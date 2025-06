انسان خارج شده از آفریقا به هزاره‌های پایانی عصر پارینه سنگی یا دوران شکار/گرداوری، وارد شده است. تحولات فناورانه‌ی ساخت ادوات شکار در همراهی با استفاده از سموم، تور ماهیگیری و تله، توان شکار انسان را چندین برابر کرده است. انسان برای نخستین بار در دسته‌های چند ده نفره سازماندهی شده و نسل بسیاری از حیوانات را منقرض کرده است. درست در میانه تسلط بی چون و چرای انسان بر طبیعت پیرامون‌اش، یک فاجعه اقلیمی دهشتناک مسیر زندگی‌ را دگرگون کرد. یخبندان دِریاس جوان در 12 هزار و 700 سال پیش! و سرمایی کشنده برای 800 سال متوالی. انسان پس از گذر ازآخرین یخبندان (دِریاس جوان) دیگر انسان سابق نبود. عصر جدیدی حدود 12 هزار سال پیش آغاز شد که به دوران نوسنگی، یعنی شروع تولید غذا از طریق اهلی‌سازی جانوران و کشت گیاهان، شناخته می‌شود. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

شصت‌وهفت سال قبل درست در چنین روزی اولین دست‌ساخته بشر به فضا فرستاده شد و عصر فضا برای انسان‌هوشمند‌هوشمند با «اسپوتنیک‌۱» آغاز شد. ما در هجده اپیزود گذشته مسیر سفر چند ده هزار ساله انسان را دنبال کردیم و امروز به پایان این اودیسه انسانی میپرسیم. همراه با دکتر حامد وحدتی‌نسب آخرین قسمت را تقدیم شما می‌کنیم. اپیزود بیستم، به‌زودی در قالب اجرای زنده برگزار می‌شود و پرونده این سفر بسته خواهد شد. سپاسگزار حمایت و تشویق و بازنشر‌های شما شنوندگان ارجمند هستیم. تهیه کننده: سیاوش صفاریان‌پور تدوین: مروا کاظم‌زاده طراح نشانه: خورشید آزادی

در فصل دو پادکست «خداحافظ‌آفریقا» به دوران نوسنگی می‌رسیم و انسانی که از شکارچی گرداوری، دست‌به‌کار کشاورزی می‌شود. آنها دشواری یکجانشینی را برای یافتن چیزی بیشتر پذیرفتند! در فرایند یکجانشینی نقش‌های جدیدی پیش ‌آمد. اهلی سازی و توسعه دامداری، انسان را وادار به تجربه زیست تازه و متفاوت کرد. از پیدایش چرخ‌های سفال‌گری تا تثبیت نقش شمن‌ها به عنوان رابطان جهان‌های دیگر و از همه مهم‌تر خانه‌نشین شدن زنان، دورانی تازه از حضور انسان بر کره‌زمین پدید آورد. دکتر حامد وحدتی‌نسب، انسان دیرین‌شناس در اپیزود شماره بیست و یک پادکست خداحافظ آفریقا پرده‌ای دیگر از داستان کوچ انسان هوشمند هوشمند را کنار می‌زند. تهیه‌کننده سیاوش صفاریان‌پور تدوین مروا کاظم‌زاده طراح نشانه خورشید آزادی

