Impala Radio add </> Embed Impala Radio speel 'Golden Oldies'. Vier Engelse en 1 Afrikaanse liedjie om die beurt. Hulle is hoofsaaklik gemik op die musiekkeuse van die 40+ jariges.

Golden BayAustraliaOldiesPopAfrikaansEnglish

About Impala Radio



Impala Radio play Golden Oldies. Four English and one Afrikaans song in turn. Their target audience is mainly those over 40.

