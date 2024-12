چرا هویدا در حکومت پهلوی برکنار و زندانی شد

با طولانی شدن نخست‌وزیری هویدا پیش‌بینی میشد رابطه دربار و دیوان در سیاست ایران ترمیم شده و هماهنگی خوبی در اداره کشور بین ارکان حکومت به وجود اومده. ولی بعد از گذشت سیزده سال از آغاز به کار هویدا، اون برکنار شد و کار به جایی رسید که چند ماه مونده به پیروزی انقلاب اسلامی، در دولت نظامی ازهاری بازداشت و زندانی شد. تو این قسمت به این سوال جواب میدم که چرا امیرعباس هویدا درحکومت پهلوی از مقام نخست‌وزیری و بعد وزارت دربار برکنار و در ادامه به زندان افتاد؟