Episode 61 (02)

دومین قسمت از مجموعه "فلش‌بک" بر اساس ایده اولیه‌ مجموعه "آدمها، خاطرات و موسیقی" دیالوگ‌باکس و با کمک شما مخاطبین و در راستای اعلام فراخوان هفته پیش در صفحه اینستاگرام و کانال تلگرامی دیالوگ باکس پلاس ساخته شده است. در این مجموعه آدمها در مورد یک سکانس، فیلم یا دیالوگی صحبت می‌کنند که براشون خاطره‌انگیز بوده یا تاثیر خاصی در زندگیشون داشته. حامی این پادکست: دیجی‌کالا جت دیجیکالا جت»یک پلتفرم آنلاینه برای خرید سریع و راحت از فروشگاههای اطراف شما. تمرکز این سرویس بیشتر روی سوپرمارکتهاست، شما از خونه، محل کار یا هر آدرسی که قرار دارید می‌تونید به فروشگاههای اطرافتون دسترسی داشته باشید؛ حتی نان، میوه، شیرینی و مواد پروتئینی مورد نیازتون رو هم از جت تهیه کنید و سفارشتون رو مرحله به مرحله پیگیری کنید. شما میتونید اول محصولات رو ببینید و دیدگاههای دیگران رو بخونید و بعد به راحتی سفارش بدین تا خریداتون در کمترین زمان ممکن به دستتون برسه. و در نهایت هم اگر دوست داشتید میتونید با ثبت نظرتون در مورد خریدی که انجام دادید به دیگران در انتخابشون کمک کنید! حتی این امکان هم وجود داره که از پرداخت اعتباری "کیف پول دیجی پی" استفاده کنید. یعنی الان خرید کنید و هزینه‌اش رو بعدا بدون سود و کارمزد پرداخت کنید. واسه همینه که ما میگیم انتخاب دیجیکالا جت یه انتخاب هوشمندانه‌ست. در این قسمت درباره فیلم/سریالهای ذیل صحبت شده است: After Life، چیزهایی هست که نمیدانی، جاده خاکی، The Man Without a Past، Interstellar، Frog، Little Women، مغزهای کوچک زنگ‌زده، زن دوم، Seven Pounds، باران، دوئت، Annie Hall، Game of Thrones، The Boy In The Striped Pyjamas، Casablanca گوینده عنوان: محمد هادی اسدی پ.ن یکم: در ساخت این مجموعه بیشتر سعی شده تا از موسیقی و ترانه‌های متعلق به فیلم‌ها استفاده شود. پ.ن دوم: موسیقی های منتخب این اپیزود از فردا و به مرور در کانال دیالوگ باکس پلاس در دسترس خواهد بود. پ.ن سوم: از همه عزیزانی که در ساخت این قسمت مشارکت داشته‌اند و خاطره خودشون رو ارسال کردند صمیمانه تشکر می‌کنیم و عذر ما رو بخاطر عدم استفاده از همه موارد ارسالی، بدلیل محدودیت زمانی اپیزود پذیرا باشید. مهدی ستوده بیست و نهم اسفند ماه 1401 https://www.digikalajet.com/?utm_source=Podcast&utm_medium=Rokh&utm_campaign=BBJet&utm_content=L2-140112-Podcas