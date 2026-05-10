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Radio Anatolia

Film & MusicalTurkish Pop
Radio Anatolia
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About Radio Anatolia
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2Radio Anatolia, 12.12.12 tarihinde Güney Kaliforniya’da, Dr. İlhan Sami Özulu tarafından Radio Ozulu adı altında, haftada 1.5 saat canlı yayın ile radyo yayıncılığına başladıktan sonra, Ekim 2015 ile Eylül 2016 tarihleri arasında Radyo.Turkiye.Net ile yayın hayatını sürdürmüş ve 12.12.16 tarihinden itibaren de RadioAnatolia olarak yeniden yayınlara başlamıştır. Radio Anatolia Las Vegas’tan tüm dünyaya 7 gün, 24 saat Türkçe Müzik ve çeşitli programlarla yayın hayatını sürdürmektedirT

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TurkishLas VegasNevadaUSAFilm & MusicalTurkish Pop
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