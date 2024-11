Newcast - September & October

" نیوکست سپتامبر و اکتبر "سلام من مختار رزمجو هستمPlaylist | اینجا پادکست پلی لیستعنوان : نیوکست سپتامبر و اکتبرژانر: الکترونیک دنس / پاپ / راک / هوس و ...این پلی لیست شامل تعدادی از برترین موزیک های منتشر شده درماه سپتامبر و اکتبر سال2024 می باشد01-CRUSH - Katy Perry 02-If the Earth is Spinning03-Midnight Ride - Orville Peck Kylie Minogue Diplo04-My_Oh_My_with_Bebe_Rexha_Tove_Lo_Kylie_Minogue_Bebe_Rexha05-HOMEWRECKED – Adela06-Lights Camera Action - Kylie Minogue07-Rain Your Love On Me - Lucas Estrada Besomorph08-My World - Calum Scott09-Ego – Halsey10-Coldplay – AETERNA11-Fame Won_t Love You12-Forever Young - David Guetta Alphaville Ava Max13-Cry Baby-Ruger Remix-Clean Bandit -Anne Marie – DavidGuetta14-LIFETIMES - Katy Perry15-Without Love16-When I Grow up (Young, Wild)17-Panic Attack – Halsey18-GORGEOUS - Katy Perry Kim Petras19-Thick_Of_It_All_Alan_Walker_Joe_Jonas_Julia_Michael20-Take Me to the Beach - Imagine Dragons Baker Boy21-The Emptiness Machine - Linkin Park22-A Single Spark - David Gilmour23-Between Two Points (with Romany Gilmour)24-Can_You_Die_From_a_Broken_Heart_feat_Avril_Lavigne_Nate_Smi25-Paradise - Fat Joe Anitta DJ Khaled