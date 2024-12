Download for free in the Play Store

برای خیلی از مردم این سوال وجود داره که چرا فرمول یک یک ورزش به حساب میاد؟ اگه ورزشه، اصلا چه نیازی به همچین ورزش گرون قیمتی؟ چه نیازیه به چنین سرعت دیوانه واری؟ اساسا این صنعت چطور گردونده میشه. من در این اپیزود میخوام جواب این سوالات رو بدم، در کنارش هم در مورد یکی از چهره های شاخص فرمول یک براتون صحبت میکنم و داستان حضور توتو وولف در فرمول یک و نوع نگاه و سبک مدیریتی اش در تیم مرسدس رو براتون میگم. میخواهیم ببینیم آدمهایی که در این ورزش هستن چطور فکر میکنن، چه ارزشهایی دارن و دست آخر اینکه ما چه درسهایی میتونیم از این ادمها، از این صنعت و این ورزش بگیریم. با تشکر از اسپانسرها:ویپاد، ترابانک پاسارگادهنرستانلینکهای حمایت مالی از پادکست داکس: حامی باش و پی پل وبسایت پادکست داکسکانال یوتیوب داکساینستاگرام پادکست داکستلگرام پادکست داکسپادکست داکس در شنوتو با سپاس از ساسان موسوی برای تدوین این اپیزود Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

در این اپیزود راجع به این صحبت میکنم که چطور زبان فارسی دری تبذیل به زبان معیار در ایران شد و بعد در مورد یکی از بزرگترین قومیتهای ایرانی یعنی ترکها صحبت میکنم، یا بهتر است بگوییم ایرانیان ترک زبان. میخواهیم ببینیم چطور است که بیشتر ایرانیان به گویشهای بومی فلات ایران مثل فارسی، کردی، لری، بلوچی وغیره صحبت میکنند اما قومیت ترک زبان ما به زبانی حرف میزنند که ریشه آن به جایی بیرون از فلات ایران برمیگردد. زبانی که ریشه آن در منطقه آلتایی سیبری است. به این سوال جواب میدهم که چرا بخشهایی از ایران و تمام کشور ترکیه به زبان ترکی صحبت میکنند؟با تشکر از اسپانسر این اپیزود:ویپاد، ترابانک پاسارگادبا سپاس ازسرکار خانم فریما دستیار برای پژوهشهای تاریخی و آقای ساسان موسوی برای تدوین این اپیزود، اصلاحیه: در جریان جنگ دندانقان طغرل بیگ سلجوق توانست سلطان مسعود غزنوی را شکست دهد که در اپیزود به اشتباه سلطان محمود عنوان شده.منابع و مآخذ:1- ایران ترکان و ترکان ایران،عباس جوادی تبریزی2- نقش ترکان و مغولان در قلمروی فرهنگ ایران، محمدتقی امامی خویی3- تا ثیر زبان و ادبیات فارسی بر ادبیات دیوانی عثمانی، دکتر اسدالله واحد4- پیشینه تاریخی آذری، حسین نوین رنگرز5- تأثیر و تأثّر زبان فارسی و ترکی عثمانی، جایگاه زبان و ادبیات فارسی در نزد ترکان مرکز مطالعات استراتژیک خاومیانهزبان‌شناسی و گویش‌های ایرانی، رضا امینی6- مقایسهٔ نوسازی در ایران و ترکیه در دورهٔ رضاشاه و آتاتورک، حمید نساجلینکهای حمایت مالی از پادکست داکس: حامی باش و پی پل وبسایت پادکست داکسکانال یوتیوب داکساینستاگرام پادکست داکستلگرام پادکست داکسپادکست داکس در شنوتو Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

به نظر شما آیا زیبایی چهره مهمه؟ شما ممکنه بگید بله، ممکنه بگید نه زیبایی چهره مهم نیست زیبایی سیرته که مهمه. اما آمارها نشون میده که زیبایی چهره برای بیشتر مردم دنیا بسیار مهمه. شاید بشه گفت زیبایی هم مثل پوله که همه میگن مهم نیست اما مهمه.در این اپیزود در مورد جراحیهای زیبایی حرف میزنم و همینطور در مورد لوازم آرایشی. من برای این اپیزود چند کتاب و فیلم مستند رو به عنوان مرجع استفاده کردم تا ببینم وضعیت جراحی پلاستیک و استفاده از لوازم آرایشی در کشورهای مختلف چطوره. با هم به ایران، آمریکا و کره جنوبی میریم، تاریخچه جراحیهای پلاستیک رو مرور میکنیم و میبینیم که منظور از جراحی پلاستیک در قدیم چی بوده و الان چیه.تشکر از اسپانسر این اپیزود، هنرستانلینکهای حمایت مالی از پادکست داکس: حامی باش و پی پل وبسایت پادکست داکسکانال یوتیوب داکساینستاگرام پادکست داکسپادکست داکس در شنوتو با سپاس از ساسان موسوی برای تدوین این اپیزود Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

ابوریحان بیرونی هم ویژگی‌های شخصیتی جالب توجهی داشته و هم تونسته به دستاوردهای علمی و فرهنگی برجسته و پیشرویی در عصر خودش برسه. روحیه‌ی علمی، دوری از تعصب کورکورانه و کنجکاوی بی حد و حصر ابوریحان باعث شده تا او در شاخه‌های مختلف علمی سرآمد باشه و حتی بعد از گذشت چندین قرن همچنان از او به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دانشمندان تمام دوران یاد بشه. در این اپیزود در مورد چند جنبه‌ی جالب و الهام‌بخش از شخصیت ابوریحان حرف می‌زنیم و با چند نمونه از کارهای تاثیرگذار و بزرگش آشنا می‌شیم و تلاش می‌کنیم تا به شناخت متفاوت و تازه‌ای از این شخصیت مهم برسیم. با سپاس از: فریما دستیار برای پژوهش های تاریخی، حمیدرضا استوار برای نوشتن متن و ساسان موسوی برای تدوین این اپیزود.در بخشهای انتهایی از موسیقی متن سریال تلویزیونی بوعلی سینا، ساخته استاد فرهاد فخرالدینی استفاده شدهلینکهای حمایت مالی از پادکست داکس: حامی باش و پی پل وبسایت پادکست داکسکانال یوتیوب داکساینستاگرام پادکست داکسمنابع :شرح حال ابوریحان بیرونی، علی اکبر دهخداآثارالباقیه عن القرون الخالیه، ابوریحان بیرونی، ترجمه علی‌اکبر سرشت دانانگرش هویتی ابوریحان بیرونی، سید هاشم آقاجری Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

محمد بن زکریای رازی شیمیدان، پزشک و فیلسوف ایرانی است که اکثر ما ایرانیان او را فقط به عنوان کاشف الکل می‌شناسیم؛ و عجیب اینکه بعضی افراد تصور می‌کنند رازی نوشیدنی‌های الکلی را ساخته. در حالیکه رازی الکل صنعتی را کشف کرده، از پیشگامان چشم پزشکی بوده، در مورد دندانپزشکی نظریات و روشی داشته، در مورد مدیریت بیمارستان و اخلاق پزشکی صاحبنظر بوده، چند دارو و ماده شیمیایی را ساخته، اینفلوئنسر سلامت و پزشکی بوده آن هم هزار و صد سال قبل و از طرف دیگر هم پزشک خلیفه عباسی و امیر سامانی بوده. با سپاس از: فریما دستیار برای پژوهش های تاریخی، حمیدرضا استوار برای همکاری در نوشتن متن و ساسان موسوی برای تدوین این اپیزود.در بخشهای انتهایی از موسیقی متن سریال تلویزیونی بوعلی سینا، ساخته استاد فرهاد فخرالدینی استفاده شدهلینکهای حمایت مالی از پادکست داکس: حامی باش و پی پل وبسایت پادکست داکسکانال یوتیوب داکساینستاگرام پادکست داکسمنابع1. اقبال آشتیانی، عباس، مقام محمد بن زکریای رازی در فلسفه، ج۱، ص۶۴۹، مهر، سال ۳، ش۷ ، آذر ۱۳۱۴2. صفا، ذبیح‌الله ، عقاید حکمی محمد بن زکریای رازی، ج۱، مهر، ش ۱۰۸ زمستان ۱۳۴۳3. ابن ندیم، الفهرست، ج1 ، ج 2 4. ابوریحان بیرونی (1366) فهرست کتاب‌های رازی و نام‌های کتاب‌های بیرونی، ج۱، تصحیح و ترجمه و تعلیق از محقق، مهدی، تهران5. کتابنامه تاریخ پزشکی اسلامی،(1387) به کوشش محمدرضا شمس اردکانی و دیگران، تهران، راه کمال6. رازی، محمد بن زکریا (1349) رازهای صنعت کیمیا، تعلیقات شیبانی، تهران7. زکریای رازی، مجله گنجینه، یحیی جهانگیری سهروردی، شهریور ۱۳۸۷، شماره738. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب ، ج 49. نجم آبادی، محمود،(1339) مؤلفات و مصنّفات ابوبکر محمد بن زکریای رازی، ج۱، تهران10. Nicholas Rescher, The development of Arabic logic, Pittsburgh ،196411. las Rescher, The development of Arabic logic, Pittsburgh ،1964 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

من پیمان بشردوست هستم. در مورد کنجکاویهام تحقیق میکنم و یافته هام رو در پادکست داکس براتون تعریف میکنم. فیلم مستند زیاد میبینم و خیلی اوقات مستندهای جذابی که دیدم بهانه ساخت اپیزودهام بوده.داکس مخفف واژه انگلیسی داکیومنتریز به معنی «مستندها» است. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

