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GenresPopTurkish Pop

Turkish Pop radio – Listen to 39 Turkish Pop radio stations online

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Turk Beats

London, Turkish Pop, Pop
undefined Show Trend

Show Trend

Istanbul, Turkish Music, Turkish Pop
undefined Show Eller Havaya

Show Eller Havaya

Turkish Music, Turkish Pop
undefined Show Slow

Show Slow

Istanbul, Turkish Music, Turkish Pop
undefined Show 90'lar

Show 90'lar

Istanbul, Turkish Music, Turkish Pop
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Show Akustik

Istanbul, Turkish Music, Turkish Pop
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Viva Club

Istanbul, Turkish Music, Turkish Pop
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Viva Türkü

Istanbul, Turkish Music, Turkish Pop
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Viva Turka

Istanbul, Turkish Music, Turkish Pop
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Viva Efkar Modu

Istanbul, Turkish Music, Turkish Pop
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Viva Trend Pop

Istanbul, Turkish Music, Turkish Pop
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FREKANS 1

Istanbul, Turkish Pop
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Radio Anatolia

Las Vegas NV, Arabic Music, Arabesque, Turkish Pop, Pop
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JAM FM Türk

Berlin, Turkish Pop, Pop
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A Spor Radyo

Turkish Pop
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Arabesk FM

Istanbul, Turkish Pop
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bigFM SES

Stuttgart, Dance, Turkish Pop, Pop
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bigFM World Beats

Stuttgart, Balkan Music, Turkish Pop, Russian Music
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Joy Turk

Istanbul, Turkish Pop
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METROPOL FM Berlin

Berlin, Turkish Pop, Pop
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