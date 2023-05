Giuseppe Ottaviani HORIZONS set @ La Otra, Miami (MMW2023)

Giuseppe Ottaviani HORIZONS set @ La Otra, Miami (MMW2023) Tracklist: 01. Bound To Divide - Seven (Giuseppe Ottaviani Rework) 02. Nu NRG - Freefall (Low Contrast Remix) 03. ALPHADOG - Secret Window 04. Giuseppe Ottaviani & Monika Santucci - With You 05. Mind Against - Dreamcast 06. LOUT - Secret 07. CamelPhat & Anyma - The Sign 08. Jimi Jules - My City's On Fire (Anyma & Cassian Remix) 09. Giuseppe Ottaviani & Natalie Shay - Replay 10. Miss Monique - City Boy 11. Underworld - Born Slippy (VORA Mix, Giuseppe Ottaviani Rework) 12. Rafael Cerato & Sono - Still Here 13. ARTBAT & Argy & Zafrir - Tibet 14. Giuseppe Ottaviani - Fahrenheit 15. Kx5 & deadmau5 & Kaskade Feat. The Moth & The Flame – Alive 16. Empire Of The Sun - We Are The People (Adam Sellouk Remix) 17. Giuseppe Ottaviani - The Wind In Your Face 18. Cubicore - Bifrost 19. Product Of Us - Herasphere 20. Cosmic Gate & Gid Sedgwick - Emotions Of Colour 21. Giuseppe Ottaviani & Mila Josef - Fade Away 22. RÜFÜS DU SOL - Always (Monkey Safari Remix)(Giuseppe Ottaviani Rework) 23. Giuseppe Ottaviani - Under Dark Skies 24. Giuseppe Ottaviani & Richard Walters - Keep You Safe 25. Layton Giordani & HI-LO - Rabbit Hole 26. Niteboi - U (Giuseppe Ottaviani Bootleg) 27. David Guetta & Marten Hørger - The Freaks 28. Giuseppe Ottaviani with Alex Sonata & TheRio - Tears of the Kingdom 29. Giuseppe Ottaviani & Ilan Bluestone - Futuro 30. Giuseppe Ottaviani & Dan Soleil - Hero 31. LÜRUM - Voyager 32. Kaskade & Deadmau5 pres. Kx5 & Sofi Tukker - Sacrifice 33. Zonderling - Sirene 34. Giuseppe Ottaviani & April Bender - Something I Can Dream About 35. El Columpio Asesino - Toro (I Hate Models, Andrew VII)(Giuseppe Ottaviani Rework)