出版中文著作？写作The Dragon Roars Back的缘由6:46 为什么习近平改变了中国的外交政策16:41 赵立坚被调离发言人岗位可以说明中国的战狼外交的转向18:38 台湾如何影响中美关系26:14 习近平会把解决台湾问题作为自己的政治遗产吗31:22 如何分析习近平是否会攻打台湾42:55 如何看待美国对中国的科技制裁50:08 如何看待中美两国都在拉拢盟国的行为56:17 嘉宾推荐嘉宾推荐：1. 《Overreach: How China Derailed Its Peaceful Rise》 Susan Shirk 著2. 《Rethinking Chinese Politics》 Joseph Fewsmith 著3. 《Coalitions of the Weak》 Victor Shih 著官网：bumingbai.net推特：@bumingbaipod不明白播客 GitHub 文字版：bit.ly/bmb-git
    5/14/2023
    58:29
  • 黄亚生：科举制度如何影响中国的未来
    黄亚生是麻省理工学院斯隆管理学院教授，他研究中国经济的书籍《有中国特色的资本主义：企业与国家》、《售卖中国：改革年代的外国投资》等都曾引起极大的反响。他的新书 The Rise and Fall of the EAST 将在今年8月由耶鲁大学出版社出版。今天我们请黄教授专门来讲一讲他这本书，特别是科举制度对中国社会的深远影响。文字版全文：bit.ly/bmb-046-txt 时间轴：0:38 黄亚生写作此书的缘由2:30 黄亚生认为科举制度是如何帮助中国的专制统治的6:02 为什么中国没有形成可以制衡皇权和政府的民间社会8:36 中国的高考制度和科举制度有相似之处吗12:02 为什么共产党往往使用GDP作为考核指标？这个和科举有何联系16:38 为什么中国能够形成一种“不证自明的合法性”23:26 黄亚生设想接下来会有什么样的变化等待着中国26:53 黄亚生为什么认为中国人的创造力在不断下降32:54 在中国与世界的技术交流减少的情况下，中国高校还能继续保持竞争力和创造力吗38:48 嘉宾推荐嘉宾推荐：1. 《人性中的善良天使》 史蒂芬·平克 著2. 《Slouching Towards Utopia: An Economic History of the Twentieth Century》 J. Bradford DeLong 著3. 《芯片战争：世界最关键技术的争夺战》 克里斯·米勒 著官网：bumingbai.net推特：@bumingbaipod不明白播客 GitHub 文字版：bit.ly/bmb-git
    5/7/2023
    42:22
  • 女权开麦：说脱口秀，做自由人
    近10年来，中国的女权主义者在国内屡遭打击，从15年被关押的“女权五姐妹”，后来被审查打压的 #MeToo 运动，到杨笠因为讽刺男性“他明明那么普通，却那么自信”而被讨伐。但女权主义者一直在想办法发声。4月30日下午，《不明白播客》受邀参加了“女子主意”社群举办的一次纽约女权开放麦活动。有十几位女性和一位男性站在一百多名观众面前演出讽刺男权和威权的脱口秀，一本正经地播报当月重大新闻的新闻播报模仿秀，或者只是和大家分享自己的个人叙事。《不明白播客》非常荣幸地得到许可，录下了其中几位的表演片段与大家分享。文字版：bit.ly/bmb-045-txt （制作中，请稍后）时间轴：1:31 袁莉与“喵喵”的访谈13:07 Susan 关于“深圳女同性侵案”的分享21:19 女子主意《新闻月播》30:06 “唐纳德·川普”做客《新闻月播》37:28 大蝶讲脱口秀43:55 过过讲脱口秀51:29 Nancy 分享关于孤独的经历1:00:53 Suky 讲脱口秀官网：bumingbai.net推特：@bumingbaipod不明白播客 GitHub 文字版：bit.ly/bmb-git
    5/2/2023
    1:07:42
  • Lynette Ong：中国如何利用“外包镇压”控制社会
    《外包镇压 Outsourcing Repression》一书于2022年5月出版，作者为多伦多大学政治学系教授 Lynette H. Ong 王慧玲。从2011年至2019年，王慧玲多次赴中国，在8个省会或直辖市进行了超过200场田野访问，同时建立了超过2000个媒体报道案例数据库。通过这些调查，作者向我们展示了中国在快速城市化的过程中，是如何通过外包式的镇压来完成大规模的拆迁和土地征收运动的。今天我们请来了王慧玲教授，让她来给我们讲一下外包式镇压是怎么回事，它在中共的统治中扮演了什么角色。文字版全文：bit.ly/bmb-044-txt时间轴：1:00 什么是“外包镇压”3:13 中国如何通过暴徒进行“外包镇压”6:32 中国如何通过代理人进行“外包镇压”8:55 有哪几类外包镇压代理人10:33 为什么 Lynette Ong 认为“白纸运动”标志着中国维稳运动的终结15:37 审查和大规模监视技术是否会取代“外包镇压”20:25 中国与印度和韩国在征收土地时有何不同24:09 Lynette Ong 认为“白纸运动”有什么长久的影响25:38 Lynette Ong 如何评价中国与世界“学术脱钩”30:27 嘉宾推荐嘉宾推荐：1. 《天注定》 贾樟柯 导2. 《活着》张艺谋 导3. 《Up the Yangtze》 张侨勇 导官网：bumingbai.net推特：@bumingbaipod不明白播客 GitHub 文字版：bit.ly/bmb-git
    4/22/2023
    33:02

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当下中国最有趣的谈话都是在私下进行的。《不明白播客》希望把有趣的谈话分享给世界各地的中文听众，在这个黑暗、混乱的时代发出一点光亮和温度。这个播客是几位专业新闻记者联合发起的个人项目，不代表我们供职的机构。取名不明白是因为在这个魔幻的国度有太多不符合常理值得探究的事情。我们希望每周能就一个话题进行深入、不设限制的讨论。欢迎收听、订阅和分享。
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